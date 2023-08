El tenso cruce entre Sergio Massa y un periodista cuando le preguntó por la inflación

escuchar

En la recta final hacia las elecciones PASO y en el marco de una entrevista radial, el titular de la cartera de Economía y precandidato a la presidencia del oficialismo, Sergio Massa, tuvo un fuerte ida y vuelta con el periodista Rolando Barbano, de radio Mitre, cuando fue consultado por la inflación. “Le pregunto si hace alguna autocrítica de su gestión, como cuando dijo que la inflación iba a ser del 3% apara abril”, dijo el cronista y, enseguida, el ministro lo interrumpió: “No prometí, no mientas”.

Así fue el comienzo de un tenso diálogo que se dio ayer por la mañana y apenas se extendió durante poco más de tres minutos, pero que estuvo cargado de intermisiones. “No, eso no es cierto”, dijo Massa. “Déjeme hacer la pregunta”, pidió el periodista, que no pudo terminar la frase porque el ministro replicó; “Pero no, si preguntas mintiendo te tengo que corregir. En Perfil dije que aspiraba a que empiece [la inflación] con 3%”.

Massa fue entrevistado por Lanata

“Pero usted me miente en la respuesta porque yo le estaba preguntando que usted habló de una inflación del 3% en abril”, reiteró Barbano. Y Massa aclaró: “No, no hablé de eso”. Agobiado por el ida y vuelta, el periodista rehizo la frase: “Bueno, entonces le corrijo la pregunta como usted la quiere”. “No, como usted la quiere no. Yo quiero que preguntes con la verdad y que no mientas”, apuntó el ministro de Economía.

Así, durante el diálogo en el que ningún otro miembro del programa intervino, el periodista de radio Mitre reforzó: “Yo no miento, le estoy preguntando sobre sus metas”. “Tenés que ir a la nota de [Jorge] Fontevecchia, en Perfil”, insistió Massa.

“Sus metas cuando asumió como ministro de Economía incluían que en abril la inflación fuera del 3%” , dijo, otra vez, Barbarno. Nuevamente, su alocución se vio interrumpida por Massa que enseguida le contestó: “No, que empezara con 3″. El tenso momento tuvo algunos segundos de silencio, cuando ambas partes se quedaron sin palabras durante un escueto momento.

“Es muy difícil así, Sergio, porque le estoy preguntando sobre lo que usted planteó cuando comenzó la gestión en el ministro de Economía. Lo que le estoy preguntando es que usted tenía como objetivo llegar a una inflación del 3% en abril y no llegó; usted tenía como objetivo convertir los planes en trabajo y no se ha visto que eso haya ocurrido; usted habla de equilibrio fiscal, pero el Estado no se achicó ni en un solo puesto de trabajo; entonces le pregunto, después de que estuviera una hora hablando de la herencia que recibió de Macri [Mauricio] y sobre la sequía, ¿hay algo que usted haya hecho mal en su gestión? ¿Hace alguna autocrítica? ”, preguntó Barbano.

Así, el periodista le dijo que su llegada al Ministerio fue “un plan aguantar para que no explote la bomba antes de las elecciones”. “Es mitad pregunta, mitad editorial tuya”, replicó Massa. Nuevamente, la tensión entre los interlocutores se hizo presente. “No, Sergio, no es una editorial”. “Te deje terminar la pregunta, dejame las respuestas”, lo interrumpió el precandidato presidencial.

“Primero, yo no prometí, sino que dije que era un objetivo; segundo, cuando plantee ese objetivo en la nota de Perfil no había habido sequía, que te cambió en un 25% la cuenta comercial argentina, entonces me parece que en el camino te estás olvidando de algo”, evaluó Massa. “¿De qué me estoy olvidando, Sergio? Hay una inflación que nos está aplastando, la gente que lo está escuchando va al supermercado y ve aumentos del 10, 20% y eso viene siendo así desde que usted asumió”, contestó Barbano.

