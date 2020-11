Las predicciones de Ludovica Squirru para 2021: "No creo que la vacuna cambie esto" Fuente: Archivo

En el emisión de este sábado del programa de Telefe Podemos Hablar (PH), Ludovica Squirru adelantó sus predicciones para 2021, año para el que augura un "caos si no se ponen encima de la mesa y se estabilizan" ciertos aspectos de índole sociopolítico.

La astróloga y poeta explicó primero su teoría respecto a "todo lo malo que pasa" en el país, apuntando que, desde la astrología, "se debe a que la Argentina nació con una muy mala aspectación astrológica, la del 9 de julio de 1816, que fue una luna llena en oposición al sol, que es lo peor", recalcó.

"¿Por eso nos va como nos va?", preguntó el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff. Y Squirru respondió que llegó a esa conclusión "después de muchísimos años de estudiar el I Ching (libro oracular chino) y de ver que se repetía el mismo hexagrama siempre, que es el trabajo en lo echado a perder", subrayó quien dos décadas atrás promovió la "fundación espiritual de la Argentina".

Sobre sus dichos, se pronunció entonces el Turco García, también invitado al programa. "Este es el mejor país del mundo: no tenemos temblores, no hay inundaciones como en Estados Unidos, no hay tsunamis", sugirió.

"No estoy de acuerdo con vos. No es el mejor país del mundo por cómo estamos. Los seres humanos somos parte del sistema de un país y creo que justo en esta época, como sociedad, no estamos bien. Estamos enfermos. Tenemos que mirarnos sistémicamente. ¿Qué te pareció la provincia de Córdoba que se quemó íntegra? ¿Decís que no hay inundaciones? Hay temblores en Córdoba, en Salta, en Jujuy. Pasa de todo en la Argentina. Es inmensa. Sistémicamente, el país necesita una sanación", zanjó.

Sobre 2021, aclaró primero que "se viene el año del búfalo de metal, que empieza el 12 de febrero". El búfalo, introdujo, representa "poner orden al desorden de esta rata infectada, entonces viene un tiempo en el cual vamos a volver realmente a la naturaleza, a la familia, a las pequeñas cosas de la vida, pero también vamos a volver a una austeridad de vida. Viene un mundo realmente casi de monje tibetano, ascético. No esperemos sacar... todo el mundo está esperando la vacuna. No creo en que la vacuna nos cambie profundamente los problemas ni nada. Hablaría más de medicina holística, de medicina espiritual", reflexionó.

Tras ello, lamentó apuntar que "va a ser un año donde va a haber que tomar decisiones" y recalcó que "los chinos dicen que para que te vaya bien en un año tenés que dejar en orden el año que termina, porque, si no, te llevás todo como una bola de nieve al año siguiente. Si en la Argentina los grandes temas no se ponen arriba de la mesa y se estabilizan, el año del búfalo va a ser más violento, más caótico y más fuerte. Pero también es un cambio radical. Nos reseteamos la cabeza", dijo.

La célebre autora de best-sellers compartió que éste ha sido para ella un período de pérdidas en lo personal. "Murió una hermana, una amiga que amaba; tengo a dos amigos muy enfermos, a dos hermanas que están inválidas, pero si vos eso no lo tratás de trasmutar dentro de tu experiencia... En la Cábala, el año 2020 dicen que se repite cada mil años. Este año es un cambio en la humanidad, de conciencia, geopolítico, de valores, de cómo y quiénes se reparten los recursos naturales del planeta, de quién se va a quedar con todo. Eso se define entre este año y el del búfalo, pero para el del búfalo ya está la gente que va a tomar a eso", puntualizó.

"Ojalá que sea buena gente", manifestó Kusnetzoff, ante lo cual la astróloga respondió exponiendo una visión poco optimista sobre ello.

