De un mensaje en Instagram a su boda y la abrupta separación: la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi sorprendió al anunciar anoche su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado en el registro civil de San Isidro, el pasado martes 15 de septiembre.

La pareja había dado el "sí, quiero" el pasado 15 de septiembre en el registro civil de San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, comunicó la conductora, de 45 años, a través de una historia de Instagram.

Aunque no detalló los motivos de la ruptura, su mensaje incluyó una frase contundente sobre los “acuerdos no negociables” de una pareja independientemente de las formalidades del matrimonio. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, destacó.

Por último, aclaró que, por el momento, no ahondará en sus declaraciones. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias”, concluyó. Por su parte, Ortega, de momento, no habló públicamente sobre la separación.

El comunicado de Julieta Prandi para anunciar su separación de Emanuel Ortega

Aunque en su comunicado Prandi pidió evitar especulaciones y rumores “que nada tendrán que ver” con el fin de su relación, Ángel de Brito contó en LAM (América) cuál habría sido el motivo de quiebre. “Nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y se habría armado un escándalo”, advirtió el conductor.

En ese sentido, Pilar Smith, panelista del ciclo, señaló que tres meses antes del casamiento “habían tenido una discusión”, mientras que Pepe Ochoa sumó que, en ese momento, Prandi y Ortega “estaban separados y la crisis era total” porque “querían cosas diferentes”. Al respecto, agregó: “Ella le dijo a él: ‘¿Vos qué querés? O encauzamos las cosas en un proyecto concreto o chau’“.

El presunto motivo detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Cuando Julieta Prandi conoció a Emanuel Ortega, estaba herida en el corazón y en el alma. Hacía unos años que estaba en un litigio judicial con su expareja y padre de sus hijos, Claudio Contardi. La amistad con Ortega, entonces, fue como un bálsamo para ella. Así contó el inicio de la relación en A la Barbarossa, por Telefe: “En 2020 apareció Emanuel. Cuando terminé la temporada teatral en Villa Carlos Paz, me fui de vacaciones a Cuba y ya de vuelta vi un mensaje en Instagram; me decía cosas hermosas de esas fotos. Vi el mensaje de casualidad porque estaba en el buzón de no deseados porque no nos seguíamos. Enseguida chequeé si era el verdadero Emanuel Ortega. Empezamos a hablar al toque. No nos conocíamos en persona ni teníamos gente en común, aunque los dos recordamos situaciones en las cuales nos habíamos cruzado. Por ejemplo, yo sé que él había ido a Poné a Francella a actuar para el final de un programa. Esa vez, lo vi y me puse nerviosa. Pero no lo vi nunca más, o eso recuerdo yo porque Emanuel dice que nos vimos en un almuerzo de Mirtha. No sé cuándo fue”.

“Ya no me sentía un trapito”

Se encontraron en un buen momento porque los dos se habían separado dos años antes y ya habían empezado a sanar; ella estuvo con Claudio Contardi, padre de Mateo y Rocco, y él con la modelo Ana Paula Dutil, madre de sus hijos, India y Bautista. “El 2019 no fue un buen año para mí porque, a pesar de haber podido irme de mi casa, estaba completamente opaca, destruida física y anímicamente; me costó empezar de nuevo. Tuve muchos meses difíciles en ese departamento chiquito que alquilé con mis hijos y le puse mucha garra a los trabajos que me salieron, pero igual no estaba entera. Después apareció la posibilidad de trabajar en La 100 y, con el transcurso de los meses, fui teniendo más confianza en mí y también llegó Emanuel a mi vida, en un momento en el que me sentía mucho más completa, más mujer, y no me sentía el trapito que había salido de mi casa. El amor de mis hijos, mi pareja, mi familia me hacen sentir cada día más fuerte”, le confesó a LA NACION en 2022, tras su difícil divorcio.

"Cuando terminé la temporada teatral en Villa Carlos Paz, me fui de vacaciones a Cuba y ya de vuelta vi un mensaje en Instagram; me decía cosas hermosas de esas fotos", relató Prandi sobre los inicios de su historia de amor con Ortega

Y sobre Ortega dijo: “Emanuel es mi compañero, mi mejor amigo, un gran papá de sus hijos y una gran referencia para los míos. Es un hombre que admiro como ser humano, más allá del talento. Me escucha, me da consejos y se pone en el lugar que se tiene que poner, y cuando tiene que decirme cosas que a veces me cuesta escuchar, me las dice. Es mi amor, la persona que necesitaba al lado, mi compañero. Emanuel reúne todo eso”.

