La pelea entre Sylvester Stallone y Richard Gere que terminó con la salida de uno de ellos: “Me tiró aceite y me clavó las uñas”

Sylvester Stallone reveló nuevos detalles sobre el enfrentamiento que mantuvo con Richard Gere durante el rodaje de La pandilla del barrio, en 1974, un conflicto que fue el comienzo de una rivalidad que se extendió entre ambos durante décadas.

En sus memorias, The steps (Los escalones), la estrella de Rocky repasa los episodios de tensión que afirma haber vivido con quien años más tarde se convertiría en uno de los galanes más reconocidos de Hollywood.

La película, una historia ambientada en el mundo de las pandillas juveniles de Brooklyn, contaba también entre sus protagonistas con Robert De Niro, y la convivencia entre los integrantes del elenco no resultó sencilla. Mientras Stallone asegura que su relación con el actor de Taxi Driver comenzó de forma amistosa, las improvisaciones con Gere rápidamente derivaron en una serie de situaciones incómodas que terminaron fuera de control.

“Recuerdo que al principio todo iba bastante bien entre De Niro y yo, intentábamos superarnos el uno al otro en las escenas y yo disfrutaba de la improvisación y del proceso”, detalla primero en relación al comienzo del proyecto.

Las verdaderas razones del odio entre Richard Gere y Sylvester Stallone: un jean manchado y la atención de Lady Di Archivo

La situación cambió cuando comenzó a trabajar con el protagonista de Mujer bonita. Según el relato de Stallone, durante una de las escenas, su compañero lo habría agredido, por lo que él le habría pedido que cambiara su comportamiento. “Las improvisaciones con Richard Gere se torcieron cuando él me agarró de la remera y me clavó las uñas en la piel. Le dije que parara, pero lo volvió a hacer en la segunda toma. No podía saberlo, pero él había empezado a sacar las emociones que llevaba dentro”, relata el actor en el libro.

La reacción de Stallone llegó incluso antes de que ambos protagonizaran un enfrentamiento físico. El actor contó que decidió consultar al director del film, Stephen Verona, sobre la posibilidad de responder de forma similar a como lo hubiera hecho en una situación real. “Me dirigí al director y le pregunté: ‘¿Te parece bien si improviso y reacciono como lo haría si alguien me hiciera eso en la vida real?’”, rememora Stallone.

Cuando Verona le preguntó qué haría en esa situación, según sus palabras, la respuesta fue contundente: “‘¿Qué harías vos?’ ‘¿Qué haría? Le sacaría los dientes’. ‘Por favor, no lo hagas’”. A pesar de aquella advertencia, el clima entre los protagonistas continuó deteriorándose. El punto de quiebre, de acuerdo con Stallone, ocurrió durante una pausa para almorzar.Ambos se encontraban dentro de un auto estacionado en el set cuando Gere llegó al lugar con pollo frito. “Un chorro de grasa de pollo se derramó del papel de aluminio sobre mi pierna”, recuerda Stallone.

El actor afirma que anteriormente le había advertido a Gere que tuviera cuidado para no ensuciarlo, por lo que la discusión pasó rápidamente de las palabras a la acción. “Le di un codazo en el pecho y lo saqué del asiento trasero del coche”, afirma hoy sobre aquel suceso.

De acuerdo con el relato incluido en The steps, Gere intentó frenar la situación y le manifestó que no quería llegar a una pelea. “‘No quiero ponerme violento’”, le habría dicho en plena discusión. ‘Demasiado tarde...’”, afirma Stallone que le respondió.

El director tuvo que intervenir para separar a los dos intérpretes y la situación llegó a un punto en el que continuar trabajando juntos parecía imposible. “Era evidente para todos que aquello no iba a funcionar. Uno de los dos tenía que irse”, recuerda Stallone. Finalmente, según el actor, la producción decidió que Gere abandonara la película. Perry King y Henry Winkler se incorporaron al reparto y Stallone permaneció en el proyecto. De Niro, en tanto, también terminó alejándose de la producción para participar de El Padrino II.

Para Stallone, sin embargo, aquella experiencia no terminó con el rodaje. El episodio con Gere se convirtió en el origen de una enemistad que se prolongó durante décadas. Aunque ambos desarrollaron carreras exitosas, la relación entre ellos nunca llegó a recomponerse.