Las lágrimas de Cinthia Fernández tras el acuerdo legal con Matías Defederico: “Mi lucha llegó a su fin”

Después de ocho años de enfrentamiento, Cinthia Fernández y Matías Defederico lograron poner fin a sus diferencias en el terreno legal. La bailarina y el exfutbolista llegaron a un acuerdo que da por zanjado el conflicto por la custodia y la manutención de las hijas de la expareja.

Emocionada, la bailarina comunicó a través de sus redes sociales que la lucha por los derechos y el futuro de las niñas, las gemelas Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de nueve. finalmente concluyó. Además, compartió que su abogado, Roberto Castillo, logró un “precedente histórico” en la Justicia al obtener la figura de “alimentos futuros hasta la mayoría de edad”.

En un video donde se puede ver la emoción de la panelista, Fernández dio detalles de lo conseguido. “Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin”, señaló primero. “Después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó”, continuó , y agradeció al letrado por su desempeño y por haber logrado un precedente histórico. “El responsable es él. El hombre que se cargó como pocos mi caso. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘Esto algún día tiene que cambiarse y yo lo voy a lograr’. Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y el corazón. Y transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas siete de cada diez mujeres que quedan solas con todo”, destacó.

“Para muchos fui loca, vividora, quilombera, insoportable, monotemática, la llorona por la guita; para otros soy esta, la que deja el futuro de sus hijas asegurado. La que logró lo que nadie pensaba, la que nunca se rindió”, también resaltó.

Fernández aseguró sentirse “orgullosa” por el logro, y mencionó a las personas que la acompañaron en el proceso. “Gracias a mi mamá, mis hijas, mis amigos, mi abogado y todo su equipo, que aguantaron mi angustia y me ayudaron a cuidar lo que más amo en esta vida. Este ‘gracias’ también es para mí, me siento muy orgullosa de lo que soy y logré”, concluyó.

A través de distintas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, la bailarina se mostró emocionada hasta las lágrimas y “feliz” saltando de alegría mientras su abogado le daba la noticia del acuerdo. El festejo entre Fernández y su representante legal incluyó una lluvia de champagne y abrazos en el jardín de la casa de la mediática.

A modo celebratorio, el video compartido por la mamá de las tres nenas incluye asimismo una voz en off, en la que Cinthia menciona: “La canción dice: ‘Al final hay recompensa’, y sí, mi lucha llegó a su fin”.

El acuerdo no solo representa un punto y aparte para las disputas legales entre Fernández y Defederico, sino que también abre un nuevo capítulo para ambos, que ahora podrán avanzar en una nueva etapa en sus vidas y centrarse en el bienestar de su familia.

A comienzo de este año, tras el preacuerdo en el que habían avanzado las partes, el abogado de Fernández señalaba: “El foco en cuanto al conflicto en lo económico está resuelto. Lo que intento resguardar es lo económico, porque me parece que es trascendental para la vida de cualquier chico. Desde ese lugar, para mí era importante que las chicas tengan los alimentos que les corresponden”.

En relación al acuerdo, Castillo había explicado: “Consiste en una deuda que Defederico tenía y estábamos por ejecutar. Lo cierto es que no importa quién lo propone, se manifestó en utilizar ese 50% de la propiedad que Matías tiene a favor, que es parte de la sociedad conyugal, como alimento futuro. Es decir, necesito resguardar que esa plata, de ese derecho que tiene Matías sobre la propiedad, que no sea líquida, ya que Cinthia tiene trabajo y puede afrontar todos los gastos. Él cede toda esa parte, pero se la cede a Fernández, entonces puede disponer del bien. Por lo que, si el día de mañana, ella no puede mantener económicamente a sus hijas, tiene un bien que puede vender”. De esta manera, con el traspaso de la totalidad de la propiedad a Cinthia, la deuda de Matías quedó saldada.

