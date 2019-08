La separación de Valeria Lynch y Cau Bornes: ¿quién es Patricia Pérez?

Fin de ciclo para Valeria y Cau Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 17:27

La separación de Valeria Lynch y Cau Bornes luego de trece años de matrimonio, sorprendió a propios y ajenos. Valeria contó que la noticia salió a la luz ahora, pero que hace ya un tiempo que están separados, que él está aún en su casa de San Isidro y que apenas encuentre dónde ir, se va a mudar. No dio razones, más que una frase clásica: "se acabó el amor". Sin embargo, se empezó a hablar cada vez con más fuerza de una supuesta infidelidad de él. Y la mujer en cuestión se llama Patricia Pérez, es tucumana, tiene 47 años y está casada con un músico. Las especulaciones tomaron aún más fuerza cuando se supo que Cau, en los últimos tiempos, viaja mucho a Tucumán.

Patricia habló en Pamela a la tarde, por América, y negó ser esa tercera en discordia que terminó separando a la pareja. "No es verdad. Quizá se echó a correr ese rumor porque le hago la difusión a Cau, viajamos a Simoca para hacer un video, lo acompaño a las notas que le hacen en radio, en televisión, a eventos. Pero no hay nada que aclarar. No hablo con él de su vida privada así que no sabía que estaba separado. Cada pareja tiene sus cosas, no me atrevo a meterme en la suya", contó Patricia Pérez, de 47 años.

Pamela David quiso saber si había hablado con Cau, a partir de la noticia. "No hablé con él en estos días porque nos hablamos cuando sale algún show. Cau vino a Tucumán hace un tiempo con varios proyectos que se le fueron dando. Como todo artista, quería hacer su carrera como Cau y no como marido de. Acá todos lo quieren mucho porque es una gran persona. Hay una foto con Cau y Valeria porque él me invitó a conocerla cuando vino a cantar. Y es una gran artista. No la vi nunca más porque cada uno hace sus giras en forma independiente. Insisto, no sé por qué dicen que soy la tercera en discordia. Nunca nos han visto solos sino con otra gente".

Patricia aseguró que solamente vio una vez a Valeria y que fue muy amable. "No se me ocurrió llamar a Valeria para aclararle nada porque no hay nada que aclarar y porque no tengo su teléfono tampoco. Y Cau nunca me dijo nada porque no hablamos de nada personal; no nos enteramos de que se había separado. La última vez que viajó lo vi bien, contó anécdotas, disfrutó de lo que estaba haciendo".