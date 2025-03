Lady Gaga cumple 39 años: la evolución de la artista que supo forjar una carrera en la música y el cine

Este 28 de marzo, Stefani Joanne Angelina Germanotta, la ‘Mother Monster’ o simplemente Lady Gaga, cumple 39 años. Aterrizó hace 17 años con su hit “Just Dance” y generó una revolución con su poderosa voz y sus excéntricos looks (como el recordado vestido de carne), sus impresionantemente altos zapatos y sus pelucas, tocados y recargados maquillajes. Si bien la música siempre fue el bastión de su carrera, en los últimos años pegó el volantazo para abrirse camino como actriz, lo que la llevó a protagonizar películas como Nace una estrella (A Star is Born), La casa Gucci (House of Gucci) y Guasón 2: Folie à Deux (Joker: Folie à Deux). Cantautora, bailarina, actriz, referente de la comunidad LGTBQ+, dueña de una impresionante fortuna y artífice de un legado aferrado al cambio, la rotura de esquemas y la reinvención constante.

Lady Gaga irrumpió en la escena en 2008 con su single "Just Dance" (Foto: Instagram @ladygaga)

Germanotta irrumpió en la industria del entretenimiento en 2008, como cantante solista bajo el nombre artístico de Lady Gaga, en honor a la canción de Queen “Radio Ga Ga”. Su primer single, “Just Dance”, se estrenó ese mismo año y literalmente le cambió la vida. “Estaba en un lugar muy oscuro en Nueva York. Estaba muy deprimida, siempre en un bar. Tomé un avión a Los Ángeles para hacer música y me dieron una oportunidad de escribir la canción que cambiaría mi vida, y lo hice. Nunca regresé. Dejé atrás a mi novio, mi departamento. Todavía no volví. Mi madre entró y me lo limpió”, le contó la cantante a The Guardian.

"Just Dance", el primer single de Lady Gaga

El hit, el cual fue co-escrito por Gaga, Akon y RedOne, encabezó la Billboard Hot 100 y fue incluido en el primer álbum de estudio de la cantante The Fame, que también incluyó “Poker Face”, “LoveGame” y “Paparazzi”, y por el cual ganó el premio Grammy al mejor álbum dance/electrónica, el primero de catorce. A partir de ahí, su carrera fue en un constante ascenso: lanzó más discos, revolucionó la industria musical con temas que se volvieron himnos, como “Born This Way” y “Million Reasons”, y colaboró con artistas como Tony Bennett, Ariana Grande, Beyoncé y Bruno Mars. Los álbumes, las giras, los premios, su marca de maquillajes, sus excéntricos y alocados vestuarios, su lucha contra los prejuicios y el acoso, su organización benéfica, Born This Way, y su inolvidable show en el Super Bowl la convirtieron en todo un ícono.

Un rol protagónico, un Oscar y el despegue de una carrera en el cine

Pero, el ascenso meteórico de su carrera dio un giro de 180 grados en 2018, cuando combinó el estudio de grabación con el set de filmación. Bradley Cooper la eligió para coprotagonizar con él Nace una estrella, un remake de la película homónima de 1937. Gaga interpretó a Ally Campana, una joven artista con sueños de triunfar en la música que se enamora del consagrado músico Jackson Maine (Cooper). El proyecto presentó a una Gaga diferente, sin maquillajes ni pelucas ni recargados vestuarios. Su voz y su talento la acercaron al público de una manera diferente y fue, indiscutidamente, una de las grandes revelaciones del año.

Bradley Cooper y Lady Gaga en Nace una estrella de 2018 (Foto: Instagram @ladygaga)

Nace una estrella, se convirtió en una de las películas románticas más aclamadas de la última década. Gaga levantó su primer Oscar a mejor canción original por “Shallow”, el hit del film, y además consiguió una nominación a mejor actriz principal. Ya ganó el premio de la Academia y el Globo de Oro, y con un Tony y un Emmy (ya estuvo nominada) pasará a formar parte de la categoría EGOT, la cual la conforman aquellos que ganaron los cuatro premios, como Audrey Hepburn, Elton John, John Legend y Andrew Lloyd Webber. Y puede que esté cerca de este logro, puesto que hace unos días reveló que le gustaría escribir un musical de Broadway. Será cuestión de tiempo para ver qué pasa, pero de lo que hay certezas es que le sobra talento.

