Las contundentes declaraciones de Fabián Mazzei tras los rumores de crisis con Araceli González

Tras varios días de especulaciones sobre una supuesta crisis provocada por el acercamiento entre Araceli González y Adrián Suar, Fabián Mazzei rompió el silencio y aclaró cuál es la situación que atraviesa con su esposa.

Los rumores de distanciamiento crecieron después de que la actriz asistiera al estreno teatral de Sottovoce, protagonizada por su ex, sin Mazzei. La ausencia del actor alimentó las versiones sobre un posible conflicto vinculado a la reciente reconciliación entre la exmodelo y el padre de su hijo, Tomás “Toto” Kirzner.

A través de mensajes que envió a Karina Iavícoli, quien compartió la conversación en el programa LAM (América TV), Mazzei explicó cuál es el verdadero motivo por el que no fue al teatro y mencionó que efectivamente la pareja atraviesa dificultades, aunque por otras causas.

En plena reconciliación con Adrián Suar, Araceli González fue ver a su ex al teatro en compañía de sus hijos, pero sin su pareja, Fabián Mazzei (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

“Sí, peleamos por la empresa, pero no por lo que están diciendo”, sostuvo el actor, haciendo referencia al emprendimiento laboral que comparten. Y agregó: “Jamás me molestaría lo que pasó con Adrián, por Toto y por Ara”.

Con ello, buscó poner fin a las especulaciones que circularon en los últimos días sobre un supuesto malestar generado por el acercamiento entre González y Suar, quienes en el último tiempo lograron reconstruir su relación tras años de distanciamiento.

Lejos de mostrarse incómodo con ese acercamiento, Mazzei habló del presente que atraviesa la familia: “Lo único que me interesa es que ellos estén en paz, porque así yo también voy a estar tranquilo”.

En cuanto a su ausencia en el estreno de Sottovoce, el actor explicó: “No fui, además por lo de Zambrano [la producción en la que participa], porque llegué muy cansado y no me pareció un momento para que yo esté, además de porque había mucha prensa”, aclaró.

Para cerrar, Mazzei se refirió a la reconciliación familiar: “No es mi historia, pero es la historia de dos personas que quiero. Si amás de verdad a alguien, vas a querer lo mejor. Yo estoy tranquilo y acompaño siempre”, escribió.

En una charla previa con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el actor también se había referido a los mismos motivos por los que no acompañó a su esposa en el estreno de Suar: “Hola Juan!!! Yo estuve grabando por el estreno de Zambrano de Disney en un estudio donde estaban todos los productores y actores. ¡Movida muy grande! Te mando un abrazo”.

Fue a comienzos de esta semana que Araceli González sorprendió al asistir al estreno de Sottovoce, la obra que su ex protagoniza en el Teatro El Nacional. Su presencia llamó la atención porque confirmó un acercamiento entre ambos tras más de dos décadas marcadas por tensiones, conflictos judiciales y una relación distante.

Durante la función de prensa, la actriz se mostró feliz por el presente familiar que atraviesa. “Por suerte, estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”, aseguró.

Además, reveló que fue ella quien tomó la iniciativa a la hora de reconstruir la relación. “Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo. Lo di. Creo que es el trabajo de muchos años. No es que uno de golpe hace las cosas, las hace después de trabajar mucho en uno. Uno se va apartando con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo”, expresó.

Uno de los puntos clave de esta nueva etapa habría ocurrido durante una reunión íntima entre los tres. “Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante, y ahí nos invitó a venir a todos”, recordó sobre el encuentro.

Sin embargo, al ser vista en el teatro acompañada únicamente por sus hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente, pero sin Mazzei, la actriz salió en ese momento a explicar: “Fabi estaba invitado, pero no, consideramos que hoy era así. Por una cuestión de enlace, vamos de a poco, si no, ya los ravioles el domingo”, bromeó entre risas.