Lo mejor del megashow que celebra la asunción de Joe Biden y Kamala Harris

Bon Jovi, una de las estrellas de la música que participó del homenaje a Joe Biden y Kamala Harris

El acto de asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de la vicepresidenta Kamala Harris, contó este miércoles al mediodía con las actuaciones especiales de dos estrellas de la música: Lady Gaga y Jennifer Lopez. Esta noche, el flamante mandatario y su compañera de fórmula son los grandes homenajeados en un mega show conducido por Tom Hanks y que cuenta con la presencia de muchos de los artistas que apoyaron a la dupla vencedora en su camino a la Casa Blanca.

La decisión de realizar Celebrating America a puertas cerradas se debe a dos motivos: el primero, las medidas tendientes a prevenir nuevos contagios en el marco de la pandemia de Covid-19, y el segundo, continuar con el estricto protocolo de seguridad establecido tras el ataque al Capitolio por parte de un grupo de seguidores del presidente saliente, Donald Trump. Por esta razones, la mayoría de las presentaciones se produjeron vía streaming.

Las cadenas televisivas ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC son las que transmiten en vivo el espectáculo, que también puede verse a través de las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube del Comité de Investidura Presidencial de Joe Biden. Justin Timberlake, Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Lin-Manuel Miranda, Kareem Abdul-Jabbar, Kerry Washington y Eva Longoria son algunos de los artistas que estarán presentes a lo largo de los 90 minutos que durará el festejo.

El mega show

Como estaba previsto, el primero en salir a escena fue Springsteen, quien solo acompañado por su guitarra entonó su tema "Land of Hope and Dreams".

Luego, sí, tomó la palabra el anfitrión de la velada, Tom Hanks. El actor de Quisiera ser grande expresó: "En las últimas semanas, en los últimos años hemos sido testigos de grandes divisiones y de un gran rencor en nuestra tierra. Pero esta noche, vamos a estar hablando de los Estados Unidos de América, de la práctica de nuestra democracia, de los fundamentos de nuestra República, de la integridad de nuestra constitución, y de nuestras esperanzas y nuestros sueños que todos compartimos para lograr una unión más perfecta".

Tom Hanks, el gran anfitrión de la noche

Luego, continuó: "El día de la asunción es mucho más que el día en el que las nuevas autoridades asumen, tiene que ver con ser testigos de la permanencia de nuestro ideal estadounidense. Cada cuatro años escuchamos las palabras que nos van a empoderar a todos en el viaje hacia adelante, desde donde estamos hacia donde podemos llegar. El viaje hacia una meta común, hacia la promesa de una tierra prometida".

Eva Logoria, en tanto, dijo sentirse muy orgullosa de cómo gran parte del pueblo estadounidense se mostró "comprometido con comenzar un nuevo capítulo reafirmando sus valores democráticos y su empatía", al tiempo que se mostraban imágenes de voluntarios repartiendo donaciones para los afectados por la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19.

Eva Longoria resaltó los valores democráticos y la empatía del pueblo estadounidense frente a la crisis económica

Después de un repaso de los grandes hitos y de las metas alcanzadas por distintos presidentes estadounidenses a lo largo de la historia, y de un clip con algunos de los momentos más salientes de las nuevas autoridades en su primer día al frente del poder ejecutivo, llegó el momento de otra de las estrellas de la música: Jon Bon Jovi. El cantante eligió entonar un clásico de los Beatles: "Here Comes the Sun".

Tras un mensaje de miembros de las fuerzas armadas desde Japón, llegó un clip en el que se mostraba a ciudadanos comunes alentando a los trabajadores en la salud, por su trabajo en plena pandemia, y a quienes ocuparon su tiempo para ayudar o llevar alegría a través de las redes durante el confinamiento. El chelista Yo-Yo Ma, luego, agradeció también a médicos y enfermeros y les dedicó una sentida ejecución.

El mensaje del presidente

El gran homenajeado de la noche, Joe Biden, se hizo presente y dio un corto discurso, en el que expresó: "La democracia es valiosa, y ha ganado. Por eso, Kamala y yo queríamos asegurarnos de que nuestra toma de posesión no fuera sobre nosotros sino sobre el pueblo estadounidense. Esta es una gran nación. Somos buenas personas. Y para solucionar los problemas necesitamos estar unidos".

Tras las palabras del nuevo líder, siguió la música, con las actuaciones, desde Memphis, de Justin Timberlake y y Ant Clemons, que cantaron "Better Days", un tema que busca llevar un mensaje de esperanza en medio de tiempos convulsionados.

Desde Memphis, Justin Timberlake y Ant Clemons también estuvieron presentes

Hanks entonces presentó un clip de homenaje a los docentes estadounidenses que se las ingeniaron para seguir enseñando pese a las limitaciones que impuso la pandemia. Mackenzie Adams, una docente de Seattle cuyo divertido método para enseñarle a sus alumnos se volvió viral, fue la encargada de presentar el siguiente número musical: Foo Fighters, que brindó una sentida versión de "Times Like These".

Foo Fighters brindó una sentida versión de su tema Times Like These

"Mackenzie me recuerda a una maestra especial que tiene un lugar de privilegio en mi corazón: mi madre Virginia, que fue una maestra de escuela pública durante 35 años. Ella fue una mentora de sus alumnos. Este año, los docentes han enfrentado desafíos sin precedentes, y lo hicieron con creatividad y dedicación", señaló Dave Grohl.

