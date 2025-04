El particular aniversario de Luisana Lopilato, Lolo Castagnola volvió a las canchas y el cumple de la novia de Vicuña

UNA NOCHE ESPECIAL POR PARTIDA DOBLE

Fue el 31 de marzo de 2011. Luisana Lopilato (37) y Michael Bublé (49) se casaron en el Registro Civil de la calle Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires. A catorce años de aquel momento tan especial en sus vidas, la actriz y el cantante vivieron una noche mágica en la entrega de los premios Juno, que se celebró en el Rogers Arena de Vancouver. Muy cerca de allí, la pareja vive en la ciudad de Burnaby junto a sus hijos Noah (11), Elias (9), Vida (6) y Cielo (2). “Acompañarte y haber tenido la enorme posibilidad de estar en el escenario con vos fue hermoso; no sólo porque acompañarnos es un pilar fundamental en nuestro amor, sino porque cumplíamos 14 años de casados. Mike, agradezco a Dios por habernos unido, por sostenernos, por guiarnos en cada paso. (…) Sos un compañero increíble, generoso, presente y amoroso”, escribió Lu en su Instagram. Michael se lució como anfitrión y conductor de la gala en la que también deleitó al público entonando algunos de sus grandes éxitos. El canadiense y su mujer entregaron juntos el Premio Maestro del Año MusiCounts a Jeannie Hunter, profesora de música de la escuela secundaria Nepean en Ottawa.

Para desfilar por la alfombra roja junto a Michel Bublé, optó por un diseño bordado de lentejuelas y gran tajo de Pamella Roland, que acompañó con joyas de Cavalier Gastown. Getty Images - Getty Images North America

Sobre el escenario, Luisana deslumbró con un brillante vestido de escote asimétrico de Nadine Merabi. Getty Images - Getty Images North America

Y UNA TARDE VOLVIÓ

Aunque pasó tiempo desde que se retiró con honor y gloria, cada tanto Lolo Castagnola (54) sorprende en Palermo y resurge la magia de su época de polista con handicap perfecto. Campeón en siete oportunidades del Abierto Argentino, su última vez en La Catedral había sido el año pasado, cuando ganó la copa Puesto Viejo con su hijo Benicio y este fin de semana reapareció al mando de Las Rosas La Natividad, equipo que compartió con Lukin Monteverde, Santiago Cernadas, y Matías González Otharán para darle pelea a la final de la Copa República (perdió por un gol, a último momento, contra La Irenita). De muy buen humor, ni bien se bajó del caballo se abrazó con su mujer, Camila Cambiaso, y emocionó a todos con su respuesta cuando la periodista Achu Gallastegui, de la Asociación Argentina de Polo, le elogió su buen estado físico. “Bajé unos kilos, me falta, pero estoy entrenando. Todo esto lo hice por Rufo (Laulhé, el polista de 15 años que murió en enero de este año en un accidente de autos). Cuando estábamos en Inglaterra me cargaba y me decía que entrenara y dejara de fumar. Bueno, estoy entrenando y dejé de fumar. Fue una señal y la tomé”.

En la cancha 2, Lolo dio cátedra de polo. foto: Matías Salgado

Con los colores de La Nati en el blazer y las zapatillas, Camila Cambiaso alentó a su marido. Lolo ganó dos veces la Copa República: en 1997 (con La Dolfina), y en 2016 (con La Natividad y sus hijos Bartolomé y Jeta). foto: Matías Salgado

Con 19 años y 9 de handicap, Lukin Monteverde juega la Triple Corona y se luce en los circuitos internacionales. El sábado defendió los colores de Las Rosas La Natividad. foto: Matías Salgado

Custodio Eleno, Matías Mac Donough, Martín Podestá y Fermín Mac Donough levantaron la copa con los colores de La Irenita. foto: Matías Salgado

Benicio Castagnola alentó a su papá. El febrero de 2023 él hizo su debut en Palermo jugando con Lolo la final de la Copa Puesto Viejo. Y ganaron. foto: Matías Salgado

La fotógrafa Ana Fernández (en total black) y Santiago Cernadas, rumbo a los palenques. foto: Matías Salgado

INVITADO ESPECIAL

Hubo fiesta por partida doble. Anita Espasandín –arquitecta y madre de dos hi - jos– y su hermana gemela Maru –influencer de moda– cumplieron 41 años y lo celebraron junto a amigos en el restaurante Baga ubicado en el Hipódromo de Palermo. Obviamente, Benjamín Vicuña (46), novio de Anita, fue uno de los invitados especiales de una noche inolvidable, en la que todos los presentes disfrutaron de un menú que incluyó delicias de la cocina mediterránea. Después de la comida, cuando el DJ subió el volumen de la música nadie se quedó sentado y las cumpleañeras y sus íntimas terminaron bailando arriba de las mesas. Un pirata Jack Sparrow y un astronauta fueron los encargados de repartir deliciosos shots. Después de soplar las velitas, Anita y Benjamín –que están juntos desde junio del año pasado y se mostraron muy románticos y a los besos durante la velada– dejaron el lugar pasadas las 2 de la mañana.

Anita y Benjamín posan abrazados antes de entrar al cumpleaños que fue organizado por la agencia JECAN. Para la ocasión, la homenajeada eligió un vestido largo con gran tajo semicerrado por un lazo a media pierna.

El tierno mensaje que el actor le dedicó a su novia en Instagram: “Mi corazón en tus manos. ¡Feliz cumple, amor!”.

ARTE, BURBUJAS Y AMIGOS

Después de consolidarse en el barrio de Barracas, Barrakesh, el espacio cultural autogestionado que en 2023 inauguraron Sarah “Kiwi” Stewart Brown, Dafne Cejas, Javier Pita y Carlos Carabia, se mudó a Retiro, a un emblemático edificio ubicado sobre la calle Ricardo Rojas, que años atrás funcionaba como convento de seminaristas de la basílica del Santísimo Sacramento. El cóctel de inauguración fue todo un éxito, y entre los muchos invitados que dijeron presente estuvieron la ex primera dama Juliana Awada, Urko Suaya y Celina Saubidet, Freddy Green y Cecilia Sartorius, que disfrutaron de la muestra “Habitar la Máquina”, de la artista Mariana Villafañe, que es el puntapié inicial de esta nueva etapa (se puede visitar de lunes a sábado de 10.30 a 17, hasta el 28 de mayo). Incondicional y en medio del dolor por haber perdido a su papá hace apenas tres meses, Lola Lanata –hija del inolvidable periodista Jorge Lanata– acompañó a su mamá, “Kiwi”, en un día tan deseado como emotivo.

Sarah Stewart Brown posó feliz con su hija, Lola Lanata, y con Juliana Awada, que es conocida por su afición al arte. La ex primera dama eligió para el preopening un cancherísimo conjunto de top escotado, jeans de tiro alto y blazer. foto: Matías Salgado

Para recibir a sus invitados, la modelo Dafne Cejas eligió un little black dress que combinó con stilettos coordinados con su labial.

Freddy Green, Mariana Villafañe y Cecilia Sartorius dijeron presente en la nueva casa de Barrakesh en Retiro y disfrutaron de la muestra “Habitar la Máquina”, de la artista Mariana Villafañe.

Lola Lanata, hija del inolvidable Jorge Lanata y de Sara Stewart Brown, con su novio, Franco Nazelo, a quien presentó públicamente el año pasado. foto: Matías Salgado

