Las hijas de Jorge Lanata desmintieron querer declarar insano al periodista

Entre partes médicos, traslados y pedidos por la salud de Jorge Lanata, una información sorprendió ayer y puso de nuevo en el foco las internas que hay en el interior de la familia del reconocido periodista. ¿Qué pasó? Anoche, Yanina Latorre contó en LAM que Bárbara y Lola Lanata habían pedido a la Justicia “la insanía” del conductor. Pero lejos de dejar pasar la información, las jóvenes reaccionaron con un breve, pero conciso comunicado conjunto.

Jorge Lanata y su hija Lola

Lo que se dijo

La panelista repasó anoche la situación de Lanata: contó que había vuelto a la clínica Santa Catalina y que estaba estabilizado clínicamente. “Ya no tiene antibióticos ni tendría infección”, señaló. Además explicó que sigue “en la misma situación: una situación no lúcida. “¿Viste que hay muchos periodistas que dicen que está bien, que va mejorando? Lo cierto es que él está exactamente igual”, completó, y prefirió no dar más detalles.

Luego de hablar de su salud, Latorre se centró en la supuesta interna familiar. “Hay bastante lío entre Elba -Marcovecchio, su esposa- y las chicas. Yo creo que más provocado por las chicas. Quedó expuesto que ellas no la quieren o que les molesta porque es la nueva mujer, y yo creo que acá lo que se empieza a pensar, y que no tendríamos que estar hablando de esto, es sobre el dinero, la herencia o los bienes de Lanata”, continuó.

“Lo cierto es que ahora que está en el Santa Catalina hubo de nuevo problemas por el temita de los celulares. Hay una disposición en el sanatorio donde no se puede entrar a ver a Lanata con los celulares”, dijo. “Las chicas hicieron trascender que esto lo habría pedido Elbita. Ella obviamente no lo pidió porque también deja el celular en la canastita”.

En ese momento, Latorre hizo referencia a Sara Stewart Brown, más conocida como Kiwita, la segunda mujer de Lanata y mamá de Lola. “Ayer hubo un pequeño mal momento, un seguridad tuvo una discusión con Kiwita, medio que hubo un empujón, porque Kiwita quería entrar a ver a Lanata con el celular”.

Pero el relato de Latorre no terminó ahí: con un tono de voz serio, anunció una nueva información. “Lo peor de todo esto, que es un último momento y que no sé si Elbita lo sabe porque no tuve tiempo de hablar con ella, es que las hijas presentaron en el Juzgado Civil N° 8 la determinación de capacidad de Jorge. Esto quiere decir que están pidiendo la insania de Jorge Lanata”.

“Llamé a un abogado, le pregunté qué era esto. Cuando esto sucede, la Justicia pasa a ser el tutor. Lo que quieren hacer es que Elbita deje de decidir sobre la vida de Lanata y, a su vez, están pidiendo en este mismo expediente, el mando de la guita de Lanata. Ellas quieren ser las administradoras de los bienes y sacar a Elbita. ¿Y qué hacen? Presentan que ella no lo cuida bien”, completó.

Una respuesta concisa y contundente

Esta mañana, con un posteo en su cuenta de Instagram, Bárbara Lanata le respondió a Yanina Latorre . Lo hizo a través de un breve texto que también firmó y publicó Lola, su media hermana. “Queremos aclarar que no pedimos la declaración de insania de papá . Esa información es incorrecta”, escribió en letras negras sobre un fondo blanco. Brown también se hizo eco del comunicado en su cuenta de X.

El comunicado de las hijas de Lanata

La salud de Lanata

El parte fue difundido por Elba Marcovecchio instagram.com/elbitamarcovecchio

Jorge Lanata continúa su camino hacia la recuperación. Según pudo saber LA NACIÓN, el periodista fue dado de alta en el Hospital Italiano el martes pasado y trasladado a la clínica Santa Catalina, en donde continúa con su rehabilitación.

Desde el mes de junio, cuando sufrió un paro cardíaco, Lanata pelea por su salud. Tras una recaída la semana pasada, la preocupación por su estado volvió a instalarse. Sin embargo, un informe difundido por su esposa le dio algo de tranquilidad a todos los que lo quieren.”Durante su permanencia en la Unidad de Terapia Intensiva, el paciente ha evolucionado de manera favorable. Actualmente, se encuentra estable, sin fiebre y compensado hemodinámicamente”, explicaba el texto firmado por Susana Bauque y Sergio Giannasi, jefa del servicio y de la unidad de terapia intensiva del centro de salud, respectivamente.

