Esta semana se convirtió en una de las mejores para Cinthia Fernández, quien gracias a su representante, el abogado penalista Roberto Castillo, llegó a un acuerdo con el padre de sus tres hijas, Matías Defederico. De manera legal, se detalló cómo quedó la cuestión económica, al igual que lo qué sucederá con la propiedad que estaba a nombre del exfutbolista.

Desde que se separó en 2016, la exparticipante de Showmatch (eltrece) inició una batalla judicial para establecer, entre otras cuestiones, el régimen de visitas y el dinero a percibir para el cuidado de las tres pequeñas que tiene junto a su expareja: Charis, Bella y Francesca. Sin embargo, lo que pareció no tener fin, en especial por la deuda del exfutbolista, encontró su punto de salida este martes, cuando Luis Ventura confirmó que el acuerdo de ambas partes se logró satisfactoriamente.

En diálogo con A la Tarde (América TV), Roberto Castillo celebró este miércoles el trato e indicó que “sella la paz”. “En algún momento esta guerra tenía que terminar, porque las que quedan en el medio son las chicas (...) Traté con la ingeniería jurídica llegar, pero a veces no es tan fácil. Cuando hay dos personas que no se pueden entender, cuesta que pasen muchísimos abogados y muchísimos años”, agregó.

Cinthia Fernández y Matías Defederico iniciaron una batalla legal en 2016 que terminó recién esta semana

“El foco en cuanto al conflicto en lo económico está resuelto (...) Lo que intento resguardar es lo económico, porque me parece que es trascendental para la vida de cualquier chico. Desde ese lugar, para mí era importante que las chicas tengan los alimentos que les corresponden”, continuó el letrado.

Acerca del acuerdo, Castillo explicó: “Consiste en una deuda que Defederico tenía y estábamos por ejecutar. Lo cierto es que no importa quién lo propone, se manifestó en utilizar ese 50% de la propiedad que Matías tiene a favor, que es parte de la sociedad conyugal, como alimento futuro. Es decir, necesito resguardar que esa plata, de ese derecho que tiene Matías sobre la propiedad, que no sea líquida, ya que Cinthia tiene trabajo y puede afrontar todos los gastos. Él cede toda esa parte, pero se la cede a Fernández, entonces puede disponer del bien. Por lo que, si el día de mañana, ella no puede mantener económicamente a sus hijas, tiene un bien que puede vender”.

De esta manera, con el traspaso de la totalidad de la propiedad a Cinthia, la deuda de Matías quedó saldada, y este acuerdo también contempla el paso de dinero a futuro, hasta que ellas cumplan la mayoría de edad.

Acerca de la estrategia que usó el letrado, mencionó: “Yo armo una ingeniería jurídica para que la otra parte le resulte costoso el enfrentamiento. Entonces, si yo te llevo a varios enfrentamientos, te va a salir más costoso y llega un momento en donde lo mejor es sentarse a hablar”. En tanto, insistió: “Es un acuerdo noble que tiende a proteger los derechos de las hijas”.

Hacia el final, aclaró que Cinthia se comprometió a solventar los gastos de sus hijas hasta la mayoría de edad y la casa quedó plenamente a nombre suyo, por lo que Matías Defederico no estaría obligado a entregar más dinero del valor pactado, a excepción de su deseo personal de hacerlo.