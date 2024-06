Las razones por las que Jennifer López no quiso ir a Uruguay a filmar El beso de la mujer araña

Escuchar

El jueves pasado terminó, en Uruguay, el rodaje de El beso de la mujer araña. La película de Bill Condon, basada en la novela del escritor argentino Manuel Puig, aún no tiene distribuidor confirmado ni fecha de estreno, pero su desembarco en Montevideo alcanzó para captar la atención de los ciudadanos y la prensa del país vecino.

Ambientada en una prisión en la Argentina de los años 80, la película retrata el encuentro entre un preso político y un hombre homosexual que, para esta versión, toma tintes musicales. El elenco está integrado por el mexicano Diego Luna, el angelino Tonatiuh y la cantante y actriz Jennifer López, la única de los tres que no viajó a filmar a Uruguay.

Jennifer López prefirió no viajar a Uruguay para rodar El beso de la mujer araña Marco Ugarte - AP

López decidió no volar a Sudamérica y grabó todas sus escenas y secuencias musicales en Nueva Jersey. Según contó a El País el productor Barry Josephson, eslabón fundamental de El beso de la mujer araña, “a ella le gusta trabajar cerca de su casa”. “Por eso rodamos todas las partes musicales en Nueva Jersey”, sumó Josephson.

El productor destacó la calidez de Uruguay y de su gente y detalló: “ Fueron 18 días de rodaje de sus números musicales en los que ella bailaba cada jornada y era mejor que estuviera cerca de su casa ”.

JLo vive entre Nueva York y California junto a Ben Affleck, su marido y responsable de la productora Artists Equity, que está detrás de El beso de la mujer araña. Por otra parte, el servicio de producción local en Uruguay estuvo a cargo de Cimarrón.

JLo trabajó en Uruguay cuando, en 2011, viajó a reclutar talentos para un reality show llamado Q’ Viva! The Chosen, que compartió junto a su expareja, Marc Anthony Chris Pizzello - Invision

En medio de los rumores de una supuesta crisis entre la López y Affleck, el domingo la actriz homenajeó en las redes sociales a su marido y a su padre, David López, con motivo de la celebración del Día del padre. La cantante de “On the Floor” calificó a ambos de “héroes” en su perfil de Instagram. La publicación captó la atención de sus seguidores, ya que tuvo lugar apenas unos días después de que la pareja pusiera en venta su mansión en la ciudad de Los Ángeles, valuada en más de 60 millones de dólares.

Los rumores de una supuesta crisis entre JLo y Affleck surgió luego de que algunas personas afirmaran que el protagonista de Perdida, de 51 años, se mudó de forma temporal a una casa ubicada en el barrio de Brentwood sin su esposa. Así lo había confirmado el sitio TMZ, que también informó que la pareja “simplemente no puede hacer que las cosas funcionen” y van camino a un divorcio a menos de dos años de haber pasado por el altar.

Jennifer López y Ben Affleck pusieron en venta su mansión en medio de los rumores de separación Foto Instagram @JLO

El mes pasado, la productora de espectáculos Live Nation anunció que la gira de verano (boreal) This Is Me... Live, de Jennifer López, fue cancelada porque “la cantante se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”.

Según pudieron saber algunos medios norteamericanos, el conflicto en el vínculo del matrimonio comenzó cuando la cantante y actriz retomó sus proyectos musicales y fílmicos. Mientras él prefiere mantenerse alejado de las cámaras, ella se convirtió en el foco de atención debido a su alta exposición. “Jen y Ben están teniendo problemas en su matrimonio. Empezaron a tener problemas hace unos meses cuando Jen empezó a aumentar sus compromisos laborales y a prepararse para su gira. Jen está muy centrada en el trabajo. Están en dos páginas completamente diferentes la mayor parte del tiempo”, dijo una de las fuentes.

El País (Uruguay)