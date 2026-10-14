La separación de Julieta Prandi y Emanuel: la preocupación de Evangelina Salazar y la reacción de Julieta Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega tomó por sorpresa no solo a los seguidores de la ahora expareja sino también a algunos integrantes de la propia familia del músico, que se enteraron de la noticia a través de los medios. Según trascendió, la noticia impactó de distinta manera entre los integrantes del clan Ortega.

El programa Intrusos (América TV) informó sobre la preocupación de Evangelina Salazar, madre del artista, por el momento que atraviesa su hijo, y buscó la palabra de Julieta Ortega, hermana del cantante, después de que Prandi confirmara la separación el lunes.

Julieta Ortega fue abordada por un cronista que le preguntó detalles acerca de la delicada situación que atraviesa su hermano, y mientras huía del notero en plena calle, apuntó: “No me hagas esto, te lo pido por favor, no tengo nada para decir”.

Durante el breve intercambio, la actriz se limitó a explicar que se había enterado de la ruptura de la misma manera que el resto: “como ustedes”, por la televisión, y dejó en claro que prefería mantenerse al margen de la situación.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron el mes pasado tras seis años de noviazgo y se separaron a menos de un mes de dar el sí en el Registro Civil

Mientras Julieta Ortega optó por no hablar ante las cámaras, el periodista Daniel Ambrosino aportó en Intrusos información sobre cómo se vive la noticia puertas adentro de la familia. Según contó, la separación generó preocupación entre los allegados al artista, especialmente en su mamá, Evangelina Salazar.

“La que está sufriendo es Evangelina Salazar”, aseguró el comunicador al referirse al impacto que habría tenido la ruptura en la esposa de Palito Ortega. Cabe recordar que, semanas atrás, Salazar llegó a expresar su afecto hacia Prandi durante el casamiento de la pareja en el Registro Civil de San Isidro, celebrado hace menos de un mes.

En esa ocasión, la madre del músico se había mostrado emocionada por la unión y llegó a expresar palabras de cariño hacia su ahora exnuera. Hasta el momento, no trascendieron declaraciones de Palito Ortega sobre la separación de su hijo, aunque el popular cantante también participó de la boda semanas atrás junto a los hijos que Emanuel Ortega comparte con Ana Paula Dutil, una ceremonia de la que no fueron parte el resto de los integrantes de la familia Ortega.

El comunicado que publicó Julieta Prandi

“Un paso al costado”

Aunque Prandi confirmó el lunes su separación, a menos de un mes de haberse casado, no dio detalles sobre los motivos de la ruptura. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, escribió en el comunicado a través del cual confirmó su decisión de poner punto y final al vínculo. Sin embargo, tras el anuncio comenzaron a circular distintas versiones sobre una crisis previa. En LAM, sostuvieron que la pareja había atravesado una fuerte discusión tres meses antes de la boda, mientras que Pilar Smith también mencionó un distanciamiento en ese período.

Entre las hipótesis que trascendieron, Ángel de Brito deslizó una posible infidelidad por parte del músico. “A nosotros nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y se habría armado un escándalo”, afirmó en el programa de América. En este sentido circularon versiones que vinculaban a Ortega con una amiga de Ana Paula, aunque esa información fue desmentida por la supuesta tercera en discordia, y con una expareja de Joaquín Levinton. Por su parte, Prandi pidió que no se difundieran especulaciones y dijo un mensaje dirigido a la periodista Karina Iavícoli: “Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.