Con bastón y en compañía de su hija: así está Jack Nicholson a los 87 años, tras reaparecer en televisión

Jack Nicholson reapareció en escena el domingo pasado. El célebre actor, una de las leyendas vivas de Hollywood, volvió a la televisión tras dos años alejado de la vida pública para participar del especial por las cinco décadas del programa de humor Saturday Night Live (SNL). Un día después, las cámaras los capturaron en la puerta del hotel donde se alojó: llevaba un bastón para poder sostenerse y estaba en compañía de su hija Lorraine, de 34 años.

Un regreso esperado

El actor Jack Nicholson durante su última aparición pública

La última vez que el protagonista de El resplandor había sido visto en público fue en mayo del 2023, en el Crypto.com Arena, durante un partido de Los Angeles Lakers, equipo del que es fanático. Quizá por eso su aparición en pantalla en el especial de SNL llamó la atención y alegró sus amigos. El actor tuvo, además, una participación especial en el envío: desde su asiento, en medio de la audiencia, presentó a Adam Sandler .

“Damas y caballeros, Adam Sandler”, anunció Nicholson, visiblemente animado y con una barba de días. El actor llevaba una camisa negra, un saco a tono, una boina con el logo de los New York Yankees en el frente y anteojos negros con vidrios de color violeta. Sentado junto a él estaba Lorraine, quien optó por un vestido marrón sin mangas y el pelo suelto.

Nicholson estaba rodeado de estrellas: detrás de él se encontraban Robert De Niro y su pareja, Tiffany Chen, y junto a ellos Blake Lively y Ryan Reynolds. “¡Sí, cariño! Un aplauso para Jack, cariño”, gritó Sandler luego de la presentación de Nicholson y antes de comenzar su número en vivo. “Jack salió esta noche. Te quiero, hermano ”, agregó de inmediato. Sandler y Nicholson compartieron set en 2003 en el film Locos de ira.

La salud de Nicholson

Si bien es poco lo que se sabe del veterano actor de 87 años, el lunes se lo pudo ver al salir del hotel en donde se alojó en Nueva York caminando con la ayuda de un bastón. El protagonista de Mejor… imposible vestía muy parecido al día anterior: llevaba un sweater negro, un saco largo, pantalones y la gorra de los New York Yankees, además de unos zapatos marrones.

Nicholson se ayudó de un bastón para caminar Instar Images/The Grosby Group

El actor, al que rara vez se ve en público, estuvo acompañado por su hija de 34 años, fruto de su relación con Rebecca Broussard, con quien también tuvo a Ray, de 33 años. Además, Nicholson es padre de Jennifer, de 61 años, que comparte con Sandra Knight; de Caleb, de 54 años, a quien tuvo con Susan Anspach; Honey, de 44 años, de su relación con Winnie Hollman, y Tessa, de 31 años, cuya madre es Jennine Gourin.

Del fruto de “un affaire” a su obvio sucesor

Según publicó el diario Daily Mail, Tessa está distanciada del actor y, en un artículo de Newsweek de 2023, se refirió a sí misma como el “resultado de la aventura de un actor mujeriego con alguien que entonces era una joven camarera”. Ray, en cambio, no solo mantiene una excelente relación con su padre, sino que, además, decidió seguir sus pasos.

Jack con su hijo Ray en un partido de los Lakers GROSBY GROUP - LA NACION

Nacido en la ciudad de Los Ángeles el 20 de febrero de 1992, Ray creció entre los flashes y a sus 14 años debutó en el proyecto The Benchwarmers, junto a Rob Schneider. Sin embargo, no fue hasta 2018 que decidió dedicarse de lleno a la actuación. Sus papeles en series como Panic, The Outsider: El visitante o películas como Hermosa venganza, Licorice Pizza y Gonzo Girl (dirigida por Patricia Arquette y protagonizada por Camila Morrone) fueron posicionándolo dentro de la industria y dándole un lugar más allá de su apellido.

“Estoy muy centrado en la interpretación. Cuando era más joven, quería ser guionista, director, productor y actor, pero con los años he visto cuánto implica cada paso dentro de ese proceso. Si alguna vez me adentrara en otra cosa, sería en la escritura, para poder tener cierto control sobre las historias que quiero crear. Y tal vez ese sea el próximo paso: que más gente cree su propio contenido”, decía en 2022, en una entrevista a Variety. “Soy una persona profundamente temerosa por naturaleza, pero cuando doy mi primer paso en algo creativo, solo quiero seguir adelante”, sumó.

