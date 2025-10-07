Horóscopo chino 2026: prevenciones del Caballo de Fuego para cada signo según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga y escritora anticipa los cambios personales, sociales y mundiales que traerá el nuevo año chino: signo por signo te contamos todo lo que te conviene conocer para tomar decisiones acertadas y proteger el bienestar propio y familiar

LA NACION Escuchar Nota

El 17 de febrero de 2026 comienza el año del Caballo de Fuego, un ciclo que promete intensidad, cambios profundos y desafíos inesperados para todos los signos del horóscopo chino. En su nuevo libro, Ludovica Squirru: Horóscopo chino 2026 – Caballo de Fuego (Penguin Random House) la astróloga ofrece un panorama detallado de lo que cada signo puede esperar en lo personal, social y profesional. Entre intuición, I Ching y Bazi, la autora nos revela las oportunidades, riesgos y consejos prácticos para atravesar un año que combinará movimiento, pasión y transformación.

El 17 de febrero comienza el año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino

Predicciones para la Rata

La rata sabe que tiene más posibilidades de sobrevivencia que cualquier signo del zoo chino.

La permanencia desde el inicio de los tiempos y la capacidad de resiliencia están en su ADN, en su fe en que no será atrapada, y seguirá escondida, agazapada, camuflada en el caos que ocurrirá entre el año de la serpiente y el del caballo de fuego. Los últimos años han sido un curso en Plutón para resetear su vida.

Su constante ciclotimia, sus estados maniacodepresivos han socavado su autoestima, su lucidez para saltar de una oportunidad a otra logrando sacar tajada de situaciones favorables a su intuición y astucia.

Predicciones para el Búfalo

La relación entre el buey y el equino es de “atracción fatal”.

Por eso les recomiendo que hagan todas las prácticas de autoayuda que conozcan, pues el año del caballo será una multiprocesadora acelerada de situaciones que deberá resolver en menos de lo que canta un gallo.

Si tienen temas familiares de herencias, papeles y gestiones legales intenten cerrarlas en el año del ofidio, pues el mundo estará desbocado, peligroso, agresivo, demandante y con tiempo de descuento.

Por su integridad, ideas, trayectoria, el búfalo representa un líder en la comunidad. Su autoridad es respetada y tendrá muchos seguidores que podrán encontrar “una luz al final del túnel”.

Su vida afectiva seguirá inestable. Su tozudez, inflexibilidad para aceptar sus partes erróneas y las demandas diarias a la pareja llegarán a una crisis que deberá encauzar en el “trabajo en lo echado a perder”.

Predicciones para el Tigre

El tigre quedó con rasguños en su tersa piel y en su corazón durante el año del ofidio.

Sin duda, tuvo que apelar a sus armas, trucos y diplomacia para evitar la mordedura letal de la serpiente.

Sabe que la llegada del caballo de fuego, su aliado, compañero, socio y amor saldará el karma vivido hacia la liberación.

En los últimos años el tigre asumió responsabilidades que lo excedieron, desde conducir una empresa familiar, un ministerio de guerra o defensa hasta criar hijos ajenos o cuidar de gente enferma.

La opresión, el agotamiento, el estrés fueron sus visitantes diurnos y nocturnos, y la soledad, su aliada incondicional.

Cerrará los temas que no son compatibles con sus sueños y utopías, y podrá tener alas, como Pegaso, para volar hacia otros horizontes.

Su destreza, inteligencia y sabiduría lo pondrán a prueba para elegir con precisión cada pisada. Su talón de Aquiles es la continuidad con su pareja, que sufrirá una depresión, crisis o mala fortuna de la que deberá ocuparse full time.

Predicciones para el Conejo

El año del caballo será un tsunami, tifón, sismo para su naturaleza delicada y preventiva; por eso es recomendable que comience con todos los tips, técnicas de autoayuda para estar en estado físico, mental y emocional para encauzar el año positivamente.

Su influencia será sutil, suave, persistente, invisible en el entorno; mejorará el feng shui de su casa, reciclará vestuario, muebles, jardín, su look, y donará todo lo que le sobre con buen gusto y creatividad.

Necesitará anidar, estar cerca del zoo y de los amigos.

El mundo está desbocado. La locura y el egoísmo asedian su equilibrio emocional, y el temor, las amenazas interiores y exteriores de quienes fueron sus aliados se desvanecerán como pompas de jabón.

Predicciones para el Dragón

En este año, deberán agudizar el tercer ojo, los seis sentidos, la intuición, para acompañar el galope desbocado del caballo de fuego.

El mundo es un caos, el eje de la tierra se está moviendo, el cambio climático acelerando, los seres humanos desapareciendo a gran escala por las guerras, la exclusión, las pandemias, la desnutrición y la falta de recursos alimentarios.

