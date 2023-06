La triste historia de Robert Knox, el actor de Harry Potter que fue apuñalado después de terminar de rodar

El joven fue asesinado a sus 18 años a la salida de un bar luego de concluir su participación en la saga; el actor intentó defender a su hermano, quien estaba siendo atacado por un violento individuo que ingresó al lugar con dos cuchillos

El deseo de Robert Knox de aparecer en grandes películas estuvo presente desde pequeño. El joven soñaba en grande, quería rodearse de intérpretes de renombre de quienes pudiera aprender y, al mismo tiempo, veía a su incipiente vocación como un ejercicio lúdico que le permitía pasar tiempo con sus pares, con niños de su edad. Así, ese chico oriundo de Kent, un día compartió con sus padres, Colin y Sally, ese anhelo. Tenía tan solo 11 años y ya estaba decidido a abrirse camino en la industria . Su vehemencia fue lo que le permitió no bajar los brazos si algún casting no tenía el resultado esperado. Robert confiaba en su talento y, precisamente ese mismo año en que habló con su familia, consiguió su primer papel en la serie británica The Bill, tan solo el primero de muchos que vendrían luego.

Robert Knox, una muerte trágica y un legado que persiste https://www.robknox.org/

El joven adquirió una disciplina laboral admirable que hizo que los productores confíen en él, a pesar de su tan corta edad. Knox era aplicado, nunca llegaba tarde al set y jamás olvidaba sus parlamentos. Después de The Bill llegó Trust Me, I’m a Teenager y la comedia de la BBC, After You’ve Gone. Si bien sus participaciones en el mundo televisivo le daban un gran empuje y redoblaban su entusiasmo, Robert quería estar en el set de un largometraje y lo consiguió en 2004 , cuando se presentó para trabajar como extra en Rey Arturo, la película de aventuras dirigida por Antoine Fuqua, con los protagónicos de Clive Owen, Keira Knightley, e Ioan Gruffudd.

Knox estaba completamente deslumbrado por todo lo que acontecía en un rodaje y supo que ese anhelo primigenio siempre fue el correcto. Tres años después, su vida cambiaría para siempre cuando se enteró que se había abierto un casting nada menos que para una película de la saga de Harry Potter: El misterio del príncipe.

Marcus Belby, el rol con el que se propuso llegar más lejos

Robert Knox interpretó a Marcus Belby en Harry Potter (Foto: Archivo)

El joven actor se presentó a la audición para el film dirigido por David Yates basado en una de las obras de J.K. Rowling e inmediatamente fue el elegido para integrar la sexta entrega de una saga que ya estaba consolidada . En el rodaje, Knox se ganó el cariño de todos sus compañeros y su participación reforzó su pasión por ese trabajo al que no sentía como tal. Knox era aplicado, pero también disfrutaba, y el rol de Marcus Belby era la oportunidad ideal para hacerlo entre pares, como siempre había querido.

Además, para su sorpresa y extrema alegría, le habían asegurado que iba a formar parte de la primera entrega del cierre de la saga, Harry Potter y las reliquias de la Muerte . El actor británico no solo estaba entusiasmado por la premiere de la sexta película sino también por su futuro en un medio en el que ya se estaba acomodando con tan solo 18 años. Sin embargo, un 24 de mayo de 2008, antes de ese estreno tan ansiado, antes de verse en pantalla, un episodio fatídico le costó la vida y dejó a su familia completamente devastada.

Una noche de celebración que tomó un rumbo trágico

Robert Knox junto a Daniel Radcliffe https://www.robknox.org/

La familia Knox se encontraba en un buen momento, con los hijos de la familia cumpliendo sus sueños y con ganas de celebrarlo. Tras el rodaje de Harry Potter y el misterio del príncipe, Robert y su hermano organizaron una salida para festejar la buena racha que venían teniendo y para brindar por el desembarco del joven en Knox en una saga de una inmensa popularidad. Por lo tanto, eligieron un bar ubicado en Sidcup, el municipio londinense de Bexley que está en el sudeste de Londres, para el festejo en cuestión. Los hermanos estaban pasando un lindo momento hasta que visualizaron a un hombre que ingresó al lugar con dos cuchillos de cocina, para luego dirigirse directamente al menor de los Knox, Jamie, de 17 años, quien empezó a escuchar gritos de amenaza. De acuerdo al testimonio de un camarero a la BBC, el actor le dijo al hombre: “Amenazaste a mi hermano con un cuchillo y vamos a llamar a la policía”. Esas fueron sus últimas palabras.

