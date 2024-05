Jennifer Lopez canceló su gira, en medio de su supuesta crisis matrimonial con Ben Affleck: “Estoy completamente desconsolada”

Escuchar

La productora de espectáculos Live Nation anunció que la gira de verano (boreal) This Is Me... Live, de Jennifer Lopez, fue cancelada, porque “la cantante se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”. Por su parte, la artista aseguró que fue una decisión muy difícil de tomar. “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos . Sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, escribió la cantante, de 54 años. “Prometo que lo compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los amo mucho a todos. Hasta la próxima”.

¿Acaso será por su frágil estado de ánimo luego de la supuesta crisis matrimonial que enfrenta con su pareja, Ben Affleck, o por la escasa venta de entradas en algunas ciudades que eligió para esta gira? Hasta ayer, la noticia era que tanto a ella como a él se los había visto muy serios en la fiesta de graduación de la hija mayor del actor y director de Argo. Sin embargo, todo cambió hoy con el anuncio de la cancelación del tour.

Ben Affleck, haciendo una vida no tan cercana a los flashes Grosby Group - x17/The Grosby Group

La gira originalmente estaba programada para realizarse de junio a agosto, en apoyo de su último álbum de estudio This Is Me...Now, que se lanzó en febrero. “Los fanáticos que ya hayan comprado boletos a través de Ticketmaster recibirán un reembolso automáticamente. Aquellos que compraron a través de sitios de reventa de terceros, deberán comunicarse con el punto de compra para obtener más detalles”, se comunicó desde la productora. Por otro lado, Lopez viene con una agenda bastante completa. El 24 de mayo se estrenó su película de Netflix Atlas, que llegó al servicio de streaming y ya alcanzó el número 1 en 55 países.

En cuando a su rol de cantante, la noticia de cancelación no fue una verdadera sorpresa, ya que en varias ciudades era notoria la cantidad de tickets seguían sin venderse. “Fuentes cercanas a Lopez insistieron en que la gira no se cancelaba debido a la mala venta de entradas porque había tenido buena convocatoria en ciudades como Newark, Orlando, Miami, Chicago, Anaheim y Toronto”, señaló Variety. “Sin embargo, por la disponibilidad de asientos en otras salas, algunas fechas mostraron ventas muy bajas ”.

Jennifer Lopez durante la promoción en México de la película Atlas Grosby Group - Eyepix Images/The Grosby Group

Para sostener este dato, resulta elocuente que haya cambiado parte del nombre del tour luego de cancelaciones que había hecho un mes atrás. Después de dar de baja siete fechas de la gira que marcaba su primera excursión por América del Norte en cinco años, en abril López silenciosamente le cambió el nombre a su tour para ampliar su alcance. Inicialmente se llamó This Is Me… Now y luego pasó a ser This Is Me… Live | Los grandes éxitos.

Lopez anunció inicialmente el tour en febrero para coincidir con el lanzamiento de su último álbum y las dos películas que lo acompañan, que celebraban su reencuentro con Affleck. Pero silenciosamente canceló algunas de sus fechas el mes pasado en ciudades como Cleveland y Nashville, probablemente debido a las bajas ventas. El cambio de nombre sugirió un giro de un tour centrado en las canciones del nuevo álbum a otro que abarcara su discografía, una medida que presumiblemente tenía como objetivo atraer a los oyentes que no conectaban con su último material pero querían escuchar sus grandes éxitos .

Ben Affleck y Jennifer Lopez, en tiempos más felices Getty Images - Getty Images North America

En cuanto a su vida privada y a la necesidad de pasar más tiempo con su familia, aunque Ben y Jennifer fueron fotografiados juntos el jueves, la pareja ha estado viviendo separada en Los Ángeles mientras experimentaba una tensión en el matrimonio, confiaron algunas fuentes al portal People. Ha estado ocupada preparándose para la gira ahora cancelada y promocionando Atlas, mientras Affleck estuvo filmando The Accountant 2. Los dos reavivaron su relación de principios de la década de 2000 en 2021 y se casaron en 2022. Por ahora, puertas afuera todo es incertidumbre.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, minutos antes de la fiesta de graduación de la hija de Affleck The Grosby Group

Los rumores de una supuesta crisis entre JLo y Affleck surgió luego de que algunas personas afirmaran que el protagonista de Perdida, de 51 años, se mudó de forma temporal a una casa ubicada en el barrio de Brentwood sin su esposa. Así lo había confirmado el sitio TMZ, que también informó que la pareja “simplemente no puede hacer que las cosas funcionen” y van camino a un divorcio a menos de dos años de haber pasado por el altar.

Antes del encuentro por la graduación de la hija mayor de Affleck, la última vez que fueron vistos juntos en un evento había sido el 16 de mayo: llegaron juntos y se fueron separados. Luego, el domingo 19, fueron fotografiados mientras iban en su vehículo por las calles de Los Ángeles. Según pudieron saber algunos medios estadounidenses, el conflicto en el vínculo del matrimonio comenzó cuando la cantante y actriz retomó sus proyectos musicales y fílmicos. Mientras él prefiere mantenerse alejado de las cámaras, ella se convirtió en el foco de atención debido a su alta exposición. “Jen y Ben están teniendo problemas en su matrimonio. Empezaron a tener problemas hace unos meses cuando Jen empezó a aumentar sus compromisos laborales y a prepararse para su gira. Jen está muy centrada en el trabajo. Están en dos páginas completamente diferentes la mayor parte del tiempo ”, dijo una de las fuentes.

