La sorpresiva aparición de Daniela Vera Fontana, ex del novio de Cinthia Fernández, en TV: ¿por qué se presentó amordazada?

Escuchar

El escándalo desatado tras conocerse el noviazgo de Cinthia Fernández y su abogado, Roberto Castillo, suma un nuevo capítulo. La aparición de Daniela Vera Fontana, expareja del letrado, amordazada en televisión pone en evidencia su mala relación actual y las dificultades entre ambos para lograr acuerdos en asuntos relativos a la crianza de sus hijas en común.

Tras su separación del abogado, la arquitecta ha cuestionado el accionar de su ex y, ante la imposibilidad de referirse a los temas en disputa después de que se le aplicara un bozal legal, se presentó en televisión con la boca tapada.

El impactante momento tuvo lugar en el programa Socios del Espectáculo, en el que los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hablaron en nombre de Daniela para explicar la compleja situación personal que enfrenta. “Roberto Castillo inició el pedido de un recurso para que su ex, que está acá en el piso, no pueda referirse a temas de la vida de pareja, el divorcio ni a las hijas que tienen en común; presentó una demanda en base a la demanda que ella había presentado por alimentos provisorios”, explicó el primero.

Lussich también apuntó: “Daniela no puede hablar pero está exigiendo la cuota de alimentos, que el doctor Castillo le dé lo que ella considera que necesita para la manutención de sus hijas, y él le responde con una cautelar porque dice que se siente amenazado. Le pide a la Justicia que la calle. Roberto Castillo inició el pedido de un recurso para que su ex no pueda referirse a temas de la vida de pareja, el divorcio ni a las hijas que tienen en común”, aclaró.

El conductor apuntó que “además la Justicia la intima y, en caso de incumplimiento, le podría aplicar una multa de un millón de pesos en favor de Castillo por cada difusión que haga. Si ella lo nombra, o cuenta cualquier cosa. Como ella dijo que tenía datos de los clientes de Castillo, él dice que la intima a que en 12 horas presenta toda la documentación que posee en este sentido”.

En ese momento del programa, Vera Fontana se quitó la mordaza y afirmó que lo que se estaba mencionando era correcto. Acto seguido, Adrián Pallares mencionó: “Dani es la primera vez que está en un piso de televisión. Está muy nerviosa y muy sorprendida”.

Cabe recordar que Roberto Castillo comenzó su relación con Cinthia Fernández después de haberla representado legalmente en un juicio que la bailarina ganó contra su ex pareja y padre de sus hijas, Matías De Federico. Fue a principios de este mes que la mediática confirmó su noviazgo con el letrado.

En el programa A la tarde (América TV), Cora Debarbieri reveló una serie de mensajes que Fontana le habría mandado a Fernández a partir de entonces. “No lo puedo creer, teniendo tantos hombres te viniste a poner de novia con mi amor, el padre de mis hijas. Aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia. Tenemos dos hijas y vos te viniste a poner en nuestro camino”, leyó la periodista.

A través de LAM, Cinthia Fernández respondió a sus palabras: “Yo no tengo por qué pelear con ella. Yo no tengo una guerra con ella. No me hago la buena ni nada, yo tengo un límite, que no me lo busquen porque lo van a encontrar, pero trato de respetar porque hay criaturas en el medio y también me separé, también sufrí, también entiendo que puedan tener bronca. También es un combo que es jodido para ella porque soy una mujer que está muy expuesta”.

Tras ello, Fernández destacó que la relación con Castillo comenzó cuando él ya estaba separado: “A mí lo único que no me gusta, y es lo único que quiero aclarar, es que yo no estoy con un tipo si está ocupado. Me parece que si un tipo gusta de vos... y, bueno, separate. Tampoco creo haber sido el motivo. Yo creo que ellos ya venían mal hace un montón de tiempo. Ella siempre estuvo celosa de mí, me enteré estando con Roberto en pareja”, recalcó.

LA NACION

Temas Cinthia Fernández