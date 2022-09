Las grandes coberturas de Magdalena Ruiz Guiñazú: de su visita a Auschwitz con Juan Pablo II a la entrevista fallida con Jorge Bergoglio

Dueña de una voz reconocible para un amplio abanico de generaciones, Magdalena Ruiz Guiñazú murió este martes a los 91 años. “Si te interesa el mundo donde vivís la mía es la profesión más apasionante que existe”, señalaba risueña. Su necesidad de comunicar, sus valores, su cultura, su inteligencia y su don de gente coronaron una vida marcada por el profesionalismo. La suya fue una existencia llena de matices, atravesó grandes dolores como la trágica muerte de su hijo Edmundo, a los 28 años y numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo: “Creo que las cosas tienen una razón muy misteriosa para ocurrir, tanto las buenas como las malas y hay que aceptarlas. Si no las aceptás, sufrís terriblemente tratando de manejar tu destino y eso es totalmente imposible”.

En su última entrevista para LA NACION, el 21 de marzo de este año y en el jardín de su propia casa, la conductora recorrió las coberturas más significativas de su carrera.

"Creo que las cosas tienen una razón muy misteriosa para ocurrir, tanto las buenas como las malas y hay que aceptarlas”, señaló la notable periodista RODRIGO NESPOLO

La escritora recordó conmocionada el primer viaje de Karol Wojtyla ya como Juan Pablo II a su Polonia natal. Aquel fue el primer viaje de un Papa a través de la Cortina de Hierro de los países comunistas. Según la periodista ese viaje fue arriesgado porque todavía no había caído el Muro de Berlín y los rusos tenían una fuerte aversión al Papa, al que describió como ”un hombre muy afable, para nada vanidoso”. También señaló que al momento del viaje obtuvieron una vigilancia muy fuerte a causa de un atentado que el Papa había sufrido muy pocos días antes. “ Ir a cubrir la visita de Juan Pablo II a los campos de concentración en Auschwitz sigue provocando en mi un impacto tremendo a pesar de haber pasado muchos años. Junto con mis colegas no podíamos creer lo que estábamos viendo ”.

Magdalena Ruiz Guiñazú con Dalmiro Saenz y Ernesto Sábato, quien presidía la Conadep Archivo La Nación

“Este es un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente cuál es el camino que jamás debemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio y la violencia perturben, conmuevan y degraden a la sociedad argentina. Al presidente de Argentina le es mucho más fácil su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina. Muchas gracias por todo”, agradeció el entonces presidente de la Nación Raúl Alfonsín al recibir el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Aquella Comisión investigó las desapariciones de personas ocurridas en la Argentina durante la última dictadura militar y contó con la participación de solo dos mujeres: Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Meijide.

José Ignacio López era vocero de Alfonsín y colega de la periodista en Radio Continental y fue quien la convocó a integrar la Comisión. “Nosotros habíamos investigado bastante pero no fue nada comparado con todo lo que encontramos después. Fui una de las personas que entró a la Escuela de Mecánica de la Armada cuando el poder político militar todavía no estaba del todo desarmado. Cuando entramos todavía había cadenas amarradas a los caños de agua. No había nada disimulado, no podía creer que en plena Avenida Libertador había un campo de concentración así”.

Magdalena Ruiz Guiñazú y Jorge Luis Borges Captura de Hablemos de otra cosa

Magdalena describió algunos momentos vividos junto al escritor Jorge Luis Borges. En una ocasión, ambos compartieron un viaje en auto por el microcentro porteño y ante el caos del tránsito, Borges para calmar sus nervios se puso rezar. “Lo vi rezando y como me parecía extraño le pregunté qué estaba haciendo y él me respondió que estaba rezando en rúnico, que era el idioma de los vikingos. Borges me dijo que si los vikingos habían sido capaces de rezar en ese idioma él también”, recordó con cariño la conductora.

En 1979 tuvo la oportunidad de dialogar con un Borges que, muy cómodo ante su presencia, se mostró divertido. “¿Por qué cree que los jóvenes compran sus libros?, disparó Magdalena. “Me gustaría persuadirlos y que compren otros autores, la verdad que no sé por qué lo hacen, pero eso ocurre”, bromeó Borges. “¿Y por qué piensa que eso ocurre?”, insistió lúcida Ruiz Guiñazu. “Posiblemente por pereza mental, porque cuando un nombre se fija en la memoria es preferible serle fiel a ese nombre y no aprender otro”, cierra el autor descripto por la periodista como un ser con un humor, encanto e inteligencia excepcional.

Durante la entrevista con Pablo Sirvén, la periodista señaló sus intensiones fallidas de realizarle una entrevista al Papa Francisco antes de que se convirtiera en Papa. “Él en ese momento era Cardenal. Yo estaba con José Ignacio López en Mar del Plata, en la reunión anual de Conciencia. De ahí nos fuimos a la CGT, que estaban Bergoglio y Moyano. Cuando llegamos, se podían hacer preguntas y cuando me tocó a mi, advertí una fría mirada. A lo mejor Bergoglio me consideraba una persona muy adversa al peronismo o quizás con una experiencia que a él le molestaba, no lo sé. Le dije: Cardenal, si usted me permite, me gustaría hacerle unas preguntas y me dijo que todavía no había llegado el momento. Ese momento no llegó nunca, por supuesto”, cerró la periodista.

