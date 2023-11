escuchar

A muy pocas horas del inicio de la jornada electoral que decidirá quién será el próximo presidente de la República Argentina, Mirtha Legrand no eludió el tema en su mesaza del sábado por la noche. Y entre pregunta y pregunta, rememoró -con video del momento incluído- la primera vez que votó en una elección presidencial.

Con Luis Majul, Roberto Moldavsky, Débora Plager y Marcelo Polino como invitados, fue la periodista de LN+ quien aprovechó una referencia a las elecciones para interrogar a la diva de la televisión. “Hablando de elecciones, ¿vas a ir a votar mañana, Mirtha?”, disparó la conductora. “Sí, por supuesto”, respondió de inmediato la Chiqui. “Yo nunca he faltado. Nunca. Y estoy en edad de no necesitar ir”, aclaró, orgullosa de su compromiso cívico.

Mirtha Legrand junto a sus invitados: Marcelo Polino, Roberto Moldavsky, Débora Plager y Luis Majul (Foto: Instagram/@lamesazarg)

“¿Tenés decidido el voto?”, continuó Plager. “No digas a quién”, intervino Majul, con la veda en mente. En ese momento, Mirtha movió su cabeza en un gesto afirmativo, aunque no emitió palabra. “Sí. ¿Y lo decidiste hace cuánto? Desde que se sabe que hay dos, ¿tardaste?”, insistió Plager en busca de un indicio. Pero Mirtha, rápida de reflejos, la interrumpió y, con una anécdota, evitó dar precisiones.

“¿Quién me contó? Ah, mi maquilladora. Que estaba en una confitería el sábado en Palermo y había una señora cerca y escuchaban todo lo que hablaban. Decía ´Mirtha no dijo todavía a quién va a votar. Yo espero que Mirtha diga a quién va a votar’. Estaba como enojada”, repasó entre risas. Pero Plager volvió al ruedo. “¿Te costó decidirlo o estabas en duda?”, le consultó. Y Mirtha volvió a evitar dar una respuesta concreta.

“Yo me emociono casi hasta las lágrimas. Yo soy muy argentina. Me gusta votar muchísimo, cumplir con mis obligaciones. Me visto adecuada para la hora, y me espera mucho periodismo”, repasó Mirtha sobre el ritual que lleva a cabo cada vez que va a emitir su voto. “Siempre voto cerca de mi casa. Para mi es un día de fiesta. De toda la vida”, buscó cerrar. Pero Plager, otra vez, le preguntó por su decisión y Mirtha, con el mentón apoyado en su mano y un tono muy tranquilo, le retrucó, aunque esta vez lo hizo con un recuerdo imborrable.

Mirtha no quiso contar a qué candidato votará en el balotaje StoryLab

“Débora, yo soy grande. Y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón”, disparó, y recordó que también votó en ese momento Zully Moreno, otra gran figura del espectáculo vernáculo. “Yo tengo una foto”, agregó, y repasó que se vistió especialmente para la ocasión y que fue muy emocionante colocar el sobre en la urna. “Por eso digo que soy grande. No me acuerdo en qué año fue. Fue en épocas de Perón. Fue Eva. Es la primera vez que cuento esto”, reconoció. De inmediato, todos en la mesa festejaron la actitud de Mirtha, celebraron la democracia y buscaron dejar un mensaje claro para el público: que todos vayan a votar.

Minutos después, la producción puso al aire el fragmento de un video sobre la primera jornada electoral en la que participaron mujeres en el país donde se ve a una joven Mirtha colocando su voto en la urna. “1951. Yo me casé en el 46, así que llevaba cinco años de casada”, comentó mientras todos en la mesa miraban con asombro las imágenes.

Un voto rápido

Mirtha, durante el último sufragio Gerardo Viercovich

En las elecciones generales del 22 de octubre, Mirtha votó pasado el mediodía. Luego de llevar a cabo la ceremonia del sufragio, y siempre con una sonrisa, le dedicó unos minutos a hablar con la prensa que la esperaba en las inmediaciones de su mesa asignada.

A sus 96 años, la conductora se mostró impecable con un traje en tono celeste. “Voté rapidísimo porque ya sabía a quién iba a votar”, expresó la diva de los almuerzos. Luego, aprovechó la ocasión para destacar la importancia de asistir a los comicios: “Me encanta votar, tengo edad para no hacerlo, pero sigo votando, sólo falté una vez por motivos personales”, agregó con entusiasmo.

Cabe recordar que en su regreso a la televisión este 2023, Mirtha tuvo como invitados a su a los tres principales candidatos que compitieron en las generales: Sergio Massa, de Unión por la Patria, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

LA NACION

Temas Mirtha Legrand