Robert Knox, feliz en el set, su lugar en el mundo https://www.robknox.org/

A los pocos segundos y sin dudarlo, Robert intervino para proteger a su hermano mientras estaban saliendo del lugar, pero el hombre, luego identificado como Karl Norman Bishop, lo apuñaló hasta matarlo . La conmoción fue instantánea: Knox perdió la vida y su hermano presenció el hecho que lo sigue traumando hasta el día de hoy. La prensa cubrió la noticia con el mismo nivel de conmoción y luego llegó el juicio que tuvo una resolución rápida debido a la cantidad de testigos: Bishop fue sentenciado a un mínimo de 20 años de prisión por homicidio el 4 de mayo de 2009.

De acuerdo a las autoridades policiales, el hombre, oriundo de Lewisham, “no mostró remordimiento alguno por lo que hizo”. De hecho, luego se corroboró que Bishop había dicho la semana previa al asesinato de Knox que iba a regresar al bar y que alguien iba a morir allí. En la causa, el fiscal Brian Altman dejó asentado que Bishop llevaba consigo cuchillos “como otras personas llevan lápices en sus bolsillos” y que su idea de normalidad era “buscar apuñalar a la gente”.

Meses antes de la sentencia, amigos y colegas de Robert se unieron para gestar la Fundación Robert Knox, que anualmente otorga becas a jóvenes que quieran incursionar en el mundo del arte, como ese chico de Kent lo había deseado con tantas ganas a sus 11 años. Por otro lado, la compañía Warner Bros. se pronunció sobre la tragedia con sentidas palabras: “Estamos todos shockeados con esta noticia tan triste y acompañamos a la familia en este momento”, expresaron.

El devastador testimonio del hermano

En 2021, el servicio de streaming británico ITVX, emitió un documental titulado (K)nox: The Rob Knox Story, en el que su hermano se explayó sobre lo acontecido esa noche con desgarradoras palabras. El joven contó que Robert quiso defenderlo del ataque y que debió presenciar cómo su asesino lo apuñalaba, una imagen que no puede quitarse de su cabeza. Con lágrimas en los ojos, el joven habló de cómo, al ver la llegada de los paramédicos, quienes hicieron todo lo posible para salvarlo, supo qua ya era demasiado tarde . “Mi corazón sabía que mi hermano ya estaba muerto, y ver cómo intentaban reanimarlo fue muy duro” , recordó y mencionó que su madre, Sally, se encontraba en el lugar y también debió presenciar la muerte de su hijo. “Tengo el recuerdo de abrazarla fuerte mientras lloraba y de mirar sobre su hombro para ver cómo buscaban reanimarlo, fue muy difícil luego cuando tomaron su cuerpo y lo ubicaron en la ambulancia”, mencionó el joven sobre esa noche que había empezado con una celebración por el futuro y que terminó con ese mismo futuro trunco.

Por otro lado, en el documental también aparece Tom Felton, el actor con quien Knox había entablado una amistad en el set, y quien interpretó a Draco Malfoy en la saga completa de Harry Potter. “Cuando me enteré, simplemente no lo pude creer”, manifestó Felton, quien aludió a las circunstancias del hecho. “Lo que más me costó procesar fue cómo sucedió todo, me parecía alejado de mi vida un episodio así, nunca tuve un amigo o un actor al que le haya sucedido eso, entonces me dolió saber que su vida se había terminado de una manera tan terrible, sé que todo el elenco experimentó la misma sensación”, aseguró el actor y músico, quien tenía un gran aprecio por Knox.

El padre de Knox, Colin, no brindó demasiadas declaraciones a la prensa pero, cuando lo hizo, prometió que la muerte de su hijo no sería en vano, no solo en su lucha por ver a Bishop tras las rejas sino también en alusión a la fundación que ayuda a artistas a cumplir sus sueños. “Aunque no hay nada que compense la devastadora sensación de pérdida”, manifestó. Además de la fundación, el legado de Robert se mantiene vigente en el Festival de Cine de Bexley que en 2009 cambió su nombre. Ahora se llama Festival de Cine Rob Knox y el objetivo es el mismo que la fundación: inspirar a través del arte como forma de mermar el dolor. “Era una persona comprometida con lo que hacía, lo pude notar en mi escena con él, pude ver que iba en camino a convertirse en un gran actor”, apuntó Daniel Radcliffe en el documental que repasa su historia y su doloroso final.