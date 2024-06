La reacción de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si es verdad que Perón la quiso seducir: “Me hubiera encantado”

Escuchar

Con una anécdota que incluyó la figura de Juan Domingo Perón y el sismo que sacudió a la provincia de San Juan en 1944, Mirtha Legrand hizo reír a carcajadas a sus invitados el sábado por la noche durante su programa. Es que la gran diva de la televisión argentina reaccionó con una frase inesperada cuando le consultaron si es verdad que el expresidente la quiso seducir el día que la conoció.

Antes de repasar aquella vieja anécdota, Mirtha hablaba con sus invitados sobre el destino del cuerpo de Eva Perón. Sentados a la mesa de la conductora estaban Guillermo Francos, jefe de Gabinete, los periodistas Adrián Ventura y Laura Di Marco y el historiador Daniel Balmaceda.

“¿Y vos lo conociste a Perón, Mirtha?”, le preguntó Di Franco a la conductora aprovechando el pie que le dio la charla sobre Evita. “Sí, sí. Era muy simpático”, reaccionó la diva. “Lo conocí cuando se produjo el terremoto de San Juan, que nos llamaron a una cantidad de actores. Siempre recurren a los actores, a la gente conocida para colaborar y hacer colectas. Colaboramos muchísimo, y nos recibió en Trabajo y Previsión. Muy simpático”, repasó, haciendo de nuevo foco en el carisma del expresidente.

Con la intención de saber un poco más de aquel encuentro, la periodista disparó una consulta que sorprendió a la propia Legrand. “¿Es verdad, como dice la leyenda, que te quiso seducir?”, indagó. “¿Qué qué?, reaccionó la Chiqui. “Que te quiso seducir en lugar de Evita”, tuvo que repetir Di Marco. “No, ¡no! Nunca lo leí, nunca lo supe a eso”, soltó y se rió. “ Me hubiera encantado ”, remató, y despertó la carcajada de sus invitados.

“No, en absoluto. Fue muy amable conmigo. Éramos muchas actrices, no estaba yo solamente. Te estoy hablando de la época. La única que queda soy yo de esa época. Y nos atendió a todas muy bien”. Mirtha recordó además que llevaron adelante la colecta solidaria, que todo estuvo “muy bien organizado” y que a ella la mandaron a Córdoba. En ese momento el historiador Daniel Balmaceda recordó que también participaron las Fuerzas Armadas y que fue “una gran tarea”. “Se hizo una colecta impresionante para reconstruir Caucete”, completó.

Mirtha junto a sus invitados de la noche: Daniel Balmaceda, Guillermo Francos, Laura Di Marco y Adrián Ventura StoryLab

La emoción de su primera votación

La de anoche no fue la primera vez que Mirtha habló de Juan Domingo Perón o de Evita de forma positiva. En noviembre del año pasado, luego de las elecciones que determinaron la necesidad de elegir al presidente argentino mediante un ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, la diva resaltó la importancia del sufragio para ella y recordó con emoción su primera votación.

“Cuando voto yo me emociono casi hasta las lágrimas. Yo soy muy argentina. Me gusta votar muchísimo, cumplir con mis obligaciones. Me visto adecuada para la hora, y me espera mucho periodismo”, repasó sobre el ritual que lleva a cabo cada vez que va a emitir su voto. “Siempre voto cerca de mi casa. Para mí es un día de fiesta. De toda la vida”, repasó.

“Muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón”, continuó Legrand, y recordó que también votó en ese momento Zully Moreno, otra gran figura del espectáculo vernáculo. “Yo tengo una foto”, agregó, y repasó que se vistió especialmente para la ocasión y que fue muy emocionante colocar el sobre en la urna. “Por eso digo que soy grande. No me acuerdo en qué año fue. Fue en épocas de Perón. Fue Eva. Es la primera vez que cuento esto”, reconoció.

Minutos después, la producción puso al aire el fragmento de un video sobre la primera jornada electoral en la que participaron mujeres en el país donde se ve a Tita Merello y a una joven Mirtha colocando su voto en la urna. En las imágenes se la ve a Mirtha muy sonriente, luciendo un conjunto sastrero oscuro con rayas blancas, un pañuelo en el cuello, guantes en las manos y el pelo recogido. “1951. Yo me casé en el 46, así que llevaba cinco años de casada”, comentó mientras todos en la mesa miraban con asombro las imágenes.

