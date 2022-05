Fanáticos de This is us: el desopilante sketch de Pablo Granados y sus hijos para superar el último capítulo

Tras seis temporadas, 106 capítulos, y muchos pañuelitos descartables, esta semana llega a su fin This is us, la serie que dejó en un mar de lágrimas a más de uno y se atrevió a tocar a fondo los problemas de una familia, desde distintas perspectivas, momentos y lugares. Con miles de fans en todo el mundo, muchos no están preparados para el inminente final. Uno de ellos es Pablo Granados, quien junto a sus hijos protagonizó un divertido sketch donde se preparan para decirle adiós a los Pearson.

Dan Fogelman es el creador de un éxito que conmovió al público de todas las edades. Su simpleza y su mirada en las pequeñas cosas de la vida lo volvieron un producto accesible que permitió empatizar con la historia e identificarse las vivencias, experiencias, angustias y dilemas de los personajes. Después de seis años, el 26 de mayo se estrenará el último capitulo a través de Star + y los humoristas demostraron que no están listos para despedirse.

A preparar los pañuelitos porque esta semana This is us llega a su fin (Foto: Instagram @nbcthisisus)

Jack (Milo Ventimiglia), Rebecca (Mandy Moore), y sus hijos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Starling K. Brown), se convirtieron en una de las familias favoritas de los televidentes. Con tantas historias, escenas memorables, lágrimas - y más lágrimas-es muy difícil decirles adiós. Es por eso que la familia Granados decidió buscar una alternativa para sobrellevar la despedida y por eso protagonizaron un divertido sketch para las redes sociales.

En el video se ve que Migue y Mery Granados asistieron una sesión de terapia para tratar un tema que inquieta: la obsesión de su padre, Pablo, con la serie y los efectos que tiene en el que llegue a su fin.

Los tres frente a frente con el psicólogo Gabriel Cartañá, se dispusieron a hablar de sus problemas familiares. La situación se remontó a una de las escenas más recordados de la historia de la serie, cuando Rebecca, Kate y Randall asistieron a una sesión con la terapeuta de Kevin y los cinco tuvieron uno de los momentos intensos y recordados de las seis temporadas.

El divertido sketch de los Granados ante el final de This is us

El video también contó con la participación de Nati Jota, que se sumó como otra de las fanáticas. Cuando se sentó en el sillón hizo referencia a los pañuelitos. Este es uno de los temas más recurrentes en las redes sociales, ya que después de cada capitulo, las lágrimas se derraman y el sillón queda repleto de papelitos descartables mientras los sollozos se escuchan en el aire.

Los hermanos Granados le recriminaron a su padre que de un día para otro se hizo fanático del futbol americano -deporte protagonista de la serie- y que incluso comenzó a decirles “los tres grandes”, en referencia a “The big three”, la forma en la que Jack llamaba a sus tres hijos. Sin embargo, ellos son dos. A su vez, hicieron alusión a la cabaña, el lugar especial de los Pearson donde se vivieron momentos cruciales de la familia. Pero, aunque el humorista soñó tenerla, esa casa forma parte de la ficción y no de la realidad.

Los Pearson se despiden de la pantalla el jueves 26 de mayo por Star + (Foto: Instagram @nbcthisisus)

Asimismo, aunque las opiniones de los Granados eran dispares con respecto a la serie, todos coincidieron en el enamoramiento que tenían hacia Kevin y Jack Pearson, incluso el terapeuta. A través del humor, la picardía y la risa, los argentinos buscaron representar a unos cuantos que no están listos para dejar de llorar con Randall, bailar con Beth y cantar con Rebecca.

Pero el video no solo apunta al humor y a la nostalgia, sino que busca ayudar a los fanáticos que verán por ultima vez a Toby, Kate y sus hijos Jack y Hailey. El psicólogo le explicó a Pablo cómo enfrentar la pérdida y cuáles son las etapas del duelo que esta a punto de vivir: negación, ira, enojo, tristeza y aceptación. La herida estará abierta durante un tiempo y luego se convertirá en el recuerdo de una de las series más emblemáticas, que se animó a tocar a fondo y sin tapujos temas como la adicción, la sexualidad, la adopción, la muerte y la enfermedad.

Protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Chrissy Metz, Starling K. Brown, Justin Hartley, Chris Sullivan, Susan Kelechi Watson y Jon Huertas, This is us se despide para siempre.