La primera cita

Las charlas se volvieron una rutina. Durante meses, y en plena pandemia, Julieta y Emanuel conversaron a diario, y sin darse cuenta, nació una amistad que fue creciendo. “Todo fluía mucho, pero él estaba en Miami, en pandemia, y estaba todo cerrado. Recién volvió a la Argentina en agosto, y para entonces veníamos de cuatro meses de mensajearnos y de hablar todos los días por teléfono”, recordó Prandi sobre los inicios de la relación. En ese tiempo no hicieron nunca una videollamada: “Yo quería que el primer encuentro fuese en persona, cara a cara, mirada con mirada. Pero había llamadas telefónicas de 5 horas”.

El tan esperado primer encuentro “fue durante la madrugada del 13 de agosto”. “Nos vimos en su casa, donde vivió durante su primer año de separado en Buenos Aires. Las historias se entrelazaron y tuvimos una nueva oportunidad en la vida, aunque ninguno de los dos esperaba enamorarse”, contó ella y sumó: “Me robaba sonrisas, me cambiaba la cara, me daba alegría. Me devolvía una sensación muy olvidada. Con él puedo ser realmente yo. Cuando nos conocimos, no necesité el recurso de mostrar mi mejor versión. Con él no necesito cambiar mi forma de ser, de hablar ni de organizarme. A esta altura de mi vida y de mi historia, solo quiero verdad: entregarla y recibirla”.

La expareja durante unas vacaciones románticas en Brasil Instagram

Ortega también habló en LA NACION sobre esta historia de amor: “Creo que las personas se hacen bien o no se hacen bien y cuando te encontrás con alguien que contribuye a esa puerta que estabas necesitando abrir, entonces diría que esa persona fue un gran eslabón en esa recuperación o ese paso que tuviste que dar hacia una sanación. Con Juli nos conocimos en un momento donde ambos nos hicimos bien; fuimos funcionales a poder dar el paso siguiente”.

Familia ensamblada

Los hijos de ambos no se conocieron enseguida sino cuando ellos entendieron que querían caminar juntos. Fueron muy cuidadosos e intentaron que todo se diera de una manera natural. India Ortega habló sobre su relación con Julieta hace un tiempo, en Puro Show, por eltrece: “Al principio me chocó. Es raro ver a tu papá con otra persona después de tantos años. Pero después lo fui aceptando porque Juli es una persona que siempre quiso estar, siempre escuchó, siempre acompañó y respetó. Nunca nos invadió y eso estuvo muy bueno... Y mi mamá también apoyó, acompañó”.

Ana Paula Dutil, madre de los hijos de Emanuel, también apoyó la relación: “Cuando festejé mis 52, que también brindé por los 50 que no había festejado porque estaba internada, vino Emanuel con Julieta. También estuvo en los cumpleaños de mis hijos. Emanuel está muy bien y creo que tiene que ver con Julieta. Mis hijos comparten con ellos cuando van a la casa de su papá. Es algo que me costó porque rápidamente se puso en pareja y fue doloroso. Pero nunca hubo un reproche de mi parte. Lo veo bien y si el padre está feliz, mis hijos van a estar contentos. No es una frase hecha, es lo que siento. Y ella está feliz y entiendo esa felicidad porque él es un tipazo... Hoy somos familia”, le había expresado hace un tiempo a LA NACION.

“Sí, quiero”

Después de seis años de relación y cuatro de convivencia, la pareja se casó el martes 15 de septiembre en el registro civil de San Isidro, en una ceremonia íntima, pensada especialmente para compartir con sus familiares y amigos más cercanos.

India y Bautista, los hijos de Emanuel Ortega, estuvieron presentes junto a sus abuelos, Palito Ortega y Evangelina Salazar Gerardo Viercovich - LA NACION

Sobre la decisión de pasar por el altar, los entonces marido y mujer explicaron frente a los medios presentes: “Es más un símbolo; no nos cambiaba nada porque ya elegimos estar y vivir juntos hace tiempo. Era más un sueño mío porque soy más romántica”, dijo Prandi. Ortega, sonriente, completó: “Y el pedido fue concedido”.

Entre los presentes estuvieron India y Bautista, los hijos de Emanuel con Ana Paula Dutil; Palito Ortega y Evangelina Salazar; la hermana y los padres de Prandi, además de otros familiares y un reducido grupo de amigos. La pareja buscó deliberadamente mantener el festejo lejos de una gran convocatoria y, según contaron, muchos de los invitados recibieron la noticia con muy poca anticipación. Por ese motivo, los hermanos del músico no pudieron participar, aunque Julieta Ortega sí estuvo en el festejo posterior.