Leonor Manso es una exquisita actriz y directora de escena. Llegó a la actuación casi por azar y ahí descubrió un mundo, su mundo. Fue entonces que largó sus estudios en Biología. "Mas vale, había que ir por la pasión". Trabajó en textos clásicos universales (Hamlet, dirigida por Rodolfo Graziano; Tirano Banderas, con puesta del catalán Lluís Pascual; o A Electra le sienta el luto, en la versión de Robert Sturúa), obras de dramaturgos nacionales (Made in Lanús, de Nelly Fernández Tiscornia; Periferia, de Oscar Viale; El cordero de ojos azules, de Gonzalo Demaría). En cine lo hizo bajo las órdenes de directores como Leopoldo Torre Nilsson, Daniel Tinayrey Fernando Pino Solanas, entre otros. En televisión, bajo la dirección de creadores como David Stivel, Alejandro Doria como en varias series de Polka (Vulnerables, Locas de amor, Mujeres asesinas), pero lo suyo, por necesidades y urgencias personales, definitivamente es el teatro.

Leonor Mando es de dormir hasta el mediodía porque es a la noche cuando siente que es su momento creativo. Tiene el hábito de leer, de asomarse a las noticias siempre poniéndose un límite para no saturarse, de mirar películas. "Anoche mismo me quedé trabajando en un texto para un radioteatro basado en la relación epistolar entre Ingmar Bergman y Liv Ullmann en el cual voy a dirigir a Osmar Núñez y a mi amiga Ingrid Pelicori", cuenta a LA NACION con cordialidad. Claro que, cosas de los tiempos que corren, eso ensayos son en modo Zoom y eso reconoce, la agota, la perturba. Por eso mismo, por fobias propias y compartidas, la charla es telefónica y no una videollamada.

- Con Ingrid ibas a reponer en el Complejo Teatral Cae la noche tropical, el texto de Manuel Puig en versión de Santiago Loza y dirección de Pablo Messiez.

- Se supone. Kive (Staiff) me dijo que cuando termine todo esto va a respetar el orden de la programación previsto y que la repondremos.

- Acto fallido: dijiste Kive en vez de Jorge Telerman, el director del Complejo.

- ¡Ay, qué desastre! [Risas]. Estas cosas me pasan todo el tiempo, más en medio de todo esto. ¡Pobre Kive..., que Dios lo tenga en la gloria! Siempre fui muy volada y, te confieso, esto de la cuarentena me terminó de marear. Estoy como con la cabeza en el aire, pero me parece que le pasa a muchas personas...

- Nos pasa a todos, tranquila. En un reportaje de hace 9 añosdecías que el teatro es la vida misma. ¿Cómo es entonces la vida misma sin poder hacer teatro o trasladando todo ese mundo al modo Zoom o al streaming? Tenés experiencia en eso: hace unos días grabaste la obra La pasión según Teresa Von Hauptbanhof, un espectáculo que dirigió Nayla Pose y que forma parte del ciclo de teatro filmado del Teatro Cervantes?

- Mirá: podrá ser esto o aquello, pero nada reemplaza al teatro. El teatro, tanto como espectadora, actriz o directora es..., ¡qué se yo! En mi caso es lo que me sostiene viva, es una adrenalina vital aunque durante el proceso no todo es placer. Pasa que hasta que encontrás eso que tiene que aparecer pasás momentos de mucha incertidumbre, de enorme fragilidad. El teatro es la forma de conectarse con lo humano porque uno se la pasa contando historias de vínculos, de situaciones. Como actriz yo soy tremenda, los primeros tiempos de ensayos soy la peor de todas porque estoy siempre pendiente de que ese algo se instale, suceda, tome cuerpo.

- ¿Te pasó en algún espectáculo, sea como actriz o directora, llegar a pocos días del estreno sin que eso que buscabas se instale en tu cuerpo?

- No. Sí que durante las funciones vaya encontrando más cosas...

-En medio de esos procesos creativos que llevan su tiempo, ¿cómo fue el trabajo reciente en el Teatro Cervantes para el cual hubo pocas jornadas de ensayos regidos por estrictos protocolos sanitarios?

