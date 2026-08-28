Valentina Pergolini renunció a Popstars: el inesperado motivo por el que decidió abandonar el programa

Valentina Pergolini renunció a Popstars. Después de sorprender al público —y al mismísimo Mario Pergolini— con su presencia en Parque Roca, de recibir los elogios del jurado, de hablar de lo difícil que es tener un familiar muy famoso y de lograr avanzar a una nueva etapa del certamen, la hija del célebre conductor de televisión anunció que no seguirá en el show y explicó los motivos de su inesperada decisión.

Antes de la renuncia, Valentina se presentó en el segundo casting y, ante un jurado atento, cantó la canción de María Becerra “Desafiando al destino”. Sin embargo, lo más interesante del momento sucedió antes, cuando Nicolás Vázquez la presentó y Ángela Torres, una de las integrantes del jurado, le preguntó al resto si sabían quién era la joven que tenían enfrente.

“¿Sabés que ella es la hija de alguien, no?”, disparó Torres y despertó la risa nerviosa de Valentina. En ese momento, Vázquez se acercó hasta la participante, que llevaba su apellido escrito en la identificación. “¡Ah, mirá!”, se sorprendió el conductor. “Yo sabía que estaba entre todas, pero no te conocía”, agregó, sin salir del asombro. “Ay, mamá”, atinó a decir Valentina, que hasta ese momento no había hablado del tema.

Carlos “Charlie” García fue quien tomó la palabra para plantear la dificultad de tener un vínculo cercano con alguien famoso y, a la vez, querer construir una carrera propia. “Es difícil ser hijo, hermano o pariente de alguien”, arrancó, y Valentina lo interrumpió con una confesión sincera. “Sí, es redifícil”, coincidió. “Pero te digo una cosa, enorgullécete de quiénes son tus familiares y vas a ver que después se va a olvidar eso. Te vas a ganar tu propio lugar”, completó el experimentado productor musical. “Es lo que quiero”, confesó la joven con una gran sonrisa.

Vázquez aportó su mirada y aseguró que llevar un apellido famoso “es aún más difícil”. “¿Me lo vas a decir a mí?”, saltó Torres, con su estilo relajado y el peso de su propia experiencia sobre los hombros. “Es muy difícil”, repitió Valentina, aún a la espera de poder cantar el tema que había elegido. “Sé de la familia que vengo y todo, pero siempre me gusta hacer mi propio camino y saber que si me lo gano, me lo gano por quien soy y no por otra cosa”, intentó cerrar la cantante. “Por eso llegaste hasta acá”, la arengó Torres.

Valentina Pergolini, la hija de Mario, audicionó con "Baby One More Time" de Britney Spears

Después de interpretar la canción de “La Nena de Argentina” y mientras esperaba la devolución del jurado, Valentina recibió un valioso consejo de Vázquez, quien destacó su presencia escénica y le señaló que esa actitud es la que tiene que llevar a la voz. “Te ponés muy nerviosa”, señaló. “Sacate los fantasmas, sacate la presión. Yo sé lo difícil que es”, le recomendó el también actor, director y productor teatral.

La primera jurado en hablar fue Ángela Torres. “Valen, necesitamos saber si creés que estás ready para trabajar firme y fino y con mucho ojo, en que tu voz esté como más firme”, le planteó. “Realmente tenés mucho ángel, tenés interpretación, tenés una linda parada en el escenario y tenés como mucha luz”. Ante su respuesta positiva, la cantante le confirmó su continuidad en el show.

Dos días después de ese casting, Valentina grabó un mensaje que se emitió ayer luego de su performance. “Hoy me toca decir que no voy a seguir más en Popstars. Soy actriz, soy cantante, me considero artista y a veces los proyectos llegan en momentos justos. Hoy tengo otro proyecto con el que decido avanzar y nada, tengo que decir adiós a Popstars”, anunció.

Quién es Valentina Pergolini

Valentina Pergolini hizo su debut teatral en Despertar de primavera, dirigida por Fer Dente

Valentina Pergolini tiene 20 años y es la hija menor de Mario Pergolini y Dolores Galán. Si bien su papá fue primero uno de los personajes más disruptivos de la televisión y la radio y luego se convirtió en un reconocido empresario de medios, poco se sabía de ella hasta ahora: la familia siempre se ocupó de mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, su deseo de convertirse en actriz llevó a Valentina a un primer plano el año pasado, cuando debutó en el teatro musical con Despertar de primavera. Todo por mérito propio.

“Es la primera producción que hago. Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez. Es una obra hermosa que en algún momento te interpela”, le confesó en ese momento a LA NACION, tan feliz como entusiasmada.

Aunque creció bajo la mirada de uno de los hombres más reconocidos de los medios argentinos, Valentina siempre contó con el apoyo de su familia para construir su propio camino. “A mi papá siempre que puedo le pido un consejo y lo escucho porque es de los mejores consejeros que tengo”, explicó. Y recordó una enseñanza que le quedó especialmente grabada: “Siempre me dijo que un buen artista sabe de los dos mundos, delante y detrás de cámaras”.