El dragón, a pesar del agotamiento, sabe que tiene que desplegar sus alas y rescatar a los nobles, a los niños, a los que dieron y dan su vida para ayudar a mejorar el mundo en extinción, el que no cuidamos, y con tanta indiferencia no agradecimos que nos hospedara y aguantara.

Prevenciones para la Serpiente

El I Ching aconseja no volar más alto que el pájaro que está en el nido. No arriesgarse a grandes cambios antes de afianzar lo cercano, la casa, el trabajo, los afectos.

El mundo estará más hostil, agresivo, egoísta.

Habrá que recomponer el ADN, las pequeñas cosas de la vida, los amigos, la familia que quedó atrapada en la oscuridad y necesita su templanza, inteligencia y visión para las decisiones que hay que afrontar con coraje.

No es un tiempo para confiar en la suerte, el azar, los mecenas. Dejará el sobrepeso de responsabilidades que le limitaron su expansión y crecimiento.

Prevenciones para el Caballo

El 17 de febrero comienza el año del caballo de fuego, que tendrá un antes y después en los cambios mundiales, nacionales, y especialmente personales para el equino.

El planeta está en extinción de recursos naturales, con guerras, exclusión de seres humanos, cambios letales con la IA, y el caballo se siente perdido en un mundo inhumano, hostil, agresivo, en el que la expresión “ojo por ojo, diente por diente” es la forma de sobrevivir a pesar de sus principios y educación.

Sentirá nostalgia del pasado.

Pagará peaje kármico con despedida de seres queridos, con su salud y con el agujero de ozono en su desbocada vida afectiva.

El caballo transitará por etapas eufóricas y depresivas. Es fundamental que apuntale su vida con técnicas como equinoterapia, pues estar con la manada siempre es sanador, empático, abre los chakras, y ayuda a ser espejo de sí mismo.

Prevenciones para la Cabra

Su vida está en proceso de transformación, transmutación, cierre de un ciclo rumbo a otro.

Hay que ordenar el armario, los temas legales, el corral, la economía que se alteró en los últimos años por situaciones afectivas, familiares, y porque el ahorro se evaporó en viajes, arreglos extras y pérdida de oportunidades laborales.

El año del caballo será un huracán caribeño, un tsunami, un sismo que lo tendrá en situación de alerta, y es necesario que tome todos los recaudos necesarios para protegerse.

El movimiento migratorio de los desplazados, los excluidos del mundo, la gente que perdió todo tocará su corazón, y estará al servicio de nuevas ONG, fundaciones, lugares de asistencia, para brindar i-shoku-ju (techo, vestimenta y comida).

Prevenciones para el Mono

Hellinger dice: “todo lo que se evita, invita”, y para los monos, el año del caballo de fuego es poner orden en la vida, desde los armarios, papeles, vínculos, zonas blindadas, relaciones peligrosas, sociedades, empleados, y lo que más nos fastidia si somos legales: la exigencia de estar en blanco nieve con nuestros ingresos e impuestos, que ojalá supiéramos adónde van y a quién se destinan.

El mono y el caballo se llevan bien; tienen afinidad más en la parte artística, frívola, sentimental que en los valores y en la lealtad de ambos.

Por eso, el mono sentirá que su relación con el equino deberá ser tratada con telescopio Hubble, como porcelana china y con el cleaner de las pc.

Prevenciones para el Gallo

Es cierto que el gallo y el caballo no tienen nada en común en lo esencial, pero los une el entusiasmo por la vida, el arte, lo fashion, la música y los eventos a gran escala.

Es una buena dupla para salir a la cancha, al escenario, a preparar un viaje en el que el gallo organiza a la perfección los detalles: lugar, hotel, excursiones, fiestas, el look para cada ocasión, y el caballo sigue el GPS.

El caos, el desorden del año desestructurará al gallo y tendrá que adaptarse a nuevos códigos de sobrevivencia.

Prevenciones para el Perro

Llegó la crisis existencial, y en el año del caballo de fuego tomará las decisiones postergadas durante los años en que estuvo evaluando su futuro.

La relación entre ambos signos es estimulante, creativa, solidaria, y con buenas ideas para ser socios y comenzar una nueva etapa de emprendimientos.

Deberá tomar decisiones drásticas, como aconseja el I Ching: morder o cortar con brusquedad algo que está poniendo obstáculos en su camino.

Renacerá la firmeza en sus ideas y convicciones, tendrá claro el rumbo que le quiere dar a su vida y pondrá primera para el arranque.

Prevenciones para el Chancho

El año del caballo será muy emocional, de carácter intempestivo, con saltos cuánticos en la ciclotimia que podrían afectar su salud holística.

Tendrá que estar preparado para cambios inesperados en cualquier momento en su hábitat, un trabajo que surja, tal vez algún distanciamiento de sus seres queridos, y ganancias o pérdidas en simultáneo.

Es recomendable que haga yoga, taichí, meditación dinámica combinados con laborterapia, artes marciales, tenis y fútbol.