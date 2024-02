escuchar

A horas del estreno mundial de su película This is Me… Now: A Love Story, Jennifer Lopez reveló que nunca había planeado volver con su actual marido, el actor y director Ben Affleck, a quien llamó “el amor” de su vida, luego de su ruptura en 2004. Se espera que Lopez cuente más sobre la segunda vuelta de este romance, con paso por el registro civil incluido, en la película –disponible a partir del viernes 16 en Amazon Prime Video–, así como otros detalles de su vida amorosa.

En el trailer, se describe a sí misma como una “romántica empedernida” pero no “débil”. “Aprendí por las malas que no todas las historias de amor tienen un final feliz”, dice la cantante, quien además rememora que de niña, cuando le preguntaban que quería ser cuando sea grande, ella respondía, en un juego de palabras que funciona en inglés: “enamorada”.

La intérprete de “Love Don’t Cost a Thing” contó al programa Kyle and Jackie O Radio Show que en los 2000, conoció y se enamoró del amor de su vida, pero que ambos necesitaban tiempo para crecer y hacer otras cosas antes de poder consolidar su relación.

Lopez (54) y Affleck (51) comenzaron su vínculo en 2002 y se comprometieron un año después. En 2004, tomaron caminos separados tras haber pospuesto su boda. Ese mismo año, la cantante se casó con el salsero Marc Anthony y la pareja tuvo a los mellizos Maximilian y Emme, hoy de 16 años.

Jennifer Lopez tiene dos hijos: Max y Emme, ambos tienen 16 años y su padre es el cantante Marc Anthony Instagram/jlo

Lopez se separó de Marc Anthony en 2014. Affleck, por otro lado, estuvo casado con Jennifer Garner entre 2008 y 2018 y juntos tuvieron a Violet, de 18 años, a Seraphina, de 15 y a Samuel, de 11. En 2021, el actor y la cantante y bailarina se reconciliaron y al año siguiente se casaron.

“Me enamoré del amor de mi vida (más temprano en la vida) y por las razones que sea necesitábamos crecer y hacer otras cosas”, explicó. Apuntó que ella necesitaba “descifrarse” luego de que la pareja se separara en 2004.

Lopez no descartó trabajar en un futuro junto a Affleck Best Image/The Grosby Group

Veinte años después, con una carrera más consolidada, dos hijos adolescentes y varias relaciones que corrieron bajo el puente, la cantante estadounidense de origen puertorriqueño se vuelve a dar una oportunidad. “Ambos continuamos nuestros respectivos caminos y tuvimos hijos con otras personas y otras relaciones, pero sabés que lo tenía en mi mente como ‘Él era medio the one’”. The one es una expresión utilizada en inglés para señalar que alguien es “el correcto”, el alma gemela de alguien.

Lopez contó luego que antes de volver a reencontrarse con el actor y director estaba en un muy buen lugar. “Yo sentía que estaba bien sola, en plan ‘amo mi vida’. Y cuando llegás a ese lugar, creo que es cuando el universo se abrió para mí y fue como ‘OK, ahora sí estás lista’”.

La cantante y actriz contó que estaba en un muy buen lugar antes de reencontrarse con Affleck, y que fue como si el universo se hubiera abierto y le hubiera dicho "ahora sí estás lista" Spread Pictures/The Grosby Group

Lopez asegura que, habiendo superado completamente al actor, al reencontrarse con él una chispa volvió a surgir: “Yo no lo podía creer y creo que él tampoco. No es algo que hayamos planeado. Realmente habíamos seguido adelante con nuestras vidas pero cuando nos reconectamos, fue casi instantáneo y simplemente supimos”.

También contó cómo la cambió ser mamá: “Yo estaba en un verdadero viaje desde que nacieron mis hijos. Estaba tratando de ser mejor y descifrarme y ser la mejor persona que puedo ser para ser una gran madre y ejemplo para ellos”, contó.

También contó que el divorcio de Marc Anthony la propulsó a querer mejorar aún más: “Luego, cuando me divorcié, eso como que dio el puntapié inicial de otra fase de mi vida en la que estaba intentando descifrarme y descifrar las relaciones y cosas así”, añadió.

Lopez dijo que Affleck y ella son “verdaderos compañeros, no solo en el trabajo juntos, sino en la vida, como padres, como amantes, como pareja” Backgrid/The Grosby Group

Un par de meses atrás, Lopez había contado en una entrevista con Variety que el escrutinio mediático sobre su relación en los 2000 había afectado tanto a Affleck como a ella. “Ahora somos mayores, somos más sabios. También sabemos lo que es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a lo que eres”, dijo la intérprete de “Jenny From the Block”.

Lopez no descartó volver a trabajar en un proyecto junto a su esposo: ambos colaboraron en 2003 en la película Gigli, a la que no le fue bien.

Homenajeada en diciembre por la revista Elle, Lopez contó en la alfombra roja que ella y el actor son “verdaderos compañeros, no solo en el trabajo juntos, sino en la vida, como padres, como amantes, como pareja”.

