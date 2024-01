escuchar

Cuando parecía que el enfrentamiento había llegado a su fin , la relación entre Marina e Iliana Calabró volvió a tensarse. El fuego se reavivó luego de que la actriz asegurara, en una entrevista televisiva y en medio de rumores de romance, que su hermana la mandó a googlear con quién se iba de viaje y ella descubrió que se trataba de su colega de Radio Mitre, Rolando Barbano. Luego, dio por confirmada la supuesta historia de amor. Enojada por la situación, la periodista salió al cruce de su hermana: “Que me suelte un poco”.

Luego de un prudente silencio, la periodista hizo referencia a la interna familiar en una nota con LAM. Tras el saludo de rigor, el notero de Ángel de Brito quiso saber más sobre las vacaciones de la periodista y Calabró, rápida de reflejos, levantó el guante para apuntar contra su hermana. “¡Qué preguntón que estás! ¿No googleaste vos?”, ironizó en referencia a los dichos de Iliana.

💥 Marina Calabró enfrentó los rumores de romance y apuntó contra Iliana



💬 “Diría que larguemos Google y usemos WhatsApp”.



💬 “Se lo dije para no ir a Mar del Plata el 31 de diciembre”.



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ayJ4YiGRis — América TV (@AmericaTV) January 11, 2024

Calabró explicó que se tomó unos días para aprovechar que su hija se fue con el papá y que no le gusta hablar de destinos turísticos en el exterior en el momento económico que vive el país. “Me parece que estamos en un contexto delicado y la ostentación no es lo mío, por eso hace muchos años que no posteo fotos de viajes”, aclaró. De inmediato, contó que no viajó sola sino que estuvo “acompañada por la familia”. “O sea que no fuiste con ningún novio nuevo, nada de estas cosas que estuvimos escuchando por ahí”, insistió el cronista. “Los temas de googlear, chicos”, respondió con un gesto de hartazgo.

Sin mediar pausa, Calabró aprovechó el momento para bromear sobre la situación. “Yo lo que me estuve preguntando estos días es ¿estuvo nublado en Mar del Plata? No sé, hay que sacar el Google de ahí. Yo pensé en mandarle un Ludomatic, un Jenga, unas cartas Uno para que se entretenga y me suelte un poco”, señaló sobre su hermana. “¿Te molestó lo que dijo?”, quiso saber el periodista. “No, la verdad que no”, aclaró.

Rolando Barbano, el compañero de Marina Calabró al que señalaron como su nueva pareja e incluso, Iliana Calabró se hizo eco del rumor Captura de video

Por último, Marina dijo que entendió que todo partió de la preocupación de su hermana por saber con quién pasaba fin de año. Para aclarar la situación, agregó que le dijo a Iliana que pasaba acompañada el 31 para no ir a Mar del Plata y que no se sintiera mal porque “no la estaba eligiendo como primera opción”. “Yo diría que larguemos el Google y agarremos el WhatsApp”.

Sobre su supuesta romance, Marina Calabró explicó que, si tuviera que blanquear una relación no lo haría por medio de un “vocero” y que tampoco utilizaría a su hermana con ese fin. “No”, insistió. “Escuché todo tipo de especulaciones. Prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dejo como presagio, como tirando buena onda”, se ilusionó. “Quiero quedarme con eso. Dejame tener una esperanza”, dijo entre risas. Por último, aseguró que no tiene nada para contar de su vida sentimental.

El inicio del nuevo chispazo

Todo comenzó durante una entrevista que Iliana le brindó a Intrusos. “Leí por ahí que anda noviando con Rolando. Mirá, yo te soy sincera... Me dijo que no iba a venir porque ella tenía otro plan para el año nuevo porque obviamente la invité. ‘¿Sola o acompañada?’, le dije, ‘no quiero saber, no me cuentes nada’, y me dijo ‘acompañada’. Entonces, es señal de que está bien”, contó.

Unos días después y luego de que muchos periodistas señalaran su actitud como poco comprensiva para con Marina por contar intimidades de su vida en la televisión, Estefi Berardi en Mañanísima buscó una explicación. “¿Por qué contaste lo de tu hermana?”, le consultó a la actriz. Verborrágica como siempre, Calabró explicó: “Yo no lo conté. Yo lo único que quería saber era si ella iba a pasar el año nuevo acompañada porque habíamos estado juntas en Navidad. Cuando me dice que sí, no me dice con quién. Yo lo único que hice fue googlear porque me dijeron que había salido en todos los portales”, se defendió.

“¿Y qué encontraste googleando?”, le preguntó entonces Ricardo Canaletti. “Encontré que hablaban de una relación con ella y Barbano. Lo googleé y decía eso”. Por último, le consultaron por qué no llamó a su hermana para ver si era cierto o no. “Yo no pregunto porque después se malinterpretan las cosas. Imaginate que yo lo único que quería saber era si ella iba a estar acompañada o sola el primero de año”, completó. “Ojalá que esté bien y esté acompañada. Tuvo un año bastante complicado y no me gustaría que lo pasase sola”, cerró.

