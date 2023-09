escuchar

En medio de una ola de acusaciones de abuso contra su exmarido, Linda Evangelista decidió romper el silencio . La top model canadiense habló de su relación con Gerald Marie, con quien estuvo casada durante cinco años, y confirmó que, al igual que muchas mujeres, fue maltratada.

Fue en el documental de Apple TV+, The Super Models, que Evangelista decidió abrir su corazón y rememorar su ilustre carrera en las pasarelas, su lucha contra la depresión después de someterse a un tratamiento estético que no arrojó los resultados esperados y su batalla contra el cáncer de mama que la llevó a realizarse una doble mastectomía cinco años atrás. En medio de estas confesiones, la exmodelo también hizo catarsis sobre su matrimonio con el empresario francés Gerald Marie.

Es que la pareja, que se llevaba 15 años de diferencia, estuvo casada entre 1987 y 1993 mientras él era director para Europa de Elite Model Management, una agencia de modelos donde ella era una de las caras más conocidas. “Aprendí que estaba en la relación equivocada”, expresó sobre aquellos años.

Linda Evangelista en la pasarela de Versace a principios de los 90 en París, Francia Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

“Es más fácil decirlo que dejar una relación abusiva. Entiendo ese concepto porque lo viví. Si fuera cuestión de decir: ‘quiero el divorcio, nos vemos…’ pero no funciona así”, dijo mientras contaba los límites que su ex tenía a la hora de golpearla. “Él sabía que no debía tocarme la cara, que no debía tocar lo que hace dinero”, reveló quien contrajo matrimonio cuando tenía 22 y logró separarse a los 27. “Me dejó terminar la relación siempre y cuando él se quedara con todo. Pero estaba a salvo y obtuve mi libertad”, señaló.

Lo que la llevó a hablar después de tantos años fueron las continuas acusaciones por violación y conducta sexual inapropiada que Marie viene recibiendo desde 2020 . Siete modelos -que trabajaron con él en las décadas del 80 y 90- declararon en su contra, lo cual le dio fuerza a Linda para contar su propia experiencia. “Gracias al poder de todas estas mujeres que se acercaron, Dios las bendiga a todas, me dieron el coraje para hablar, pero sus acusaciones me rompieron el corazón”, señaló.

“Me encantaría que se hiciera justicia. Me encantaría que imbéciles como ese lo pensaran dos veces y tuvieran miedo y me encantaría que las mujeres supieran que no están solas”, agregó respecto a qué espera con todo esto. En una entrevista que dio en 2020 para The Guardian, Evangelista había dicho que no pudo ayudar a las víctimas antes, ya que durante su relación nunca sospecho de nada. “Al escucharlas ahora y basándome en mis propias experiencias, creo que están diciendo la verdad. Me rompe el corazón porque son heridas que tal vez nunca sanen y admiro su coraje y su fuerza para hablar hoy”, repitió.

Las acusaciones

Los actos sexuales inapropiados por los que se lo acusa a Gerald Marie sucedieron mientras este desempeñaba su cargo directivo en la agencia de modelos Elite de París. El empresario fue acusado de violar a más de una docena de modelos de tan solo 14 años, ya que consideraba que las chicas vírgenes no eran fotogénicas. Según reveló un exempleado, “las calificaba según un sistema basado en puntos, según sus edades y si eran vírgenes o no”.

Las víctimas agregaron que el francés las drogaba mientras cometía el abuso y también diariamente para mantenerlas “delgadas”. Una de las víctimas que habló sobre la pesadilla que vivió fue la modelo estadounidense Carré Sutton, quien aseguró haber sido víctima de su jefe en 1985 cuando apenas tenía 16 años. De hecho, reveló que varias de las agresiones sucedieron en el departamento donde el magnate de las pasarelas vivía con Evangelista.

En febrero, la justicia francesa cerró la investigación sobre estos delitos sexuales ocurridos durante las décadas del 80 y 90, argumentando que ya había transcurrido demasiado tiempo para ser juzgados. “El caso fue cerrado el 13 de febrero debido a la prescripción de la acción pública”, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado. Si bien Marie nunca habló y negó todas las acusaciones en su contra, sí lo hizo su abogada quien contó que su cliente tomó con satisfacción el cierre del caso. “La justicia finalmente ha triunfado a pesar de la escandalosa campaña mediática que sufre Gerald Marie desde hace dos años. Con esta decisión queda establecido que Gerald Marie es y seguirá siendo inocente”, expresó la letrada Celine Bekerman.

