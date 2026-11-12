La resurrección de Johnny Depp: de qué se trata su nuevo film y por qué puede cambiar el rumbo de su carrera

Después de mucho, mucho tiempo, Johnny Depp vuelve a un protagónico de alto perfil en una película de gran presupuesto. Tras haber sido una de las estrellas más taquilleras de Hollywood —en 2010, de hecho, fue la que más ganó—, había entrado a fines de la década pasada en un eclipse pronunciado gracias (o por culpa) de su enfrentamiento con su pareja de entonces, la actriz Amber Heard. Un desastre en todo sentido que, por otro lado, mostró el lado más perverso y oscuro de la corrección política: Depp salió bastante indemne de las acusaciones de la actriz, que dijo haber sido abusada durante los dos años de convivencia. Se sabe: una acusación (no condena: acusación) de ese tipo demuele carreras por más sólidas que sean. Si después la Justicia resuelve que no pasó nada o que las cosas no son tan blanco y negro, bueno, el daño está hecho. Hoy todo parece más encaminado, de todos modos, y Depp protagoniza Ebenezer: los fantasmas de Navidad, enésima versión del cuento navideño de Charles Dickens, bajo la dirección de uno de los más interesantes realizadores del terror y el fantástico reciente, Ti West. Irónicamente o no tanto, la historia de un hombre que reconquista la felicidad tras enfrentarse a sus peores fantasmas.

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La historia de Depp está plagada de momentos de alto voltaje periodístico: desde su tempestuosa relación con Winona Ryder en los primeros noventa o la muerte de River Phoenix por sobredosis (Depp era uno de los dueños del local donde murió) pasando por su relación de catorce años con la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis, o sus varias rehabilitaciones por su abuso del alcohol. También fue el muchacho que dejó la serie Comando especial porque odiaba dos cosas: que lo trataran de galán adolescente y la mismísima idea de la serie, policías infiltrados en un secundario (la serie fue llevada al cine décadas después por la dupla Chris Miller-Peter Lord en forma de sátira e incluso Depp hace un cameo). El encuentro con Tim Burton fue decisivo: la colaboración entre ambos dio, desde El joven manos de tijeras, obras maestras como Ed Wood y Charlie y la Fábrica de Chocolate, y permitió que la mejor parte del actor, su capacidad absoluta para la comedia, encontrase cauce, ese que lo llevó a crear a un personaje único, el pirata Jack Sparrow de la serie Piratas del Caribe, su mayor éxito a la fecha.

Depp trabajaba en un promedio de dos grandes proyectos al año hasta 2019. Cuando estallaron las acusaciones de Amber Heard, fue “retirado” de la saga Animales fantásticos —esa precuela de Harry Potter que no llegó a funcionar como se esperaba— y filmó demasiado poco. Más bien, nada, mientras los horribles “juicios” se desarrollaban tanto en los EE.UU. como en Gran Bretaña. Es cierto que la pareja tenía problemas (con el alcohol, ambos) y que hubo momentos violentos (de ambos). Pero los juicios fueron por difamación, uno contra el diario The Sun en Gran Bretaña y otro, por diferentes declaraciones, en los EE.UU. Señalemos que Depp nunca enfrentó cargos penales ni juicios por maltrato: todos fueron por publicaciones respecto de lo que pasaba en la pareja o lo que dijo Heard sobre él. El “juicio” fue una serie de acciones civiles en donde no se buscaba condenar a nadie (nadie iba a ir preso nunca en este caso) sino encontrar una satisfacción para los involucrados. Depp resultó inocente en tres cargos y se le otorgó una indemnización de 15 millones de dólares que se ajustó a poco más de 10, aunque en el cuarto debió pagar él (dos millones). Pero en pleno auge del #MeToo, nadie esperó los resultados de la Justicia. Hollywood gasta mucho y el temor es moneda corriente: un actor acusado de violencia doméstica es ambrosía para los medios y veneno para la taquilla. No, gracias, Johnny; cualquier cosita, te llamamos.

