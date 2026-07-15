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La reacción de los famosos al gran triunfo de la selección argentina
Desde Marcelo Tinelli, Cecilia Roth y Lali hasta la China Suárez y Jimena Barón, las figuras del espectáculo celebraron el pase a la final del equipo de Lionel Scaloni y compartieron su emoción a través de las redes sociales
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LA NACION
La selección argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026. Tras un partido intenso que se disputó en en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, el equipo de Lionel Scaloni consiguió el pase a la final, donde enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio.
Como ocurrió a lo largo de toda la Copa del Mundo, el triunfo volvió a trasladarse rápidamente a las redes sociales, donde distintos famosos argentinos compartieron su alegría con fotos, videos y mensajes de apoyo al equipo.
Por Malvinas— Lali (@lalioficial) July 15, 2026
Por el Diego
Por la última de Leo 🇦🇷
Argentina TE AMO! pic.twitter.com/XR1ycCTsZc
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