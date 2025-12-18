Los allegados de Peter Greene buscan desesperadamente respuestas sobre la muerte del actor: “Había sangre por todos lados”

A casi una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de Peter Greene en su departamento de Lower East, Manhattan, los amigos y allegados del actor de 60 años siguen buscando desesperadamente respuestas sobre su misteriosa muerte.

Según informó un vecino del actor a New York Daily News, el cuerpo de la estrella de La máscara fue encontrado boca abajo, con sangre por todas partes. Cerca de su cuerpo se encontró una extraña nota que decía “Sigo siendo un Westie”, un guiño a la pandilla irlandesa-estadounidense Hell’s Kitchen de los años 70.

Greene participó de películas como La Máscara y Tiempos violentos

El actor, nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, fue hallado sin vida durante la tarde del viernes 12 de diciembre. Si bien aún queda realizar una autopsia para determinar las causas del deceso, las autoridades aseguraron que no sospechan que se haya tratado de un crimen.

Greene nunca ocultó su consumo de drogas y en varias entrevistas habló abiertamente que intentó suicidarse en 1996. Sin embargo, la idea de que ahora haya decidido quitarse la vida es “impensable” para su representante de toda la vida, Gregg Edwards. “Para nada”, le dijo el agente a Page Six, y agregó que el actor estaba “de buen humor el miércoles“, dos días antes de que lo encontraran sin vida.

Por esa razón, espera desesperadamente saber cuál fue el motivo del deceso. Al mismo reclamo se sumó otro de los mejores amigos de Greene, el actor y músico neoyorquino Skam Dust, que le contó al mismo tiempo que su colega estaba haciendo planes para Nochebuena: “Iba a alquilar una limusina y la idea de Peter era que fuéramos a recorrer bares y restaurantes. No tenía pensamientos suicidas”.

Otro amigo, que prefirió permanecer en el anonimato, agregó que todos los allegados de Greene “siempre estaban preocupados” de que su vida tuviera un final trágico debido a su adicción a las drogas. “Se desintoxicaba, intentaba volver a la normalidad, pero luego no podía superarlo”, aseguró.

Peter Greene fue encontrado sin vida en su departamento de Nueva York; tenía 60 años (Foto: IMDb)

Esa misma fuente añadió que sus amigos se habían puesto de acuerdo para verificar que el actor vivía en condiciones aptas para su salud cuando no podían contactarlo. Y Skam Dust admitió que un día se acercó al domicilio de Green para verificar que se encontraba bien y descubrió que había huido al norte del estado de Nueva York. “Estaba en las montañas Adirondack, leyendo guiones. Se metía en lo profundo, apagaba el teléfono y no lo veías por un tiempo. Por cierto, leyó todos los guiones”, recordó, y aseguró que él no contaba con ningún indicio de que su amigo hubiese vuelto a consumir drogas.

“Su muerte dejó un agujero profundo en mi corazón. Era un ser excepcional, con un corazón bondadoso; literalmente se quitaba la camisa para ayudar a quien fuera. Era un gánster cálido y cariñoso”, definió Skam Dust a su amigo.

Edwards, a su vez, reveló que su representado esperaba con interés la concreción de los proyectos laborales para los que había estado trabajando durante el último tiempo, incluido un documental que él mismo pensaba dirigir sobre las muertes ocurridas como consecuencia del retiro del USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en el mundo durante la administración de Donald Trump.

A su vez, el agente indicó que en enero de 2026 Green tenía previsto comenzar con la producción de un thriller independiente titulado Mascots, en el que compartiría elenco junto a Mickey Rourke. “Lo voy a extrañar. Daría lo que fuera porque siguiera aquí con nosotros”, indicó.

La causa de la muerte de Greene todavía no fue determinada. “La investigación sigue en curso”, declaró un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado que fue replicado por los principales medios de comunicación de los Estados Unidos.