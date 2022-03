Los dulces mensajes de Dalma Maradona por el cumpleaños de su hija, Roma

La hija de Dalma Maradona, Roma, cumplió tres años y su mamá utilizó las redes sociales para saludarla y dedicarle unas tiernas palabras. En tres publicaciones distintas, en donde se puede ver a la pequeña frente al Coliseo Romano y disfrutando de los parques de diversiones de Disney y Universal Studios, la actriz desplegó todo su amor a través de dulces mensajes.

“ Que los cumplas todo lo feliz hija hermosa de mi corazón ”, escribió junto a una foto de la niña saludando a los personajes del mundo de Dr. Seuss. “¡Con tu papá amamos compartir la vida con vos! Sos muchísimo más de lo que alguna vez me podría haber imaginado ¡Felices 3 mi vida!”, agregó al subir otra imagen en donde se ve a Roma en la ciudad que lleva el mismo nombre que ella.

“Seguí bailando, que si vos bailas está todo bien ¡Felices 3 y que siempre los cumplas muy feliz! Te amamos”, finalizó, al compartir un tierno video de la pequeña bailando en Disney frente a Goofy.

A través de las historias de Instagram, Dalma también le mostró a sus seguidores un poquito de la intimidad de los festejos, con temática de La Sirenita. Una gran picada de quesos y una torta de la princesa acuática de Disney fue parte de la comida que disfrutaron aquellos invitados al celebrar los tres años de Roma.

En sus propias redes sociales, Claudia Villafañe también quiso homenajear a su nieta y compartió un collage con varias fotos de la niña. “Felices 3 Roma hermosa. Seguí siendo tan charleta, dulce y divertida ¡Gracias por alegrarme la vida! Te amo”, escribió junto a las fotos.

A comienzos de febrero, Dalma reveló que está nuevamente embarazada y que pronto nacerá otra niña, que se llamará Azul. “Quiero contarles que estoy embarazada”, anunció en el programa radial Un día perfecto. “Me parecía que lo tenía que contar acá”, le dijo a sus compañeros del ciclo.

“A Roma le dijimos: ‘Mamá y papá te tienen que contar algo’ y ella respondió ‘ya sé’. Entonces le pregunté si sabía lo que mamá tenía en la panza y me dijo ‘un bebé’. Resolvió así, y con Andrés nos quedamos como pensando que no podía ser. Fue increíble”, relató sobre la reacción de la nena al enterarse que iba a tener una hermana. “Es nena, se va a llamar Azul”, sumó luego. “Soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica”, agregó cuando sus compañeros le decían que después tenía que ir por el varón. “La última con toda la felicidad del mundo, recontra buscada”, enfatizó.

El posteo de Dalma Maradona tras anunciar su segundo embarazo instagram.com/dalmaradona

Dalma también habló sobre cómo decidieron el nombre de la beba. “Cuando yo quedé embarazada de Roma no tuvimos nombre hasta la semana que nació”, recordó. “Había opciones, pero no nos decidíamos, y Roma no estaba en esas opciones”, explicó. “Andrés me hizo acordar de una charla que tuvimos una vez, sin ser novios, en donde le dije que el día que fuese mamá mi hija se iba a llamar Roma. Él se acordaba de eso, así que dijimos ‘es Roma’”.

“Ahora como me empecé a sentir mal, muy diferente al embarazo de Roma, dije seguro que es un varón”, continuó. “Decíamos: ‘Es un varón, pensemos, qué lástima porque de nena tenemos y es Azul, pero tenemos que pensar de varón’. Cuando me dicen es nena, listo, ya teníamos el nombre”, contó.

Para alegría de los padres, la hermanita mayor incorporó enseguida el nombre de la beba. “A Roma le encanta el nombre, le patina la Z entonces es lo más hermoso del mundo escucharla decir Azul”, expresó con ternura en su voz.