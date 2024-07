Lara Flynn Boyle disparó contra las actrices que se quejan de que Hollywood las discrimina por su edad: “Me sacan de quicio”

Escuchar

“Me saca de quicio cuando escucho a las actrices de Hollywood quejándose de que las discriminan por la edad, como si no fuera un mal que sufren todas las mujeres adultas del mundo. La discriminación por edad es parte de la naturaleza humana”. Con esa frase, Lara Flynn Boyle marcó una gran diferencia con muchas de las colegas de su edad.

La actriz, que actualmente tiene 54 años, fue una figura clave de los años 90 y principios de los 2000. Además de la icónica serie Twin Pics protagonizó películas como Hombres de Negro 2 y El mundo según Wayne. Ahora, en una entrevista publicada por People, dejó de lado su bajo perfil y se refirió a la atención que recibió en aquel tiempo de parte de las revistas sensacionalistas.

“Incluso en esos momentos, nunca quise retirarme. En los momentos en los que me atacaban o me sentía mal, me aseguraba de no quejarme”, indicó. Y recordó: “Mi madre solía traerme a casa artículos sobre otras actrices para demostrarme que no era la única que recibía un trato injusto”.

De hecho, fueron las constantes críticas y la exposición en los tabloides lo que le permitió a Boyle conseguir su primera película en cuatro años, Mother, Couch, del guionista y director Niclas Larsson, en la que comparte elenco junto a Ewan McGregor y Ellen Burstyn, entre otros. El mismo realizador le dijo a la publicación que “necesitaba a alguien que hubiera vivido física y mentalmente de manera intensa”.

“ No creo que nadie pueda imaginar lo que es pasar por lo que pasaron muchas mujeres a finales de los 90 y principios de los 2000″ , explicó Larsson. Boyle ya había hablado sobre este tema con The Hollywood Reporter en 2021 y rememoró que algunos fotógrafos son como “mosquitos”.

“Dicen cosas como: ‘Boyle se fue por una puerta lateral y ahora va a salir por la principal’”, explicó. E indicó: “ Pero yo elegí esta profesión. Sería una completa idiota si me quejara. Si voy a aceptar el sueldo, también voy a aceptar la mala publicidad. Es algo que claramente va a suceder ”.

A pesar de que Boyle estuvo algunos años sin aparecer ante las cámaras, se niega a referirse a su nuevo papel como su “regreso”. “No querés que un artículo diga: ‘La segunda oportunidad de Boyle’ o ‘Mira quién ha vuelto’”, explicó la actriz. “Estoy aquí”, agregó, antes de revelar que su pausa se debió principalmente al Covid y a su decisión de pasar más tiempo junto a su esposo.

Además, Boyle aseguró que, a pesar de un cierto revisionismo acerca del trato que históricamente Hollywood le brinda a las mujeres, en este regreso no notó ningún cambio significativo con respecto a la inclusión en la industria. En ese contexto, fue que expresó aquella frase sobre la discriminación y agregó: “No es culpa de Hollywood. A todos nos gusta ver gente linda frente a la cámara”.

“Si querés llamarme Norma Desmond, hacelo”, bromeó, en referencia al mítico personaje de una actriz del cine mudo, interpretada por Gloria Swanson en Sunset Boulevard, que es incapaz de aceptar que sus días de esplendor quedaron atrás y sueña con un regreso triunfal al cine. “Siempre que veo mi reflejo en una lente, digo: ‘¡Oh, corten!’”, finalizó.

