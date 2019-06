Liliana Franco: "Me contagié la gripe A en la Casa Rosada"

Fuente: Archivo

Luego de pasar una semana internada -y asilada- por un cuadro de Gripe A, Liliana Franco retomó su trabajo en el programa Ventana Abierta, conducido por Diego Corbalán en FM Milenium. Allí, la periodista habló de la enfermedad que la obligó a parar unos días.

Según contó Lili, esta es la segunda vez que tiene gripe A. "La primera me la contagié en la Casa Rosada, en el 2009, y la segunda gripe macrista, también me la contagié en la Casa Rosada", dijo entre risas. "Que yo sepa no hubo otros casos en la Casa de gobierno", aclaró para llevar tranquilidad.

Franco, de 63 años, acudió a la guardia de una clínica de Palermo en la mañana del martes 11, con los síntomas de lo que parecía ser una neumonía. Sin embargo, mientras se le realizaban los estudios correspondientes para establecer si se trataba de un caso de Gripe A, se decidió aislarla. El 19 de junio recibió el alta y pudo volver a su casa.

"Es una cepa muy fuerte la que hay ahora. Si sirve de algo pido que por favor todo el mundo se vacune, obviamente consultando primero al médico", expresó la periodista, que dejó de ponerse la vacuna hace un tiempo. "En su momento, cuando apareció la primera cepa de la gripe A, en la Casa Rosada vacunaban a todo el personal, pero después dejaron de hacerlo. Yo no me vacunaba porque la primera vez que lo hice tuvo un efecto terrible en mi".

Franco también relató cómo fueron sus días en el hospital. "Estuve aislada porque es algo muy contagioso. Todo el personal del hospital venía con barbijos, y cuando se los sacaron yo no conocía a nadie".

"Vacúnense porque es muy doloroso para todo el cuerpo, además tenés dolor de cabeza y temperatura muy alta", volvió a recomendar.