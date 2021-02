Las primeras imágenes de Joaquin Phoenix y Rooney Mara con su hijo River

Joaquin Phoenix y Rooney Mara fueron fotografiados hace unos días al salir de la casa de unos amigos en Los Ángeles, California. Los flashes captaron el momento en que el actor ganador del Oscar por Guasón llevaba a su hijo River en un huevito. Al mismo tiempo, se podía ver a su pareja retirando unas mantas del pequeño de su vehículo.

Se trata de una rara aparición pública de la pareja con su niño, dado que ambos suelen resguardar muchísimo su privacidad. La primera vez que aludieron a River fue en noviembre del año pasado, a través de un artículo para la revista People en el que reflexionaban sobre los padres que no se habían podido reunir con sus hijos tras ser separados en la frontera entre los Estados Unidos y México.

“¿Cómo se lo explicaremos a nuestro hijo? Como nuevos padres es insoportable imaginar cómo nos sentiríamos si nos quitaran a nuestro hijo por un día y mucho menos durante años’', escribieron en conjunto. “Pero esa es la situación de esos 545 niños y sus padres. Como estadounidenses, es nuestra responsabilidad seguir prestando atención a la difícil situación de estas familias y obtener respuestas sobre por qué aún no han sido localizados”, remarcaron.

Rooney Mara, a la salida de la casa de unos amigos, tomando la manta para su bebé GROSBY GROUP

Asimismo, se hicieron nuevas preguntas: “¿Es este el país que queremos? ¿Son estos nuestros valores? ¿Cómo tratamos a los niños asustados e indefensos algunos de los cuales tal vez nunca vuelvan a ver a sus padres? Por el bien de nuestra nación, esperamos que podamos decir que los Estados Unidos rechazó inequívocamente esta crueldad y exigió que nuestros representantes hicieran todo lo posible para encontrar a esos padres desaparecidos”, esbozaban en su texto.

Joaquin y su primer hijo, River The Grosby Group

Phoenix y Mara fueron padres en septiembre de 2020 y llamaron al niño River, en homenaje al fallecido hermano del actor, un talento que murió el 31 de octubre de 1993, con tan solo 23 años, producto de una sobredosis. “Cuando tenía 15 o 16, mi hermano River vino a casa después de trabajar con una copia en VHS de una película llamada Toro Salvaje. Me sentó y me hizo verla. Al día siguiente, me despertó y me hizo verla de nuevo, y luego me dijo: ‘Vas a volver a actuar, eso es lo que vas a hacer’. No me lo pidió, me lo dijo, y por eso le debo todo, porque la actuación me ha dado una vida increíble”, contó Phoenix en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Al poco tiempo, citó una frase de su hermano cuando ganó el Oscar, emocionando a la audiencia.

River Phoenix, así se llama el pequeño en tributo al fallecido hermano de Joaquin GROSBY GROUP

Phoenix-Mara, pareja de pocas palabras. Curiosamente, la noticia del nacimiento del niño no fue informada por sus padres sino por el director Victor Kossakovsky en el Festival de Cine de Zúrich, tras la proyección de la película Gunda, producida por Joaquin. “Por cierto, acaba de tener un bebé... Un hermoso hijo llamado River”, contaba Kossakovsky por entonces.

LA NACION