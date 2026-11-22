Firme en su reemplazo de la Chiqui al frente de La noche de Mirtha, Juana Viale abrió el programa del sábado con un vestido rojo de seda natural, con volados y la espalda descubierta. “Me siento en Navidad total, total”, dijo entre risas en relación a la cercanía a las fiestas. Más tarde, durante la cena, se puso nerviosa al recordar que su abuela la estaba mirando.

La conductora ya había adelantado que la mesa tendría “mucha actualidad”, pero se tomó unos minutos antes de recibir a sus invitados para mostrar el diseño de Evangelina Bomparola. “Miren este vestidazo que tengo”, dijo, y mostró la prenda, de crep de seda natural, corte asimétrico y volados cortados en espiral que acompañaron los hombros y el escote. La espalda quedó al descubierto. “Es una belleza espectacular”, agregó Juana, y aprovechó la ocasión para dejarles una sugerencia a quienes ya piensan qué ponerse para las fiestas: “Viene Navidad, se pueden vestir de rojo, por supuesto”.

Para acompañar el vestido, Viale llevó un peinado con ondas suaves. Al mostrar lo que su peluquero había logrado, la conductora se salió por un momento de la descripción del look para compartir un consejo. “Cuando se quieran peinar, esto es un dato que le voy a decir a todas las mujeres, no vayan con el pelo recién lavado”, recomendó. Según explicó, el peinado queda mejor cuando el pelo “tiene como un día encima”. En medio del intercambio con alguien del equipo detrás de cámara, hizo una aclaración entre risas: “Pelo sucio, no. Eso es otra cosa”.

Juana también mostró el maquillaje, con tonos dorados en los párpados y un labial rojo que hacía tiempo que no usaba para el programa. “Hace mucho no hacíamos boca roja”, comentó. El detalle terminó de darle al conjunto el aire festivo que ella misma había señalado. “Qué fresca me siento”, dijo antes de despedirse de ese primer tramo del programa.

Los llamados de Mirtha y el encuentro inesperado

Ya en la mesa, mientras les daba permiso a los invitados para que empezaran a comer, Juana mencionó que su abuela estaba pendiente de lo que ocurría en el estudio. En ese momento, Robertito Funes Ugarte le preguntó si Mirtha la llamaba para corregirla, con observaciones del estilo “hiciste esto, hiciste lo otro”. La conductora aclaró qué tipo de devoluciones suele recibir. “No me corrige, pero dice que estuvo buena la mesa, que cómo charlaron. Siempre muy atenta”, contó.

Viale también contó que, unos días antes, se había cruzado de casualidad con Mirtha y con su mamá, Marcela Tinayre. Estaba ocupada en plena calle, frente a su casa, cuando levantó la vista y las vio pasar juntas. Lo que le llamó la atención fue encontrárselas justo ahí. “Yo no vivo en Capital, vivo lejos”, explicó. Desde la mesa bromearon con que el paseo había sido algo así como dar la vuelta con el perro, pero con 20 kilómetros de por medio.

Mirtha Legrand en su primera salida pública luego de la internación: a la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque para celebrar su cumpleaños Gerardo Viercovich - LA NACION

La charla derivó en otra ocurrencia, la de organizarle a Mirtha un “megaalmuerzo” en el Obelisco, con un trono, toda la calle Corrientes y “tenedor libre abierto”. Juana siguió el juego y sugirió hablar con Nacho para organizarlo. Después volvió a invitar a todos a comer y dio paso al programa, cargado de actualidad y política gracias a la presencia de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Completaron la mesa el periodista Ignacio Ortelli y la actriz Rocío Marengo.

Mirtha Legrand recibió el alta el 6 de octubre, tras 18 días de internación por un cuadro respiratorio. Mientras Viale sigue al frente del ciclo, la Chiqui retomó sus tradicionales tés con amigos y continúa con dos sesiones diarias de kinesiología y seguimiento médico. También se mantiene al tanto de la actualidad: lee los diarios, escucha radio y mira televisión. A fines de octubre, Nacho Viale dijo que su abuela volverá a la televisión “cuando ella tenga ganas y se sienta plena para hacerlo”.