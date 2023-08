escuchar

El día sábado murió a los 66 años, el actor Ron Cephas Jones. El intérprete, que ganó una notable fama gracias a su trabajo en el drama This is Us, falleció debido a un “problema pulmonar de larga data”, según informó un comunicado oficial. Y durante las últimas horas varios de sus compañeros de elenco y otras estrellas del medio, recurrieron a las redes sociales para honrar la memoria de Cephas Jones.

La actriz Mandy Moore, una de las principales estrellas de This is Us, publicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram. “Llegar a conocer y trabajar con Ron en ese viaje increíble que fue This is Us, fue el regalo más grande, él era pura magia como humano y como artista. Conservaré los momentos compartidos para siempre (…). Jamás olvidaré cuan especial fue filmar este episodio en particular. Estoy tan triste. Mis pensamientos y mi amor están con Jasmine -su hija-, tu familia y tus seres queridos. Te amamos”, escribió.

Por su parte, otro de los protagonistas de esa ficción, Sterling K. Brown, que en ese drama compartió numerosas escenas emotivas con Cephas Jones, también se expresó. “Hoy la vida imita al arte, y no está más con nosotros una de las personas más maravillosas que el mundo haya visto. Ron Cephas Jones murió, y el mundo es un poco menos brillante. Hermano, eres amado. Y serás echado de menos. Tenélos a todos riendo en la próxima etapa de la existencia, y te veré allí cuando me toque”.

Chrissy Metz, que en This is Us compuso a Kate Pearson, sumó sus palabras al recuerdo de su compañero. “Ron, gracias por iluminar cada lugar al que entrabas” compartió ella en su Instagram, y agregó: “Tu corazón amable, tu asombroso espíritu, tu inconmensurable talento y hermosa sonrisa, me cambiaron. Que tu transición sea con paz y candor. Todo mi amor hacia Jasmine y tus seres queridos durante este momento”, señaló.

La actriz Viola Davis, una de las grandes estrellas del Hollwood actual, también lamentó la pérdida de Cephas. “Esto me duele profundamente. Te conocí a lo largo de casi treinta años. Recuerdo a la pequeña Jasmine correr de acá para allá en el teatro público de Nueva York. Recuerdo cuanto la amabas, cuanto amabas este trabajo, ¡Simplemente cuanto amabas todo! ¡La pasión que tenías por la vida y toda la energía que le inyectaste a todo lo que hiciste! Te ganaste tu descanso. Nos hubiera gustado tenerte más tiempo”, dijo.

Por su parte, Octavia Spencer se sumó con otro emotivo texto. “Ron era un actor increíblemente talentoso, y más importante aún, un ser humano excepcional. Cada día en el set con Ron, era un buen día. Le mando todo mi amor a su hija Jasmine, amigos, familia y fans”, comentó.

Cephas Jones nació en Paterson, Nueva Jersey, en 1957. Cuando se anotó en la universidad de Ramapo College su idea era estudiar jazz bajo la tutela del director Arnold Jones, pero finalmente decidió especializarse en teatro. Una vez graduado se mudó a Los Angeles en busca de una oportunidad en el mundo del espectáculo, pero la suerte en esos primeros años le fue esquiva y se ganó la vida como conductor de autobús. Después de regresar a Nueva York en 1985, comenzó a frecuentar el Nuyorican Poets Cafe, en el East Village, y participó de la obra basada en la canción de Billie Holiday “Don’t Explain”.

Su paso de los escenarios a las pantallas se dio de manera tardía. En 1998 debutó en el cine como parte del elenco de la película de Spike Lee, No perdonarás, junto a Denzel Washington, Milla Jovovich y Rosario Dawson. En televisión, en tanto, obtuvo su primer papel, el reverendo Lowdown, en el episodio “The Great Rodeo” de la serie Low Winter Sun de 2013. Dos años más tarde participó de Mr. Robot. También formó parte del elenco de la serie Banshee y personificó a Bobby Fish en la primera temporada de Luke Cage, la ficción basada en el héroe de Marvel.

Al margen de This is Us, también estuvo en el elenco de las series Thuth Be Told (2019/2023,) con Octavia Spencer, Aaron Paul y Lizzy Caplan; Lisey’s Story (2021), con Julianne Moore; New York Undercover, La Ley y el Orden, La ley y el orden: Intento criminal, The Blacklist, The Get Down, Better Things, y La ley y el orden: Crimen organizado y la película para televisión Word of Honor (2003), junto a Don Johnson y Jeanne Tripplehorn.

