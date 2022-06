“Inocencia interrumpida”: Winona Ryder y el oscuro lugar en el que terminó tras su romance con Johnny Depp

A comienzos de los 90, Winona Ryder y Johnny Depp eran una de las parejas doradas de Hollywood. Tras protagonizar juntos El joven manos de tijera, los actores se convirtieron en el objetivo favorito de los paparazzi y en la comidilla de las revistas del corazón. Él tenía por entonces 27 años, ella 19.

“ No ha habido nada en mis 27 años que sea comparable a lo que siento por ella ”, declaró entonces el actor a la revista People. Habían cruzado miradas por primera vez en 1989, durante la avant premier de ¡Grandes bolas de fuego!, film en el que Ryder tenía un importante papel. Ella venía de formar parte de éxitos como Beetlejuice y Escuela de jóvenes asesinos, y su belleza impactaba en pantalla; él era una estrella en ascenso gracias a su labor en la serie televisiva Comando especial, y con ese aire entre duro y melancólico hacía suspirar a las chicas.

Johnny Depp y Winona Ryder, en los inicios de su romance Getty Images

Más tarde, un amigo en común se ocupó de presentarlos oficialmente, y cinco meses después de su primera cita, se comprometieron. Como una declaración de su amor por la actriz, Depp se tatuó la frase “Winona forever” en el brazo derecho. Sin embargo, se separaron en 1993 y, tras la ruptura, Depp alteró el tatuaje hacia un “Wino forever”.

Según dijo posteriormente la actriz de Stranger Things, la diferencia de edad habría sido la causante de las discrepancias que terminaron alejándolos. A pesar de que Winona confesó después que Johnny fue su primer gran amor, nunca habló mucho sobre su relación, hasta ahora.

Durante una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la actriz insinuó que su ruptura con Depp y la ferocidad de la cultura de Hollywood en aquella época hicieron que su vida fuera mucho más oscura de lo que la gente se imaginaba. “Esa fue mi versión real de Inocencia interrumpida”, explicó refiriéndose a la película de 1999 que produjo y protagonizó, que trataba sobre una joven que se encontraba internada en un hospital psiquiátrico.

Johnny Depp y Winona Ryder, en una escena de la película El joven manos de tijera, en 1990

“Recuerdo que en 1994 interpreté a un personaje que acababa siendo torturado en una prisión chilena [en La casa de los espíritus]”, recordó Ryder durante la entrevista en donde le atribuye a “un terapeuta increíble” el haberla incitado a imaginarse que era más amable con su versión joven. “ Miraba esos moretones y cortes falsos en mi cara durante el rodaje y me esforzaba por verme como esta niña. ¿Podrías tratar a esta niña como te tratás a vos misma? Recuerdo que me preguntaba y me miraba a mí misma al tiempo que decía: ‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’. Porque simplemente no me estaba cuidando ”, rememoró.

A pesar de hacer algunas declaraciones sobre lo que sintió en su juventud, la actriz aclaró que no le interesa ahondar en sus cosas privadas. “Nunca he hablado de eso. Hay una parte de mí que es muy privada y tengo un lugar en mi corazón para esos días. Pero para alguien más joven, que ha crecido con las redes sociales, es difícil describir”, culminó.

Desde que salió el escándalo con Amber Heard a la luz, Ryder se ha encargado de defender a su expareja. “Estoy al tanto de las declaraciones de violencia que hizo públicas en los últimos años la exesposa de Johnny Depp, Amber Heard”, decía el documento que publicó en marzo de 2020. “ No quiero llamar a nadie mentiroso, pero basándome en mi experiencia con Johnny, es imposible creer que tantas cosas horribles sean verdad. Estos dichos me molestan extremadamente, ya que lo conozco mucho ”, expresó en su momento.

Hace poco más de un mes, se conoció el veredicto final del juicio en donde el jurado encontró “evidencia clara y convincente” de que Heard difamó a Depp, otorgándole 15 millones de dólares en daños compensatorios y otros 5 millones en daños punitivos. Luego, la jueza del condado de Fairfaix Penney Azcarate rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.

Asimismo, se determinó también que Depp difamó a Heard y por ello deberá pagarle 2 millones de dólares en compensación. La abogada de Heard, Elaine Bredehoft, dijo que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex. En consecuencia, se especula con la posibilidad de que Depp acepte renunciar al cobro.