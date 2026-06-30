Las emotivas palabras de Andy Kusnetzoff en su adiós a Ernestina Pais: “Era de las nuestras”

La muerte de Ernestina Pais el pasado viernes marcó un quiebre en la comunidad artística y periodística de Argentina. A los 54 años y en un accidente vial, la periodista perdió su vida y durante esto últimos días, fueron innumerables los mensajes de despedida dedicados a Pais. En esa misma línea, Andy Kusnetzoff recurrió a sus redes para compartir un extenso posteo, en el que despidió con emotivas palabras a la querida Ernestina.

Ernestina Pais Fabián Marelli

“Ernest. Hay muertes que uno entiende. O por lo menos intenta entender. Y hay otras que te dejan en shock, mirando un punto fijo, sin saber muy bien qué decir. La muerte de Ernestina me pegó así”, escribió al inicio de su posteo Kusnetzoff, y agregó: “Nos conocimos en el colegio. Éramos chicos. Después la vida hizo lo que hace la vida: cada uno tomó su camino, armó su carrera, sus historias, sus amores, sus líos, sus éxitos y sus dolores.”

Más adelante, Andy continuó: “Pero hay personas con las que nunca perdés del todo el hilo. Porque son de las tuyas. Y Ernestina era de las nuestras. Era de ese mundo que compartimos tantos: el mismo colegio, la misma generación, el humor, las noches, las charlas, la radio, Metro, CQC, los amigos en común, las madres, las abuelas, los códigos de una época”.

“Por eso duele tanto. Porque no era un nombre en un portal. Era alguien que uno sentía cerca, aunque hacía tiempo que no la veía. Como todos nosotros, tuvo sus batallas ¿Quién no? Pero nadie, de verdad nadie, se imagina un final así” escribió con franqueza Kusnetzoff, que luego agregó: “Y encima la vida sigue pasando alrededor. El otro día estábamos acá, tratando de entender y de ayudar, aunque sea desde la radio, a nuestros compatriotas de Venezuela. Y ya era difícil procesar todo eso al mismo tiempo que seguíamos hablando del Mundial, de fútbol, de la vida que no se detiene”.

Andy Kusnetzoff

En el último tramo de su posteo, Andy prosiguió: “Y ahí me di cuenta de algo: todos los días pasan cosas. Todos los días hay alguien que está celebrando algo y alguien que está despidiendo a alguien. Todos los días usamos la Frase “la vida sigue“. Y es verdad que la vida sigue. Y el cerebro no alcanza a procesarlo. Porque, además, Ernestina era de esas personas que de alguna manera funcionan como un espejo, por la manera de entender lo que hacemos, los medios, la tele, la radio, el humor. Y pienso que, en otro recorrido, yo podría haber sido ella y ella podría haber sido yo. Y tal vez por eso me afecta tanto”.

En el cierre de su despedida, el conductor concluyó: “Hay días en los que uno siente que el tiempo empieza a apurarse. Que de golpe ya no se van los padres de nuestros amigos, sino nuestros amigos, nuestra generación, la gente con la que crecimos. Y me gustaría hacer algo, pero no sé qué hacer. Y quería decir algo, pero no sé qué más decir. Así que creo que lo mejor es poner una linda canción. Y aceptar. Y dejar ir”.

El posteo de Andy no tardó en recibir miles de corazones y palabras de apoyo que celebraban el paso de Ernestina Pais por los medios argentinos, como una de esas figuras cuya huella resultará por siempre imborrable.

La muerte del Indio

Indio Solari (Foto: Redes Sociales)

Hace pocas semanas, y frente a la noticia sobre la muerte del Indio Solari, Andy Kusnetzoff se encontraba en pleno vivo de su ciclo Perros de la calle. En ese momento, él dijo: “Pará, ¿qué pasó?”. Después de un pequeño lapso de descrédito -en varias oportunidades anunciaron falsamente la muerte del músico-, todos se mostraron sorprendidos al ver las placas de los noticieros.

Andy Kusnetzoff en Instagram Instagram

Confundido y consternado por la información, el conductor optó por blanquear su sensación: “Como comunicadores me parece que también está bueno compartir lo que nos pasa. La verdad es que quedamos impactados. No teníamos en el radar que podía pasar más allá de que sabíamos que estaba enfermo”, explicó.

“Yo me quedé en shock, es la banda de mi vida los Redondos. La de millones”, aseguró Nicolás “Cayetano” Cajg. “No estoy diciendo nada original. Los he ido a ver decenas de veces a todos lados, con amigos”, agregó. “A mí lo que siempre me sorprendió es que era un secreto musical nuestro, muy argentino, que no trascendió como Soda Stereo o Los enanitos verdes”, sumó Hernán Casciari cuando Cayetano dijo que todos conocían el fenómeno del Indio Solari. “No tenían industria. Fueron autogestivos, independientes”, sumó el escritor, y dio pie a un largo ida y vuelta en la mesa cargado de recuerdos, repasos y canciones.