La propuesta que recibió Lourdes Sánchez para ocupar un cargo público en Corrientes

Escuchar

No es la primera vez que Lourdes Sánchez es tentada para ocupar un cargo público en su Corrientes natal. La bailarina que participó hace apenas unos días de la edición 47 de la Fiesta Nacional del Surubí, se refirió a los rumores que la apuntaron como una de las posibles sucesoras del Instituto de Cultura de esa provincia. “Salieron a decir que iba a estar a cargo de Cultura, pero lo desmiento”, aseguró.

Tras 13 años de gestión, el actual presidente de dicho instituto, el arquitecto Gabriel Romero, dejará el cargo para asumir como rector de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de Corrientes. Entre los posibles candidatos para reemplazar a Romero también sonaron otros referentes de la cultura provincial, como Luis Moulin, exintegrante de la banda Los Alonsitos y Aldy Balestra, que estuvo a cargo de la promoción cultural desde la Casa de Corrientes en Buenos Aires.

Lourdes Sánchez dijo que está analizando la propuesta para dirigir el teatro donde se formó en la ciudad de Corrientes DIEGO SPIVACOW / AFV - LA NACION

Según el diario El libertador de Corrientes, las autoridades buscan incorporar al Instituto de Cultura un perfil que no pertenezca al ámbito político, y fue así como el nombre de Lourdes Sánchez empezó a sonar como una de las candidatas más firmes para ocupar el puesto. La actriz y bailarina suele participar en eventos y fiestas más populares para promocionar su provincia natal. Tal es así que la bailarina y su pareja, Chato Prada, anunciaron su casamiento durante el carnaval de Corrientes.

Días atrás Sánchez ya se había encargado de desmentir su nombramiento como directora del Instituto de Cultura de su provincia: “Me enteré del posible cargo, pero nadie me lo propuso por ahora y no está en mi radar, es una de las tantas fake news”.

El productor de ShowMatch, Chato Prada y Lourdes Sánchez llevan más de una década juntos Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Ayer, en su paso por LAM, Sánchez confirmó la verdadera propuesta que recibió por parte del gobierno de Corrientes para ocupar un puesto público: “Me ofrecieron ser la directora del Teatro Vera de Corrientes. Está buenísimo, es un teatro que amo”.

Luego de que Sánchez rechazara la propuesta de dirigir el Teatro Vera el año pasado, el director del Instituto de Cultura de la provincia gobernada por Gustavo Valdés expresó a radio Dos Corrientes los motivos por los que habían convocado a la bailarina: “Ella se formó en la escuela del Teatro Vera. Era ideal para fortalecer la formación que se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, aprovechando sus vínculos a nivel nacional”. Si bien, en esta ocasión, ningún funcionario provincial se pronunció sobre la nueva propuesta a la bailarina para ocupar un puesto en el teatro que la vio crecer, las razones se estiman que serían las mismas.

A pesar de que la mujer del Chato Prada no aceptó la oferta el año pasado, su convocatoria generó fuertes controversias. La bailarina había alegado para rechazar el puesto “compromisos laborales”, pero no había descartado ocupar ese cargo en “el futuro”. Al parecer ese futuro es hoy, aunque todavía no confirma si será la nueva directora del teatro correntino, ya que, afirma, está “analizando la posibilidad”.

LA NACION

Temas Lourdes Sánchez