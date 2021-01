Asunción de Joe Biden: en español, Jennifer Lopez pidió por "una nación con libertad y justicia para todos" Crédito: Captura de pantalla

Luego de que Lady Gaga entonara el himno nacional estadounidense, fue el turno de Jennifer Lopez, la otra artista confirmada para presentarse en la asunción presidencial de Joe Biden y Kamala Harris.

Vestida íntegramente de blanco, la actriz y cantante interpretó "This Land is Your Land", una pieza compuesta en 1940 por el mítico Woody Guthrie, y uno de los temas más famosos de la música folk norteamericana (popularizada también durante los sesenta por Bob Dylan). Sobre el final, también entonó un fragmento "America the beautiful", canción patriótica escrita por Katharine Lee Bates en 1893.

La presentación de Lopez fue muy breve, y la cantante demostró su emoción cuando, durante su interpretación, exclamó en español: "Una nación bajo dios, indivisible, con libertad y justicia para todos". Ese fue un claro guiño hacia la comunidad latina, en medio de un tema que recalca que Estados Unidos es un país que fue "hecho para vos y para mí".

Una vez que Lopez se retiró del escenario montado frente al Capitolio, llegó el momento más importante de la jornada, en el que formalmente Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos.

