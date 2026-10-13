Qué se sabe de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de su casamiento

El lunes por la noche, Julieta Prandi anunció el final de su relación con Emanuel Ortega, a menos de un mes de su casamiento por civil. La modelo y conductora comunicó la decisión a través de sus redes sociales, sin precisar los motivos de la ruptura. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, explicó.

Apenas se conoció la noticia, comenzaron a circular versiones sobre los motivos de la separación. Pepe Ochoa, panelista de LAM, el programa que Ángel de Brito conduce por América, aseguró que el anuncio no lo sorprendió y recordó que Pilar Smith ya había hablado de una fuerte crisis en la pareja.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron en registro civil San Isidro el 15 de septiembre Gerardo Viercovich - LA NACION

“Tres meses antes de casarse habían tenido una discusión”, sostuvo Smith en referencia al casamiento celebrado el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. “Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”, sumó Ochoa. Prandi había desmentido aquella información.

“Entiendo que después se deben haber arreglado; era una crisis muy profunda porque estaba pasando todo esto”, continuó el panelista. También aseguró que, en aquel momento, la modelo le habría planteado un ultimátum al músico: “Ella le dice a él: ‘¿Vos qué querés? O encauzamos las cosas en un proyecto concreto o chau’”.

La palabra de Julieta Prandi tras anunciar su separación de Emanuel Ortega

Luego de leer el comunicado, De Brito se refirió a una supuesta infidelidad de Ortega. “A nosotros nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y se habría armado un escándalo”, afirmó. Esa versión no fue confirmada por los protagonistas.

Mientras el conductor abordaba el tema, Prandi le envió un mensaje a Laura Ubfal que luego fue leído al aire. “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”, expresó la modelo. De inmediato, Karina Iavícoli compartió el intercambio que también había mantenido con ella: “Por favor, entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.

Las versiones sobre tensiones familiares

La separación también reavivó las versiones sobre una supuesta mala relación entre Prandi y algunos integrantes de la familia Ortega, así como los comentarios sobre la cercanía que Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus dos hijos, mantiene con el entorno familiar.

Este martes, en Desayuno americano, Pamela David contó que Prandi le había expresado su malestar por una entrevista que le hizo a Dutil para Blender. Según explicó, durante aquella charla la exmodelo repasó su historia de vida y habló de su depresión. David precisó que la entrevista se grabó el 18 de agosto, aunque se difundió después del casamiento de Prandi y Ortega. “Julieta lo tomó mal; me escribió”, relató sobre la reacción de la modelo, quien le señaló que el contenido le parecía “innecesario”.

Mientras los rumores sobre una mala relación entre Julieta Prandi y Julieta Ortega, la hermana del músico compartió esta foto en sus redes sociales

David aseguró que comprendió el planteo de Prandi al conocer su reacción. “Con el diario del lunes se me parte la cabeza porque cuando ella me lo dice, digo: ‘Tenés razón’”, expresó. También explicó que la fecha de publicación respondió a que tenía varias entrevistas grabadas y sostuvo: “Nunca hubo animosidad. Era la historia de Ana Paula. Ella vivió su historia de amor y ella lo contó porque era su vida”. En ese sentido, insistió en que, cuando realizó la charla con Dutil, el casamiento todavía no había ocurrido.

Al cerrar su intervención, David interpretó que el malestar de Prandi podía dar cuenta de tensiones previas con Ortega. “Algo había más allá de que recién se casaron cuando sale la nota de Dutil. No digo que tenga que ver con Ana Paula, sino que ya había una fricción en la pareja”, sostuvo.

El anuncio de Julieta Prandi

El comunicado que publicó Julieta Prandi

Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre, después de seis años de relación. Apenas 27 días más tarde, la modelo anunció la ruptura a través de sus historias de Instagram.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”, escribió.

Hasta el momento, el músico no se pronunció públicamente sobre la separación. Prandi, por su parte, pidió preservar su intimidad: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias”.