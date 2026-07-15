La reacción de los famosos al gran triunfo de la selección argentina

La selección argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026. Tras un partido intenso que se disputó en en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, el equipo de Lionel Scaloni consiguió el pase a la final, donde enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio.

Como ocurrió a lo largo de toda la Copa del Mundo, el triunfo volvió a trasladarse rápidamente a las redes sociales, donde distintos famosos argentinos compartieron su alegría con fotos, videos y mensajes de apoyo al equipo.

"¡Gracias Dios!", escribió Valentina Cervantes agarrada a un rosario y orgullosa de su pareja Enzo Fernández

Caro Calvagni, la esposa del futbolista argentino Nicolás Tagliafico, destacó la labor de su marido en el campo de juego: "Te amo tanto. Sos increíble"

"Argentina te amamos. Los ingleses quisieron achicarnos pero no pudieron, no conocemos la tibieza", destacó Cande Tinelli sobre el desempeño de la selección

Eugenia "China" Suárez, desde Miami, también compartió su alegría por el triunfo de la Argentina

Benjamín Vicuña publicó una tierna foto de sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio, felices junto a una bandera argentina

La actriz Delfina Chaves también se subió a la emoción mundialista en sus redes sociales

¡A pura sonrisa! Marcelo Tinelli junto a sus dos hijas mayores, Cande y Mica, desde la tribuna del Mercedes-Benz Stadium

Laurita Fernández le agradeció La Scaloneta por tanta alegría: "Vamos Argentina los amo".

¡Felices y enamorados! Jimena Barón celebró junto a Matías Palleiro; la pareja lleva semanas en Estados Unidos siguiendo a la selección argentina en el Mundial 2026

¡A pura sonrisa! Marley y Vicky Xipolitakis alentaron con la camiseta albiceleste

La actriz Maia Reffico, la novia de Franco Colapinto, alentó a La Scaloneta junto a su hermano Joaco desde la tribuna de Atlanta

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo 🇦🇷



Argentina TE AMO! pic.twitter.com/XR1ycCTsZc — Lali (@lalioficial) July 15, 2026

¡No pudo ser! David Beckham y Victoria Beckham observaron el partido desde el palco y alentaron a Inglaterra hasta la derrota final PAUL ELLIS - AFP