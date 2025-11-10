Johnny Depp: sus problemas judiciales, su primera visita a la Argentina y los tiempos de “amor libre”

Esta semana, Johnny Depp volverá a pisar suelo argentino: la estrella de Hollywood llegará al país para participar en la avant première de su última película, Modigliani, tres días en Montparnasse, que tendrá lugar mañana en el Cinemark de Palermo. Luego, el actor irá hasta La Plata, donde recibirá la distinción de “visitante ilustre” de la capital de la provincia de Buenos Aires, recorrerá el tradicional Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y conocerá el Teatro Coliseo Podestá.

El célebre actor visitará el país por segunda vez este año, luego de la batalla legal que lo enfrentó a su ex, Amber Heard, y en medio de un amor casual.

Su primera vez en Buenos Aires

Según Vero Lozano, Johnny Depp es “amoroso y tranquilo”

La primera vez que Depp estuvo en el país fue a principios de este año. Luego de pasar unos días en Punta del Este, la estrella de Hollywood aceptó la invitación de Jorge “Corcho” Rodríguez para pasar unos días en su casa de San Isidro y aterrizó en la Argentina el martes 4 de febrero en un vuelo privado piloteado por el periodista Antonio Laje.

El protagonista de Piratas del Caribe y el esposo de Verónica Lozano mantienen una amistad desde hace dos años y comparten la pasión por la música y el arte. Según trascendió en aquel momento, Depp viajó al país para grabar temas en La Roca Power Studio, el lugar que fundó el empresario —que también es guitarrista— junto a Eddie Kramer, histórico ingeniero de grabación de Kiss, Led Zeppelin y Jimi Hendrix, entre otros, y César Gueikian, presidente de Gibson Guitars.

Modigliani, tres días en Montparnasse, la nueva película de Depp

Durante su estadía en suelo argentino, el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate pasó por San Telmo y recorrió el taller de Juan Carlos Pallarols, el platero argentino de renombre internacional, reconocido por realizar varios de los bastones de mando de distintos presidentes.

Sin embargo, la actividad del actor que más revuelo generó fue su visita sorpresa al icónico Teatro Colón. La noticia se viralizó en redes sociales luego de que varios artistas y músicos que ensayaban para la primera función de Disney en Concierto: Un Recorrido Sinfónico compartieran videos y fotos con el actor.

Johnny Depp en el Teatro Colón

“Él vino de visita a la Argentina, específicamente a conocer el Teatro Colón. Tuvo la gentileza de saludarnos a todos; le contaron un poco del show, que justamente tiene un gran instrumental de Piratas del Caribe, llevada adelante por la Orquesta Sinfónica del Colón. Estaba agradecido por todo eso y muy conmovido por la belleza del teatro”, contó en ese momento a LA NACION el artista Joaquín Catarineu, parte del elenco de la obra.

Luego de unos días movidos en Buenos Aires, el 8 de febrero el reconocido actor dejó el país en un vuelo privado con rumbo a Nassau, Bahamas.

Renacer de los escándalos

Johnny Depp y Amber Heard en los tribunales de Virginia

A diferencia de muchas otras figuras de Hollywood que no pudieron remontar su carrera luego de un escándalo, Depp logró volver a escena, reapareció en festivales internacionales y recuperó parte del brillo perdido. Sin embargo, el camino hasta esa reivindicación fue largo y turbulento. Durante años, los conflictos judiciales que enfrentó se leían como parte de su leyenda de “chico malo”: disputas financieras, demandas laborales, acusaciones de agresión o contratos rotos. Su vida fuera del set transcurría entre excesos, fiestas y comportamientos erráticos, una imagen que él mismo había cultivado desde los años 90.

Antes de 2022, los problemas legales de Depp se relacionaron más con el terreno civil que con el penal. En 2017 demandó a su exadministrador Joel Mandel y a su abogado Jake Bloom por la presunta mala gestión de su fortuna; ambos casos terminaron en acuerdos confidenciales. En 2018, un asistente de rodaje lo acusó de haberlo golpeado durante la filmación de City of Lies, aunque la causa se resolvió antes del juicio. También enfrentó reclamos de exguardias de seguridad y empleados domésticos por falta de pago y horas extra no declaradas. Aun así, nada de eso logró amenazar seriamente su carrera: Hollywood seguía viéndolo como una estrella impredecible pero rentable.

Todo cambió con el escándalo mediático que protagonizó junto a su exesposa Amber Heard. Primero, en 2020, perdió un juicio por difamación contra el diario británico The Sun, que lo había tildado de “golpeador de esposas”. Dos años más tarde, en los Estados Unidos, Depp buscó limpiar su nombre en los tribunales de Virginia, demandando a Heard por un artículo en The Washington Post. Esa vez el veredicto fue parcialmente favorable: el jurado le concedió unos diez millones, mientras que ella obtuvo dos en su contrademanda.

El juicio fue transmitido en vivo y se convirtió en un fenómeno global. Por momentos pareció la sentencia definitiva para su carrera. Aunque no regresó del todo al circuito de los grandes estudios, logró reposicionarse a través de proyectos europeos e independientes como Jeanne du Barry, presentada en Cannes, y Modigliani, tres días en Montparnasse, su segunda incursión como director.

Luego del escándalo, un amor casual

Yulia al lado de Johnny Depp

Después de su juicio contra Heard, Depp salió con Joelle Rich, una abogada británica que lo había representado en su anterior demanda por difamación en el Reino Unido. La relación, que no llegó a ser seria, terminó en noviembre de 2022. En 2024, Depp apostó de nuevo al amor: comenzó una relación “libre y casual”, según relató una persona cercana a la revista People, con Yulia Vlasova, una modelo y esteticista rusa de 28 años. “Se ven aquí y allá”, agregó la fuente. “Es muy casual”, confirmó por su parte una fuente de Us Weekly. “Se conocieron hace unos años y se ven de vez en cuando”, añadió.

En cuanto a su pasado amoroso, a lo largo de su vida Depp mantuvo varias relaciones conocidas con figuras del cine y la moda. En 1983, a los 20 años, se casó con la maquilladora Lori Anne Allison. El matrimonio duró dos años y se disolvió en 1985, poco antes de que Depp comenzara a hacerse conocido en Hollywood. A fines de los años ochenta salió con las actrices Sherilyn Fenn y Jennifer Grey. En 1990 inició un romance con Winona Ryder, a quien conoció durante el rodaje de El joven manos de tijera; la relación duró cuatro años y conquistó al público. Entre 1994 y 1998 salió con la modelo británica Kate Moss, con quien recorrió los principales eventos del espectáculo internacional y de la moda.

Una postal familiar de Johnny Depp con Vanessa Paradis y sus dos hijos Grosby Group - BG/The Grosby Group

En 1998, durante la filmación de La novena puerta, Depp conoció a la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. Juntos tuvieron dos hijos, Lily-Rose y Jack, y compartieron más de una década de vida en común entre Francia y los Estados Unidos. La pareja se separó en 2012 de manera amistosa, según ambos declararon. Ese mismo año, Depp conoció a Amber Heard en el rodaje de The Rum Diary, y tres años después pasaron por el altar.