Lady Gaga hizo una importante confesión vinculada a su salud: “No fumo marihuana desde hace años”

Lady Gaga es una de las voces más importantes de su generación. La talentosa cantante, compositora y actriz, lleva adelante una carrera que es reverenciada en distintos ámbitos. Pero el éxito no le impidió luchar contra varios problemas personales, entre ellos el de un cuadro de salud que la llevó a sufrir agudos dolores crónicos. Es de público conocimiento que Lady Gaga tiene fibromialgia, una afección crónica que se caracteriza por un dolor generalizado en el cuerpo, fatiga extrema y otros síntomas que generan sensación de debilidad. Aunque no tiene cura, existen tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Y en una charla con Vogue, ella confesó la forma en la que puede salir adelante, y el rol que cumple en esa tarea Michael Polansky.

Lady Gaga junto a Michael Polansky ALBERTO PIZZOLI - AFP

En la nota, Lady Gaga hace referencia a un show que brindó en el 2022, sobre el que aseguró: “Fue la primera vez que actué en vivo sin sentir dolores en…. ni siquiera recuerdo en cuanto tiempo”. Luego de buscar soluciones que no terminaban por resultar, el apoyo de su pareja, Michal Polansky, fue una pieza clave para la cantante. “Hice ese tour junto a él, ¡y no me dolía nada! De hecho no fumo marihuana desde hace años. Yo he cambiado”.

Lady Gaga acompañada de Michael Polansky Gigi Iorio / SplashNews.com - Splash News/The Grosby Group

Más adelante, y sin perder de vista lo mucho que le aporta el vínculo con Polansky, Lady Gaga se refirió a su próximo álbum, programado para salir a inicios de 2025. Y sobre ese nuevo trabajo, expresó: “Creo que el nuevo disco, de muchas maneras, gira alrededor de esos momentos, pero los trato desde un lugar de felicidad en vez de hacerlo desde un lugar de sufrimiento . Y ahora, Michael y yo estamos entusiasmados con organizar nuestras vidas, y nuestro matrimonio, alrededor de nuestro caudal creativo como pareja”. Y sobre el disco, luego la artista concluyó: “Michael fue la persona que me dijo que hiciera un álbum pop”.

Un maquillaje sanador

Lady Gaga Instagram @ladygaga

Hace pocas semanas, Lady Gaga decidió lanzar una línea de maquillaje con un ingrediente único que ayuda a reducir la inflamación de la piel: el árnica. En una entrevista con la revista Allure, Gaga explicó cómo la fibromialgia, una condición crónica que le provocó hospitalizaciones en 2017 debido al intenso dolor, la llevó a investigar nuevos métodos para aliviar la inflamación. “Uso árnica regular en mi cuerpo todo el tiempo para la fibromialgia”, comentó y agregó: “Solía tomar medicamentos recetados para reducir la inflamación, pero descubrí que el árnica era mucho más efectiva”.

Fue a partir de este hecho que la cantante y actriz comenzó a explorar los beneficios de esta planta medicinal, pero no lograba encontrarla en productos para maquillaje. Solamente se comercializa en forma de crema o gel para tratar los golpes del cuerpo. Gaga rápidamente notó esta falencia del mercado y decidió tomar cartas en el asunto.

Lady Gaga Instagram @ladygaga

De esta forma surgió su línea de Haus Labs, que se distingue por su enfoque en los cuidados para la piel dentro de sus productos. Gaga afirmó que “quería que este maquillaje fuera diferente a cualquier otro que exista”. Su equipo desarrolló un aceite de árnica fermentado, que Gaga asegura es “860 por ciento” más potente que el árnica convencional, lo que ofrece una solución revolucionaria para el cuidado de la piel.

“Me dijeron que era imposible innovar. Pero eso no es cierto: puedes, solo tienes que ser implacable”, concluyó la artista. Actualmente, en Sephora, se puede encontrar su base líquida a 49,99 dólares. “Es de cobertura media, ligera y delicada, con árnica fermentada, que ayuda a reducir las rojeces y proteger la piel de agresiones externas”, detallan sobre el producto y agregan: “Su textura ligera, similar a la del sérum, difumina y alisa perfectamente la tez para un acabado natural y luminoso durante todo el día. No se deshace ni crea efecto escayola”.