La última actuación de Mr. Depp a la fecha fue Jeanne Du Barry, film francés (Depp habla la lengua de Balzac como la hija que tuvo con Vanessa Paradis, la actriz Lily-Rose Depp, a quien vimos en la Nosferatu de Robert Eggers) escrito, dirigido y coprotagonizado por Maïwenn, realizadora muy interesante de la que aquí conocemos casi nada. Venía actuando poco y, después de ese film, en tres años no hizo nada. Hasta que Paramount anunció en 2025 la realización de Ebenezer, que además cuenta con un elenco importante (Ian McKellen, Andrea Riseborough, Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin, entre otros) y es una curiosidad: la primera película apta para todo público de Ti West. El realizador es conocido por una trilogía de películas de terror más bien gore, con bastante de sátira y no poco sexo, protagonizadas por Mia Goth (Pearl, X y MaXXIne). Quizás sea forzar el símil, pero si hay una actriz que recuerda al Depp de las películas de Tim Burton es ella, por lo que la elección del intérprete para la película no es del todo descabellada.

Johnny Depp, en una escena del film Ebenezer: los fantasmas de Navidad, que se estrena esta semana Jaap Buitendijk - Paramount Pictures

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Tampoco si se tiene en cuenta que el Cuento... es una comedia de horror. En el extraño caso de que no sepa de qué se trata, hay un avaro en la Inglaterra victoriana, Ebenezer Scrooge, que se porta demasiado mal con el prójimo y que, en la víspera de Navidad, es visitado por los espectros del Pasado, del Presente y del Futuro que, al mostrarle su vida, logran que se convierta en un hombre amable y solidario. Aunque el rol lo interpretaron, entre otros, George C. Scott y Patrick Stewart, las mejores adaptaciones las hicieron comediantes: Albert Finney en 1970, Michael Caine (Una navidad con los Muppets, genialidad que pocos subrayan como tal) en los 90, Jim Carrey en captura de movimiento en los 2000 y, en la mejor de todas las películas al respecto, Bill Murray en Los fantasmas contraatacan, en los 80, versión moderna y desaforada a cargo de Richard Donner. Depp está mucho más cerca de Carrey, Caine y Murray, y suma una extraordinaria capacidad de caracterización, y tiene una personalidad introvertida (sus problemas con el alcohol provienen de sus dificultades para abrirse socialmente) que le permite crear máscaras perfectas para expresarse creativamente. Por eso sus personajes para Burton o el enorme Jack Sparrow son tan efectivos.

En Ebenezer aparece envejecido, con un maquillaje perfecto y actuación correspondiente al gran payaso que es (¿vieron Corazones en conflicto, donde parece poseído por el espíritu de Buster Keaton? ¿Y Sueños en Arizona junto a Jerry Lewis?), y compone a un hombre que carece de fe, pero no de miedo. Es sustancial tal característica, porque en el fondo el cuento es mucho menos religioso o metafísico, fantasmas aparte, que moral. Pero es también uno que desnuda cómo funciona el género y el parentesco que tienen la comedia y el terror. Ti West hace algo notable: filma todo lo que tiene que ver con los fantasmas con el rigor absoluto del horror que busca el sobresalto y el escalofrío, mientras que Depp se enfrenta a todo lo que le pasa desde la comedia. De hecho, tiene que “convertir” a su personaje de la oscuridad a la luz sin dejar de ser cómico, algo bastante difícil. Si lo logra o no (esto no es una crítica, amigos), lo juzgará el espectador. Pero la complementación entre el arte del miedo (satírico) por parte de West y de la comicidad (amable) de Depp es clave para que la película funcione. De hecho, estamos ante un vehículo, una de esas películas que tiene como fin instalar —o, en este caso, reinstalar— a una estrella.

Johnny Depp como Ebenezer Scrooge frente a Ian McKellen, que también forma parte del elenco de este film Jaap Buitendijk - Paramount Pictures