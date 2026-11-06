Los creadores de “The Pitt” y “ER” irán a juicio por el parecido entre ambas series

La disputa legal entre los herederos de Michael Crichton, creador de ER: Emergencias, y Warner Bros. Television, la productora detrás de The Pitt, sumó un capítulo decisivo. Un tribunal de apelaciones de California determinó que ambas series presentan suficientes similitudes como para que pueda continuar la demanda que acusa a la exitosa ficción protagonizada por Noah Wyle de ser una versión encubierta y no autorizada del histórico drama médico. Sin embargo, los jueces también resolvieron apartar del litigio al actor y a otros dos productores que habían trabajado en ambas producciones.

La decisión fue adoptada por unanimidad por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California. Los jueces consideraron que el magistrado que intervino en primera instancia había actuado correctamente al rechazar el pedido de Warner Bros. Television para desestimar la demanda. De esta manera, la compañía deberá continuar defendiendo su posición en el proceso judicial.

El fallo no establece que The Pitt sea efectivamente un plagio de ER: Emergencias ni determina que exista una infracción de derechos de autor. Se limita a considerar que los argumentos presentados por los demandantes tienen sustento suficiente para que el caso avance y pueda discutirse en otras instancias.

En su análisis, los magistrados reconocieron una serie de coincidencias entre las dos ficciones. Ambas, señalaron, ofrecen una mirada sobre el sistema de salud y se concentran particularmente en el funcionamiento de las salas de urgencias y las condiciones de trabajo del personal médico. También destacaron que, salvo contadas excepciones, las historias transcurren dentro de esos espacios, a diferencia de otros dramas médicos que siguen a los pacientes fuera del hospital o que no se limitan a las guardias de emergencia.

El tribunal también encontró puntos de contacto en los recursos narrativos. Tanto una serie como la otra se caracterizan por un ritmo vertiginoso, con múltiples situaciones críticas que se desarrollan simultáneamente. A eso se suma un diálogo acelerado, cargado de abreviaturas y terminología médica que puede resultar difícil de seguir para quienes no están familiarizados con esa especialidad. Según los jueces, estos elementos contribuyen a generar una sensación de inmediatez y precisión.

Warner Bros. Television, sin embargo, sostiene que esas semejanzas responden a convenciones propias del género y no demuestran que una producción derive de la otra. En sus presentaciones judiciales, los abogados de la compañía argumentaron que se trata de características habituales de cualquier ficción dramática centrada en médicos y profesionales de la salud sometidos a una intensa presión laboral.

Julianna Margulies y George Clooney, en una escena de ER Emergencias

En un comunicado, el estudio reafirmó su postura: “WBTV sigue sosteniendo que The Pitt es una serie completamente original y que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Nada en la decisión del Tribunal de Apelación demuestra lo contrario, y WBTV espera defender su posición a medida que avance el caso”.

La demanda fue presentada hace dos años por Sherri Crichton, viuda del escritor, antes de que se estrenara el primer episodio de The Pitt. La mujer sostiene que la ficción de HBO Max es, en realidad, una reformulación de un proyecto para relanzar ER: Emergencias que ella había rechazado.

Michael Crichton, reconocido mundialmente por novelas como Jurassic Park, fue también el creador de ER: Emergencias, la serie de NBC que transformó el género del drama médico. El escritor estuvo a cargo del guion del episodio piloto de la producción, que seguía las experiencias de un grupo de profesionales en la sala de urgencias de un hospital de Chicago.

Estrenada en 1994, ER: Emergencias se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión estadounidense. Durante sus 15 temporadas, que se extendieron hasta 2009, convocó a decenas de millones de espectadores cada semana y obtuvo numerosos reconocimientos. Noah Wyle fue uno de sus protagonistas más destacados, en el papel del doctor John Carter.

Noah Wyle en una escena de The Pitt Warrick Page - Max

El reclamo de Sherri Crichton se apoya en una cláusula contractual que su marido había conseguido negociar con Warner Bros. Television y que, según la demanda, le otorgaba un control especial sobre el futuro de la propiedad intelectual. Conocida como cláusula de “derechos congelados”, la disposición impedía que el estudio desarrollara secuelas, remakes, spin-offs u otras producciones derivadas de la serie sin el consentimiento expreso de Crichton. Tras su muerte, ocurrida en 2008 a causa de un cáncer, esa facultad habría pasado a sus herederos.

De acuerdo con la presentación judicial, Warner Bros. intentó negociar con Sherri Crichton un acuerdo para realizar una nueva versión de ER: Emergencias, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. La viuda sostiene que, después de que ella rechazara la propuesta, la compañía avanzó con el desarrollo de The Pitt, una producción que, a su entender, recupera la premisa y los elementos fundamentales de la serie original sin contar con la autorización correspondiente.

Con 23 años, Noah Wyle se convirtió en protagonista de ER Emergencias y hoy, a los 54, brilla en la serie de médicos del momento

La ficción protagonizada por Wyle trasladó el escenario de Chicago a Pittsburgh y propuso una estructura narrativa diferente: cada temporada sigue un día de trabajo en una sala de urgencias, con los acontecimientos desarrollándose prácticamente en tiempo real. Desde su estreno, la producción se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años.

Su reconocimiento también se reflejó en los premios Emmy. The Pitt obtuvo el galardón a mejor serie dramática en sus dos primeras temporadas, mientras que Wyle recibió en ambas ocasiones el premio al mejor actor de drama.

Aunque el tribunal permitió que el reclamo contra Warner Bros. Television siga adelante, los magistrados también resolvieron por unanimidad desestimar la demanda contra tres de las personas involucradas en el desarrollo de The Pitt: Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill.

Wyle no solo protagoniza la nueva serie, sino que también participa como productor. Wells, por su parte, es el creador de The Pitt y había trabajado como productor en ER, mientras que Gemmill se desempeña como productor ejecutivo de la ficción de HBO Max y también tuvo participación en la serie original.

ER Emergencias y su gran elenco Archivo

Los jueces entendieron que no había pruebas suficientes para sostener que los tres conocían las cláusulas contractuales de Michael Crichton y que, por lo tanto, hubieran interferido deliberadamente en los derechos que la familia reclama. Esa falta de elementos probatorios justificó que fueran excluidos del litigio.