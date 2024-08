Las palabras de la esposa de Christopher Reeve que lo animaron a luchar por su vida

Escuchar

Christopher Reeve vivió una de las tragedias más devastadoras cuando en 1995 sufrió un accidente ecuestre que lo dejó paralítico. El hecho no solo transformó su vida para siempre sino que también lo llevó al borde de la desesperación. Sin embargo, el entrañable actor llegó a reconocer en vida que las palabras de su esposa lo salvaron del abismo en aquel momento.

En el documental Super/Man: The Christopher Reeve Story, que se estrenará en septiembre, se revela un testimonio inédito del intérprete. En una serie de imágenes que forman parte del trailer de la película, Reeve cuenta a través de un audio cómo, en los momentos más oscuros, una conversación con su mujer, Dana Reeve, cambió su pensamiento.

“Arruiné mi vida y la de todos los demás. No podré esquiar, navegar ni tirarle una pelota a Will. No podré hacerle el amor a Dana. Tal vez debería dejarme ir”, pensó Reeve tras el accidente, según se lo escucha decir en las imágenes.

La respuesta de Dana fue crucial para el actor en ese momento. “Seguís siendo vos. Y yo te amo”, le dijo, palabras que Reeve describió como las que le salvaron la vida. Este gesto incondicional y de esperanza se convirtió en el punto de inflexión que lo impulsó para seguir adelante y que lo terminó convirtiendo en un activista incansable por los derechos de las personas con discapacidades y la investigación sobre lesiones de la médula espinal.

El documental, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance en enero, se presenta como un recorrido emocional que no solo retrata la vida de Reeve después del accidente sino también el apoyo inquebrantable de su familia. A través de entrevistas íntimas con sus hijos, Matthew, Alexandra y Will y su fallecida esposa, el film ofrece una mirada profunda frente a los desafíos de una familia unida en tiempos de adversidad.

En la película, Matthew Reeve, el hijo mayor del actor, recuerda con emoción la última vez que vio a su papá de pie. “Nos despedimos y él hizo un gesto con la mano. Esa fue la última vez que lo vi parado”, relata en un fragmento del documental.

Reeve murió en 2004 a los 52 años y su esposa Dana perdió la vida dos años después, en 2006, víctima de un cáncer de pulmón. “Este año, en octubre, será el vigésimo aniversario del fallecimiento de papá”, comentó Matthew durante una conferencia, dando cuenta de por qué eligieron este año para llevarlo a cabo. Es que, a lo largo del tiempo, tanto él como sus hermanos habían recibido propuestas para llevar la historia de su papá a la pantalla. Sin embargo, el joven de 44 años asegura que la espera valió la pena ya que confiar este homenaje a los cineastas Ian Bonhôte y Peter Ettedgui fue lo correcto.”Todo se juntó de manera muy orgánica”, confesó feliz con el resultado.

Durante la presentación en Sundance, su hermano Will también compartió: “Sabíamos que si alguna vez hacíamos esto tenía que ser en el momento adecuado y con el equipo adecuado; sabíamos que íbamos a entregar nuestro archivo, nuestras películas caseras, enfrentarnos a entrevistas difíciles y poner toda nuestra confianza en el equipo. El resultado final es extraordinario, por lo que nuestra confianza se ha visto recompensada”.

Super/Man no solo explora la vida personal del actor, sino que también incluye testimonios de amigos como Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Jeff Daniels y Glenn Close. A través de estas voces, se teje el retrato de un hombre que se convirtió en un símbolo de perseverancia.

Close recuerda en el adelanto la amistad que el intérprete de la saga Superman mantuvo con su colega Robin Williams y se refiere al fuerte vínculo que unía a ambas estrellas. “Siempre he pensado que si Chris siguiera por aquí, Robin seguiría vivo”, dice la actriz en la película. Williams, que se suicidó en 2014 a los 63 años, había conocido a Reeve en la Juilliard School de Nueva York, alrededor de 1973.

