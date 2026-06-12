Le pidieron a Jennifer Lopez que eligiera la peor película que vio en su vida y sorprendió con su respuesta (y su justificación)

Desde sus inicios, Jennifer Lopez suele ser noticia más por cuestiones de su vida privada que por sus hitos artísticos. Sin embargo, esta semana su nombre trepó a los principales medios por otro motivo: la actriz reveló cuáles son sus géneros favoritos y apuntó contra Nomadland, la aclamada producción de Chloé Zhao que ganó el Oscar a Mejor Película en 2021.

Jennifer Lopez aseguró que solo va al cine para "escaparse" y divertirse George Pimentel/Shutterstock for Sundance Film Festival - REX Features/Shutterstock /The G

La revelación tuvo lugar en el podcast Films to Be Buried With, conducido por Brett Goldstein, su compañero de elenco en la reciente comedia romántica Turbulencia en la oficina donde la artista fue consultada sobre cuál era la peor película que había visto.

Antes de responder, Lopez hizo una importante aclaración. “Es difícil decir ‘la peor película’ porque siento que hay muchas películas hermosas que simplemente no son para mí”, explicó. Luego mencionó a Nomadland, dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Frances McDormand. “Voy a decir Nomadland, aunque sé que mucha gente la amó”, señaló.

Sin embargo, la artista insistió en que no estaba cuestionando la calidad de la película. “Es una película hermosa. Frances McDormand es increíble y Chloé Zhao también”, reconoció.

Lopez explicó que su reacción tiene que ver con el tipo de historias que busca cuando decide sentarse a ver una película. “Para mí, es el peor tipo de película”, dijo entre risas. A continuación desarrolló los motivos detrás de esa afirmación. “Es una historia lenta sobre el duelo”, describió. Entiendo que necesitamos películas sobre el duelo, pero simplemente no quiero verlas”.

Frances McDormand en una escena de Nomadland Associated Press

La actriz explicó que suele acudir al cine con otras expectativas: “No es el tipo de películas que voy al cine. Para mí, lo más importante es entretenerme. Quiero sentir algo diferente. Quiero escapar”.

A lo largo de la conversación, Lopez señaló que siempre se sintió más atraída por géneros como los musicales, las comedias románticas y los thrillers, películas que le permiten desconectarse de las preocupaciones cotidianas y sumergirse en historias más dinámicas.

Por ese motivo, insistió en que su opinión sobre Nomadland no debe interpretarse como una crítica hacia la película: “No digo que sea una mala película. Simplemente no es para mí”.

Basada en el libro de Jessica Bruder, la película sigue la historia de Fern, una mujer que, tras perder a su esposo y su trabajo, emprende una vida nómada recorriendo los Estados Unidos en una camioneta. El film recibió elogios por su retrato de la precariedad económica, la soledad y la resiliencia, y terminó convirtiéndose en una de las grandes ganadoras de los premios Oscar.

Frances McDormand y Chloe Zhao, ganadoras del premio a mejor película por Nomadland, posan en la sala de prensa de la ceremonia de entrega de los premios Oscar

A pesar de reconocer esos méritos, Lopez sostuvo que no logró conectar emocionalmente con la propuesta. “Simplemente no la disfruté”, aseguró.

Durante la entrevista también comparó esta situación con su relación histórica con las películas de terror, un género que tradicionalmente evitó porque no disfruta sentir miedo mientras mira una película.

A la hora de nombrar a sus películas favoritas, Lopez nombró dos musicales, West Side Story y Flashdance.

Las declaraciones de Lopez resultaron especialmente llamativas si se tiene en cuenta el peso que Nomadland tuvo durante la temporada de premios. La película no solo ganó el Oscar a Mejor Película en 2021, sino que también le permitió a Frances McDormand obtener el tercer Oscar a Mejor Actriz de su carrera. La intérprete ya había sido premiada por Fargo (1996) y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), y gracias a Nomadland se convirtió en una de las pocas actrices de la historia en alcanzar tres premios Oscar por actuación. Además, como productora de la película, también recibió el Oscar a Mejor Película. En total, McDormand acumula ocho nominaciones al Oscar y cuatro estatuillas de la Academia, una trayectoria que la ubica entre las intérpretes más reconocidas de Hollywood.

Todo indicaba que Lopez iba a ser nominada a los premios Oscar por su desempeño en Hustlers, pero quedó fuera del listado de candidatas Jordan Strauss - Invision

La diferencia con la carrera de Jennifer Lopez en materia de premios cinematográficos es notable. Aunque la artista construyó una de las trayectorias más exitosas del entretenimiento contemporáneo, combinando cine, música y televisión, nunca fue nominada al Oscar. Su única candidatura a un premio de la Academia parecía encaminada a llegar gracias a su celebrado trabajo en Hustlers (2019), pero finalmente quedó fuera de la lista de nominadas, en una de las ausencias más comentadas de aquella temporada. A lo largo de su carrera, Lopez sí obtuvo reconocimientos en ceremonias como los ALMA Awards, MTV Movie Awards, People’s Choice Awards y American Music Awards, además de una nominación al Globo de Oro por Selena en 1998.