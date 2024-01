escuchar

Hace algunas semanas, surgió el rumor sobre una relación amorosa entre Marina Calabró y Rolando Barbano. La versión del flechazo llegó, incluso, a los oídos de Iliana Calabró, quien habló del tema en una entrevista con Intrusos. Hoy, el periodista de policiales se sentó en La Mesa de Mirtha Legrand y la Chiqui intentó por todos los medios quedarse con la primicia: primero sorprendió de entrada a su invitado con una pregunta directa y, no conforme con la respuesta, volvió a intentar sobre el final del envío.

Además de Barbano, compartieron la mesaza de La noche de Mirtha Legrand el humorista, actor, imitador y locutor Ariel Tarico, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el periodista Horacio Pagani y el diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Espert.

“Rolando, le tengo que preguntar”, disparó de entrada Legrand con un gesto pícaro apenas terminaron los aplausos de la presentación. “Tranquila, Mirtha, no tengo nada que esconder”, reaccionó el periodista. “¿Salís con Marina Calabró”, quiso saber entonces la conductora. “Quién pudiera, ¿no?”, devolvió el especialista en policiales levantando las cejas, y de inmediato aclaró: “La realidad es que yo de mi vida privada no hablo. Estoy separado hace poco tiempo, tengo dos hijos, uno de 11 años, Rocco, y mi hija Nina de cinco, no he tenido nada para contarles a ellos así que imaginate que mucho menos por televisión”. La respuesta le valió a Barbano la felicitación de Mirtha. “Te aplaudo igual. Muchas gracias, Rolando”, expresó la Chiqui, aunque más tarde volvió a la carga.

Compañeros de trabajo

Calabró y Barbano son compañeros de radio en Mitre: ambos son columnistas del programa de Jorge Lanata, “Lanata sin filtro”. El dato que dio el pie para que la versión sobre un vínculo más intento que una amistad comenzó a circular porque los dos se tomaron las vacaciones en el mismo momento. A la coincidencia se le sumaron, varios días después, las declaraciones de Iliana Calabró.

Marina Calabró y Rolando Barbano comparten el aire de "Lanata sin filtro"

“Leí por ahí que anda noviando con Rolando”, disparó sin vueltas en un móvil con Intrusos. Luego, aclaró que todo comenzó porque quiso saber qué iba a hacer sus hermana para las fiestas. “Mirá, yo te soy sincera... Me dijo que no iba a venir porque ella tenía otro plan para el año nuevo porque obviamente la invité. ‘¿Sola o acompañada?’, le dije, ‘no quiero saber, no me cuentes nada’, y me dijo ‘acompañada’. Entonces, es señal de que está bien”, explicó.

Tras un prudente silencio, la periodista hizo referencia a los rumores en una nota con LAM. Sobre su supuesto romance, explicó que, si tuviera que blanquear una relación, no lo haría por medio de un “vocero”. Tampoco utilizaría a su hermana con ese fin. “No”, insistió. “Escuché todo tipo de especulaciones. Prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dejo como presagio, como tirando buena onda”, se ilusionó. “Quiero quedarme con eso. Dejame tener una esperanza”, dijo entre risas. Por último, aseguró que no tiene nada para contar de su vida sentimental. Calabró se separó de Martín Albrecht en octubre del año pasado después de una relación de diez años. Fruto de ese amor nació Mía, su única hija.

Última oportunidad

Cuando Barbano ya se había olvidado del tema y había disfrutado de la entrada, el plato principal y el postre sin sobresaltos, la memoriosa Mirtha Legrand volvió al ruedo en busca de su primicia. Luego del brindis con los invitados y las clásicas palabras de agradecimiento, la Chiqui no se pudo contener. “No me deje con la duda, Barbano. No me deje con esta duda que no me deja dormir. Hace una semana que no duermo”, suplicó la diva. “Por sí o por no”, gritó alguien detrás de cámara. “Te voy a dejar con la duda, Mirtha”, reaccionó el periodista, reacio a soltar una definición.

Rápido de reflejos, Ariel Tarico retomó el personaje de Mirtha que ya había hecho al principio del programa y con la voz de la diva de los almuerzos levantó el guante de inmediato. “Le hago la pregunta yo, querida. ¿Está comiendo bien?”, le preguntó a Barbano. “Siempre”, respondió el periodista. Con la mirada en la cámara, Tarico se sonrió, apoyó su dedo índice en su barbilla, sonrió y asintió con la cabeza. Para el humorista, con ese ida y vuelta quedó todo más que claro.

