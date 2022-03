La reacción de Agustina Cherri al conocer el polémico final de La 1-5/18: “Me costó aceptarlo”

Este viernes terminó La 1-5/18. Tras un salto temporal tal vez innecesario, todos los problemas de los habitantes de aquel barrio de emergencia que sirvió de escenario para la ficción de eltrece quedaron solucionados y los personajes que lograron sobrevivir a los caprichos de los guionistas lograron vivir felices, como si fueran los personajes de un cuento clásico de príncipes y princesas. Aquel final, casi fantástico, no conformó a gran parte de los seguidores de la tira. Agustina Cherri, una de las protagonistas de la ficción, se hizo eco de las críticas y dio su opinión.

“Fue un final atípico”, comenzó diciendo, tras pensar muy bien las palabras que iba a utilizar. “Al principio, me costó aceptarlo”, terminó confesando en una entrevista realizada por Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina. Sin embargo, consciente, quizás, de que sus palabras iban a generar revuelo mediático, agregó, con tono de auto convenicimiento: “Pero está bien... La historia lo necesitaba. El final está bueno, vale la pena. Para toda la gente que vio la novela durante el año fue hermoso; fue hermosa la vuelta de la ficción después del parate impuesto por la pandemia. Uno se olvida de eso: fue la primera ficción que marcó el regreso, apostando, con una productora, Polka, que venía muy mal. Y funcionó, la gente la bancó” .

La actriz se refirió, además, a la postergada primera escena de amor de su personaje, Nina, con el padre Lorenzo (Esteban Lamothe), y también lo hizo con una velada crítica hacia los guionistas: “¡Se hizo esperar! Tardó tanto en llegar, lo estiraron tanto, que llegó en el capítulo ochenta y pico. La verdad es que llegamos a esa escena con una confianza entre nosotros que permitió una relajación que ayudó muchísimo. Ya nos conocíamos y nos queríamos. Eso estuvo bueno, porque muchas veces tenés esas escenas al principio y ni te conocés con el otro”.

“El personaje para mí fue un desafío. Sabíamos que teníamos el peso del regreso de la ficción y metiéndonos, sobre todo, con una temática y un género que podía dar que hablar. Sabíamos que al principio la gente iba a opinar porque estábamos hablando de un contexto muy real, pero contado a través de una telenovela”, agregó. Sin embargo, a pesar de haber asegurado que la experiencia fue positiva, se mostró taxativa a la hora de responder si participaría de una segunda parte de la historia: “¡No! Que yo sepa no están pensando en realizar una segunda parte, pero de ser así yo no voy a participar”, aseguró. Y reveló: “Sé que están planificando la segunda parte de Argentina, tierra de amor y venganza para el año que viene. Sinceramente, este año me encantaría quedarme en mi casa”.

Además de su comentado rol en la exitosa tira de eltrece, Cherri también fue noticia, pero por su rol de madre. Es que su hija Muna decidió ir a realizar un curso exhaustivo de teatro musical en Broadway. Viajó junto a su padre, Gastón Pauls, y los tres compartieron en las redes postales de la feliz estadía de la pequeña en Nueva York. “Fue una experiencia divina que nos llegó, porque fue una invitación, una convocatoria de una escuela que maneja una argentina. Como es muy chica, sola no podía ir, la tuvo que acompañar su papá y fue algo realmente increíble. ¡Volvió tan feliz!”, recordó Cherri.

Y adelantó: “Lo más probable es que vuelva a ir. Está aprendiendo lo que le gusta y es una experiencia en todo sentido, no solo en lo profesional. El idioma, claramente las clases son en inglés, el conocer gente nueva, el tener que adaptarse... ¡Es re chiquita! Ahora tiene 13, pero se fue con 12 años y fue un curso muy, muy exhaustivo. Todos los días cursaba, mañana y tarde. No paró y se la bancó rebien, así que se quiere ir de vuelta. Vamos a ver qué pasa”.

“Ella está cursando el segundo año del secundario. Ahora mismo está en la escuela y la tengo que ir a buscar, pero a ella le encanta la música, compone sus temas, seguramente para fin de este año tengamos tres o cuatro temas grabados para ya sacarlos a la luz. Estamos en ese proceso, de aprendizaje; sin apurarnos, con los tiempos de ella. Justamente, lo que yo no quiero es que tenga la presión”, explicó.

Dlugi quiso saber, entonces, si de alguna manera está ejerciendo el rol de productora. Y, entre risas, la actriz expresó: “Sí, amateur. En algún punto, sí. Al no tener una discográfica detrás, estamos haciéndolo nosotros, pero más que nada por la cuestión de que yo creo que es chica y que por ahora no hay nadie que la pueda acompañar mejor que nosotros; por lo menos hasta que inicie su camino, tenga su identidad musical, sepa lo que quiere cantar, cómo quiere cantarlo... Cuando digo ‘nosotros’ me prefiero a mí y al padre, por supuesto. Las decisiones las tomamos en equipo. Tenemos amigos que nos aconsejan y nos dan su opinión, como Luciano Pereyra, como Fito Páez, que tienen que ver con la música ”.

A pesar de haber comenzado su carrera siendo una niña, Cherri confesó que tiene cierto resquemor de que su hija siga sus pasos. “Me emociona desde lo maternal verla concretar su sueño. Desde lo profesional, me pasa que tengo unas ganas tremendas de que pueda mostrar lo que hace en su totalidad, porque hasta ahora mostró muy poquito. Pero, por otro lado, también me da miedo, porque siento que es chica y porque este medio tiene todo lo bueno y todo lo malo también. A veces es muy difícil, muy cruel. Es cierto que yo empecé de chiquita y pasé más tiempo debajo del techo de un estudio que al sol, pero también es cierto que en ese momento la televisión y los medios de comunicación no eran lo que son ahora; esta cosa global y de las redes sociales, que en un minuto todo el mundo se enteró porque todos tenemos un teléfono. Antes, la gente que trabajaba en espectáculos era muy respetuosa, ahora es todo medio caníbal. Es otra la exposición”.

“Mi experiencia fue muy buena, yo no puedo decir absolutamente nada; volvería a hacer lo mismo... Jamás tuve una mala experiencia en televisión, por el contrario: me criaron y me ayudaron muchísimo. Además, pude pasar ese proceso de niña a adolescente y de adolescente a adulta en la pantalla, que a veces es lo que cuesta. Yo tuve esa suerte”, agregó.

“Le hablo bastante y le cuento que uno aprende más de los fracasos que de los éxitos. Todo es muy efímero: la fama, la popularidad. Ella es conocida desde muy chiquita por el simple hecho de ser hija de dos personas que trabajan en el medio, y eso siempre lo vivió en la escuela, en la calle... Ahora se potencia porque también quiere desarrollarse en el mundo del espectáculo. Y mi mayor desafío es cuidarla a ella como persona y que entienda que es simplemente un medio de comunicación, un trabajo, una manera de expresarse y que la vida pasa por otro lado”, finalizó.