Un acaudalado patrimonio, cosecha de giras, álbumes y películas

En 2024, Gaga protagonizó Guasón 2 con Joaquin Phoenix (Foto: Instagram @ladygaga)

No obstante, los discos, las giras y las películas no solo se tradujeron en aplausos y galardones, sino también en millones. Según el sitio Celebrity Net Worth, la artista tiene una fortuna de 300 millones de dólares. Por año suele ganar alrededor de 40 millones de dólares, aunque en 2012, por la venta de álbumes, giras y patrocinios, ganó 80 millones de dólares; y su gira Joanne World Tour (2019 y 2020) le significó 95 millones de dólares. Con su último tour, Chromatica Ball, el cual se encuentra disponible para ver en la plataforma de streaming Max, cosechó 112,4 millones de dólares; y por su trabajo en Guasón 2 le pagaron 12 millones de dólares.

Según el sitio Celebrity Net Worth, Lady Gaga tiene una fortuna de 300 millones de dólares (Foto: Instagram @ladygaga)

Lady Gaga supo convertirse en un emblema de la comunidad LGQBQ+ y en un ejemplo de reinvención, resiliencia, superación y aceptación frente a los nuevos desafíos. Pasó a ser conocida como la “Mother Monster” y sus fans asumieron orgullosos el nombre de “Little Monsters” (pequeños monstruos). En una reciente entrevista con The New York Times, la artista hizo un balance a corazón abierto sobre sus casi 20 años en la industria y lo difícil que fue abrirse paso en la música como mujer.

“Puedo decir con toda honestidad que, habiendo estado en la industria musical desde la adolescencia, parte de ello se debe a cuánto estás dispuesta a dar. Cosas como comer en la mesa con tu familia, nunca pasan. Estar sola en una habitación nunca pasa. Que te lleven de un lado a otro, que te digan adónde ir. Seguro que a la gente le debe sonar raro, porque te ven en la cima del mundo y creen que mandás, pero como mujer en la música, diría que me llevó 20 años convertirme en la jefa. Ahora lo soy, y es gracias a tener gente maravillosa a mi alrededor, incluyendo a mi pareja, Michael [Polansky]. Me cuesta saber cómo hablar de esto. Porque quiero reconocer todas las bendiciones de mi vida y, al mismo tiempo, defender a las mujeres en esta industria. No hay leyes sobre quién puede ser productor, y nadie las evalúa (...)“, sostuvo

Lady Gaga enamorada

En cuanto a su vida sentimental, la intérprete de “Abracadabra” está felizmente en pareja con el empresario Michael Polansky, a quien conoció en diciembre de 2019, durante una fiesta. “Mi madre lo conoció y me dijo: ‘creo que acabo de conocer a tu marido’. Y yo le dije: ‘¡no estoy preparada para conocer a mi marido!‘. Nunca podría haber imaginado que mi madre… ¿encontraría a la persona más perfecta para mí?”, le reveló en octubre a la revista Vogue.

Lady Gaga está en pareja con el empresario Michael Polansky Instagram @ladygaga

En julio comenzaron a surgir rumores de que la pareja estaba comprometida. Lady Gaga participó de la apertura de los Juegos Olímpicos de París y, junto a Polansky, se quedaron en Francia para asistir a algunas de las competencias. En un video del evento que se viralizó en las redes sociales, se pudo ver al primer ministro francés, Gabriel Attal, acercarse a saludar a la cantante, momento en que ella le presentó a su pareja como “mi prometido”. Esta es la tercera vez que la intérprete de “Judas” se compromete. Estuvo a punto de casarse con el actor Taylor Kinney, su novio durante cuatro años, y con el agente de talentos Christian Carino.

Lady Gaga acaba de lanzar su nuevo disco Mayhem y ya confirmó que saldrá de gira (Foto: Instagram @ladygaga)

¿Y ahora? Gaga viene de ganar su décimo cuarto Grammy por “Die With a Smile”, tema que hizo con Bruno Mars, y esta semana lanzó su nuevo disco, Mayhem, el cual ya está disponible en las plataformas de música. Tiene en agenda varias presentaciones en vivo: el 26 de abril una cita con Ciudad de México, el 3 de mayo con Río de Janeiro y posteriormente con Singapur. Asimismo, ya anunció que en julio arranca su tour The Mayhem Ball y ya tiene confirmadas presentaciones en Las Vegas, Seattle, Nueva York, Miami, Toronto, Chicago, Londres, Manchester, Milán, Barcelona, Berlín, Ámsterdam, Amberes, Lyon y París. El gran interrogante es, ¿volverá a Buenos Aires por segunda vez?