-Lo primero que debo reconocer es que fue hermoso volver a entrar al Cervantes, una sala que quiero tanto. La obra de Cristian Palacios no es como muy fácil, pero Nayla Pose es genial tanto como persona como directora y le dio un rumbo, supo guiarnos. Además fue volver trabajar con Paloma (Contreras), mi hija, con quien hacíamos de madre e hija en esa ficción. Fue muy lindo el proceso y el día que pasamos al escenario fue una experiencia muy fuerte, muy intensa.

-Estuve la tarde de la filmación en el Cervantes y se las notabas muy predispuestas al juego teatral.

- Bueno, ya que la viste, te habrás dado cuenta que la obra es bien extraña, pero creo que llegamos a algo. Algo que me conmovió fue cuando terminamos la grabación y salimos todos por la avenida Córdoba. Sin decirnos nada, empezamos a caminar. De pronto, como en un gran sueño, en la calle Talcahuano había como 6 mesas vacías de un bar en medio del silencio y la poca gente que circulaba por la zona. Sin demasiadas vueltas no sentamos y tomamos unas cerveza. Estuvimos ahí como dos horas y fue, sencillamente, hermoso porque el teatro también tiene eso de hacer vínculos con las personas, trazar algo del orden de lo afectivo que te queda para siempre. No nos decíamos nada, pero no nos podíamos separar. Esas 6 mesas ahí fueron como un sueño, como si Dios hubiera decidido estar de nuestro lado porque todo esto que estamos atravesando es muy deshumanizante: no te podés abrazar, no podés estar con las personas que querés y toda la tecnología no reemplaza lo concreto de un vínculo real.

-Es cierto, por eso y en función de esa práctica ausente del vínculo real me llamó la atención verlas a las dos en la obra tocándose, hasta dándose un beso.

-¿Sabés que tuvimos que firmar algo que ni leí que aclaraba nuestro vínculo era madre-hija? Por eso es que pudimos tocarnos en escena y esas cosas.

-En la obra que se verá más cerca de fin de año conviven varios estilos de actuación, diferentes planos narrativos.

-Es cierto, durante los ensayos les fuimos encontrando sentido a todo eso. Por eso aparecen esos seres que parecen ser de otro mundo, que hablan de otras cosas frente a esta madre que quiere someter a su hija a un casamiento por interés. Parecen habitar una obra tradicional, pero todo eso se trastoca con la llegada de estos seres.

-Personajes que parecen ser de ciencia ficción, de cómics.

-Tal cual.

-¿Cómo es trabajar con tu hija?

-A mí me encanta. Hemos trabajado en televisión (en El elegido, Leonor junto a Patricio Contreras, su expareja, hacían -como son en la vida real- de los padres de Paloma). Ella es muy inteligente, mucho más que yo. Además es una excelente actriz y en teatro creo que no habíamos hecho nada juntas... Ahora recuerdo: la dirigí en Diosa, ahí estaba Palomita.

-Te va a matar cuando se entere que en un reportaje la llamás de esa manera.

-¡Tenés razón! [risas]

-Ella nació en medio de una familia de actores, no fue tu caso. A lo sumo el único vínculo familiar ligado a lo artístico fue tu primo, el actor Roberto Castro, con quien te sumaste al grupo de actuación del que formaba parte.

-Exacto, ¿cómo lo sabés?

-Google lo hizo.

-Es cierto, ahí aparecen estas cosas... Gracias a Roberto me acerqué a la actuación. Leíamos textos y terminé enganchándome. De ahí me fui a estudiar a lo de Marcelo Lavalle, pero no me sentía cómoda. Mientras tanto estudié danza moderna con Marilú Marini y ahí fue donde una compañera me habló de Juan Carlos Gené, con quien empecé a estudiar.

- Qué lujo eso.

-Si puedo hacer algo es por las herramientas que él me dio. Fue un maestro extraordinario.

- Y ahí fue cuando largaste Biología...

