Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico y su nueva novia: “Ella venía a mi casa y tomaba mate”

Tras largos años de batalla judicial, finalmente Cinthia Fernández y Matías Defederico llegaron a un acuerdo respecto la custodia y la manutención de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. Pero, cuando parecía que toda la disputa había llegado a su fin, se desencadenó un nuevo capítulo: una vez resuelta la cuestión legal, el exfutbolista blanqueó su relación con su nueva pareja, una mujer que justamente supo ser amiga de su ex y parte del grupo de madres del colegio de las niñas. Luego de que se hiciera pública la relación, la panelista rompió el silencio y apuntó con dureza contra ambos.

Cinthia Fernández con sus tres hijas, fruto de su relación con Matías Defederico Instagram: cinthiafernandez

Mientras Cinthia Fernández eligió celebrar en sus redes sociales que el drama legal finalizó, el exfutbolista de Huracán optó por blanquear su relación amorosa. “Matías Defederico está saliendo con la examiga de Cinthia, ‘la madre del cole’”, expresó Rodrigo Lussich días atrás en Socios del espectáculo (eltrece).

En el programa compartieron una storie de Instagram donde se pudo ver a Defederico preparar un asado y la siguiente frase: “Porque se cierra una puerta y se abren mil. Gracias siempre a vos”. Asimismo, se remitieron a una reciente publicación del exdeportista en las redes en la que se lo vio junto a una mujer. “Feliz cumple a mi compañera”, escribió él. De esta manera, Lussich advirtió: “Matias Defederico, ya resueltos los temas legales con Cinthia, finalmente blanquea con la madre del colegio, amiga o conocida, de Cinthia”.

Matías Defederico blanqueó la relación con quien sería su pareja (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, luego de que la relación saliera a la luz, Fernández fue consultada por el noviazgo de su ex, con quien fue su amiga en el pasado. Fiel a su estilo, no se quedó callada y aseguró que la historia venía desde hacía un tiempo. “La verdad es que nuestras hijas eran íntimas. Ella venía a mi casa, tomaba mate. De hecho, un día buscamos la alianza de ella y resulta que era porque ellos habían estado juntos y yo buscando la alianza de ella porque estaba separándose”, expresó la influencer en diálogo con Socios del espectáculo.

“A mí no me interesa la vida de ella. Actuó mal, pero no porque este con él, el problema y paquete y el combo lo tiene ella, yo feliz, imaginate”, reparó Fernández. “No es ese el tema, el tema son las distintas actitudes que tomaron de no explicarle a los chicos. Si tenés una relación con otra persona me importa re poco, no es que me duele”, advirtió y expresó que su malestar estaba en que no le hayan explicado a los chicos “cuando ellos son amiguitos en el colegio”.

Cinthia Fernández opinó sobre la relación de Matías Defederico con su examiga (Foto: Captura de pantalla / eltrece)

Pero, así como volvió a advertir Cinthia Fernández, lo cierto es que este romance no sería tan nuevo como podría presuponerse. En noviembre de 2020, cuando era panelista de LAM, trascendió que su ex estaba en pareja con una mujer que ella conocía. “Era de nuestro grupo de mamis”, aseguró en aquel entonces y contó que se enteró de la relación a partir de una de sus hijas.

“No es que me moleste que esté con esta chica, puede ser libre de estar con quien quiera. A mí me molestó el manejo con mi hija. Tengo razón porque hay un vínculo y me parece que hay cosas que hay que explicar”, expresó Fernández y aseguró que ella decidió explicárselo a las niñas. Además, en aquel entonces también acusó a su examiga de tener “cero códigos” y aseguró que no había recibido un llamado de ella.