- Mas vale, ¡qué Biología!. Había que ir por la pasión. Claro que no sabía si tenía condiciones, era muy tímida, cosa que sigo siendo, pero en los momentos en los que una situación me tomaba era tan feliz y tan libre que, aun hoy, es lo que sigo buscando.

-Como parte de esa búsqueda es difícil olvidarse de tu trabajo actoral en 4.48 Psicosis, la obra de Sarah Kane; o tu puesta de Esperando a Godot, de Samuel Beckett; o de María Elena, ese personaje de la serie Vulnerables que hacía cualquier cosa con tal de conseguir que el farmacéutico le vendiera pastillas sin recetas.

-Lo que más me gusta de la actuación es el juego, la libertad. En Vulnerables pasó algo divertido porque empezamos a grabar antes de que saliera al aire. En el libro ya había ciertas conductas particulares de este personaje con el farmacéutico. Empezamos a grabar y yo empecé a hacer cositas [risas], pero una tarde me llamó un persona muy tímida de la producción que me propuso cambiar la peluca y esas cosa. Yo me la cambié, pero seguí haciendo lo mismo. Al otro día salió el programa y fue impresionante la reacción del público. Me acuerdo que salimos con Patricio en el auto y la gente desde los autos me decían cosas, tocaban la bocina. Llego al estudio y estaba Adrián Suar feliz de la vida y ahí acordamos seguir haciendo lo que ya venía trabajando. Esa experiencia fue hermosa.

Stop. Aclaremos para aquellos que se perdieron Vulnerables. Esta tal María Elena, cuando iba a la farmacia de Dominicci (Carlos Portaluppi) no paraba de seducirlo, de mover la lengua de un lado para el otro y de hacer lo que tuviera que hacer con tal de dar con esas pastillas que tanto quería, pero que no tenía recetas para conseguir de otro modo. Cuando terminaba la visita a la farmacia de barrio se limpiaba la comisura de sus labios pintados de rojo.

Play. Sigue Leonor Manso hablando de las anécdotas de aquel personaje que necesitaba sus pastillas a la desgarradora obra de Sarah Kane cuyo título remite a la hora en que se cometen más suicidios en Inglaterra porque los fármacos psiquiátricos tomados la noche anterior perdieron sus efectos: "4.48. Psicosis fue un texto que me llegó y que no entendí. Solo supe que tenía que pasarlo por el alma para saber de qué se trataba. Una noche fui a ver una puesta de Luciano Cáceres, a quien no conocía y era muy joven, que me encantó. Lo esperé, me presenté y le propuse que me dirigiera. Y, bueno, al poco tiempo empezamos trabajar con ese texto tan fuerte. Me acuerdo que ensayábamos yo sentadita en una silla y diciendo esa letra que no pasa por lo racional. Una tarde le propuse tener los pies en el aire y, entonces, empecé a ensayar así, medio como en el aire, sin ninguna protección. Fue a partir de eso que yo sentí que empezó a aparecer el personaje. Con Esperando a Godot me pasó algo similar, lo leí pero como no sabía lo que había adentro se me ocurrió dirigirla. Y eso fue otro trabajo hermoso. Igual yo creo que todas las obras me han marcado, me siento una afortunada.

- ¿Qué te imaginás haciendo en la llamada "nueva normalidad"?

-Teatro, sobre todo como actriz, pero el resto es incertidumbre como le pasa a tanta gente. En principio lo que tengo es la reposición de Cae la noche tropical, que es el trabajo que debería abrir la temporada del Complejo.

- Qué titulo sugestivo que el Complejo, luego de la larga noche pandémica, supuestamente abra la temporada con una obra llamada Cae la noche tropical, que parece dar cuenta de un imaginario perdido.

-Tal cual, es cierto. Todo es muy fuerte porque estamos en un momento de total incertidumbre, no sabemos cómo sigue todo esto. Es muy triste lo que pasa y el país va a quedar en condiciones tremendas y con el sector teatral muy golpeado. Será por eso mismo que en estos momentos lo único que quiero es volver al teatro sea como espectadora o como actriz. No imaginas cuánto lo deseo...

